10 janvier 2022 – Toosla, acteur digital de la location de voitures de courte durée, annonce que, dans le cadre de son introduction en Bourse sur le marché Euronext Growth® à Paris (ISIN : FR00140062B9 – mnémonique : ALTOO), Invest Securities, agissant en qualité d'agent stabilisateur et de Chef de File et Teneur de Livre, a exercé intégralement l'option de surallocation, donnant lieu à l'émission de 283 209 actions nouvelles supplémentaires, au prix de l'offre, soit 2,85 € par action, pour un montant total de 807 145,65€.

En conséquence, le nombre total d'actions nouvelles émises dans le cadre de l'introduction en Bourse de Toosla s'élève à 2 171 268 actions nouvelles portant ainsi le produit brut de l'offre à environ 6,2M€.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement délégué UE 2016/1052 du 8 mars 2016, Invest Securities, en sa qualité d'agent stabilisateur, déclare ne pas avoir réalisé d'opérations de stabilisation.

Répartition du capital

À l'issue de l'introduction en Bourse et de l'exercice intégral de l'option de surallocation, la répartition du capital social de Toosla, sur une base non diluée, est la suivante :

Actionnaires Nombre d'actions et des droits de vote % du capital et des droits de vote Eric Poncin 1 378 607 23,94% Jean-François Boucher 675 047 11,72% Guillaume Hemmerlé 244 743 4,25% Bertrand Gruyelle 213 560 3,71% Panayotis Staicos 35 087 0,61% TBA 245 428 4,26% Cap Toosla 457 880 7,95% Autres 516 058 8,96% Vatel Capital 877 192 15,23% Public (hors Vatel Capital) 1 115 133 19,36% Total 5 758 734 100,00%

Contrat de liquidité

Toosla annonce également avoir confié à Invest Securities la mise en œuvre d'un contrat de liquidité conformément à la décision de l'Autorité des marchés Financiers n°2021-01 du 22 juin 2021, portant renouvellement des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise et toutes autres dispositions qui y sont visées.

La mise en œuvre du contrat de liquidité sera effective à compter du 10 janvier 2022, étant précisé qu'une somme de 200.000€ en espèces a été affectée au compte de liquidité.

Suspension du contrat :

Dans les conditions visées à l'article 5 de la décision n°2021-01 du 22 juin 2021 de l'AMF.

Dans certaines situations et en particulier si l'émetteur ne dispose plus de l'autorisation de rachat de ses propres titres.

Résiliation du contrat :

Par chacune des parties avec un préavis de 2 mois.

Par l'Animateur lorsque le contrat de Liquidity Provider qui lie l'animateur à Euronext Paris est résilié.

Mise à disposition du Prospectus

Des exemplaires du Prospectus approuvé par l'Autorité des marchés financiers sont disponibles sans frais et sur simple demande au siège social de la Société, 24 rue des Compagnons, 51350 Cormontreuil, ainsi que sur les sites Internet de la Société (www.toosla-bourse.com) et de l'AMF (https://www.amf-france.org). L'approbation du Prospectus ne doit pas être considérée comme un avis favorable sur les valeurs mobilières offertes.

Les investisseurs sont invités à prendre attentivement en considération les facteurs de risques décrits aux sections 3 « Facteurs de risques » du Document d'enregistrement et de la Note d'opération.

À propos de TOOSLA

Créé en 2016, Toosla a pour ambition de devenir un acteur majeur de la « révolution » de la mobilité en réenchantant en profondeur la location courte durée de véhicules. Son objectif : lever tous les « irritants » du secteur grâce à son modèle sans agence et son application. Il offre une expérience client entièrement digitale, aux procédures simplifiées et sécurisées. Sa promesse client se distingue par un modèle de voiture et d'options garantis, une disponibilité permanente (24h sur 24 et 7 jours sur 7) et une mise à disposition libre-service sans attente du véhicule.

Toosla propose une flotte de près de 400 véhicules sur 11 stations à Paris, à Neuilly-sur-Seine et – depuis mai 2021 – à Madrid. En 2020, le Groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 2,8 millions d'euros.

