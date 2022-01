17/01/2022 - 07:30

17 janvier 2022 – Toosla, acteur digital de la location de voitures de courte durée, et Zity by Mobilize, service d'autopartage en libre-service, s'associent à travers un partenariat de co-branding. Cette opération vise à élargir l'offre de solutions de mobilité proposée à leurs clients respectifs de la région parisienne tout en les sensibilisant aux bénéfices d'une mobilité plus partagée et plus durable. Il permettra également aux deux entreprises de renforcer leur visibilité et leur notoriété.

Panayotis Staïcos, Directeur Général Délégué de Toosla, et Alexandra Caubet, Directrice Générale de Zity, déclarent :

« Nous sommes très heureux de lancer un partenariat entre Toosla et Zity. Une grande première pour nos deux entreprises. Nous le savons, le regard sur la mobilité est en train de changer rapidement. La voiture personnelle n'est plus le sacro-saint, en particulier en ville.

En alliant nos forces en région Parisienne, nous voulons contribuer à accélérer cette transition en démontrant aux urbains que quelle que soit leur besoin de mobilité, une solution partagée et respectueuse de l'environnement existe. »

Une vision commune de la mobilité

Alors que les consommateurs recherchent plus de flexibilité et d'efficacité pour leurs déplacements, délaissant progressivement la propriété de la voiture personnelle pour des usages partagés, Toosla et Zity se démarquent par leur vision disruptive d'une mobilité partagée et éco-responsable en centre urbain. Leurs applications mobiles respectives permettent aux clients de vivre une expérience 100% digitale en totale autonomie allant de la création de compte à la restitution du véhicule.

Une offre complémentaire pour tous les besoins des urbains

Toosla et Zity interviennent sur des segments complémentaires du marché de la mobilité. Ce partenariat leur permettra donc de proposer une offre élargie de solutions de mobilité à leurs clients. Acteur de la micromobilité spécialisé dans des trajets intra-urbains, Zity propose des véhicules 100% électriques en autopartage en free-floating* pour des durées allant de quelques minutes à trois jours. Pour les trajets plus longs, Toosla offre des locations de courte durée, généralement de plusieurs jours à 3 mois maximum. Sa flotte comprend des modèles équipés de nombreuses options (boite automatique, toit ouvrant...) dont 20% sont propres (électriques ou hybrides rechargeables).

* sans station d'attache

Détails du partenariat

Du 17 au 31 janvier 2022, les utilisateurs des applications de Toosla et Zity seront encouragés à s'enregistrer sur le site de l'autre partenaire via une fenêtre pop-in qui apparaitra dès l'ouverture de l'application. Un code promotionnel permettra de découvrir les services du partenaire à un prix réduit. Disponible uniquement en région parisienne, cette offre donnera un accès à l'ensemble de la flotte de Toosla et Zity à Paris et ses environs soit près de 800 véhicules.

À propos de TOOSLA

Créé en 2016, Toosla a pour ambition de devenir un acteur majeur de la « révolution » de la mobilité en réenchantant en profondeur la location courte durée de véhicules. Son objectif : lever tous les « irritants » du secteur grâce à son modèle sans agence et son application. Il offre une expérience client entièrement digitale, aux procédures simplifiées et sécurisées. Sa promesse client se distingue par un modèle de voiture et d'options garantis, une disponibilité permanente (24h sur 24 et 7 jours sur 7) et une mise à disposition libre-service sans attente du véhicule.

Toosla propose une flotte de près de 400 véhicules sur 11 stations à Paris, à Neuilly-sur-Seine et – depuis mai 2021 – à Madrid. En 2020, le Groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 2,8 millions d'euros.

Toosla est coté sur Euronext Growth® Paris (code mnémonique : ALTOO – Code ISIN : FR00140062B9).

Plus d'information sur Toosla : www.toosla.com

À propos de ZITY by Mobilize

Zity est l'entreprise de mobilité partagée de Ferrovial et de Mobilize. Présente à Madrid et à Paris, elle compte plus de 450.000 utilisateurs avec une flotte 100% électrique de 1.300 véhicules. La sécurité, la durabilité et l'innovation technologique sont les pierres angulaires du projet, qui permet aux utilisateurs de réserver, d'ouvrir et de commencer ou de terminer la location depuis une application mobile. Les utilisateurs peuvent garer leur véhicule aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la zone de service grâce au tarif Stand by super réduit. La location peut être terminée à n'importe quel endroit et à n'importe quel moment dans la zone Zity.

Plus d'informations sur Zity by Mobilize : www.zity.eco/fr/paris

Contacts