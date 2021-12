02/12/2021 - 07:00

Augmentation de capital d'un montant d'environ 5,5 M€

Montant de l'Offre pouvant être porté à 7,27 M€ environ en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension et de l'Option de Surallocation

1,82 M€ d'engagements de souscription, soit 33% du montant initial de l'Offre

Fourchette indicative de prix : entre 2,85 € et 3,85 € par action

Période de souscription : du 2 décembre 2021 jusqu'au 13 décembre inclus pour l'Offre à Prix Ouvert et jusqu'au 14 décembre 2021 (12h) pour le Placement Global

Éligibilité de l'offre à la réduction exceptionnelle d'impôt sur le revenu de 25%, aux PEA et PEA-PME, au dispositif 150- 0 B ter du CGI (remploi de plus-value de cession) et qualification Bpifrance Entreprise innovante

2 décembre 2021 – Toosla, acteur digital de la location de voitures de courte durée, annonce le lancement de son introduction en Bourse en vue de l'admission aux négociations de ses actions sur le marché Euronext Growth® à Paris (code ISIN : FR00140062B9 – mnémonique : ALTOO). L'Autorité des marchés financiers (AMF) a approuvé, le 1er décembre 2021, le Prospectus sous le numéro 21 – 512, composé du Document d'enregistrement, approuvé le 2 novembre 2021 sous le numéro I.21-063, d'une Note d'opération et d'un résumé du Prospectus (inclus dans la Note d'opération).

Eric Poncin, Président-directeur général, déclare :

« C‘est avec un grand enthousiasme que nous lançons notre introduction en Bourse, une nouvelle étape dans le développement rapide de Toosla. Notre ambition est simple : réenchanter la location de voiture pour les clients et les investisseurs.

Pour nos clients, nous proposons au travers de notre application une expérience entièrement digitale, fluide, sécurisée et autonome. Le service y est riche et accessible 24h sur 24, le modèle et les options réservés garantis. Toosla, c'est aussi la promesse d'une mobilité durable. 20% des véhicules proposés sont électriques ou hybrides et tous le seront d'ici à 2025.

Notre modèle économique « sans agence » repose, quant à lui, sur un algorithme puissant, qui nous permet d'optimiser le taux d'occupation de nos véhicules et de dégager une rentabilité normative élevée, une fois amortis les investissements engagés dans notre plateforme digitale et notre organisation.

L'année 2021 a confirmé la pertinence de notre offre et de notre positionnement, ainsi que la maturité et la fiabilité de notre plateforme servicielle. Nous nous sommes implantés avec succès à Madrid, première étape de notre développement international, et notre chiffre d'affaires devrait croître de près de 50% par rapport à 2020.

Nous pouvons aussi compter sur le dynamisme du marché de la location automobile, qui devrait atteindre 20 milliards d'euros en Europe d'ici à 2026. Grâce à notre offre et notre modèle disruptifs, nous sommes parfaitement positionnés pour profiter pleinement de cet essor.

Tous les feux sont au vert pour continuer à gagner des parts de marché, développer notre présence en Europe et contribuer à transformer un secteur encore très traditionnel. C'est à ce projet que nous souhaitons aujourd'hui vous associer. »

Toosla, la transformation digitale de la location automobile

Créé en 2016 par Eric Poncin, Toosla s'inscrit comme un acteur de la transformation du marché de la mobilité en réinventant en profondeur la location courte durée de véhicules grâce à la digitalisation.

Alors que le secteur de la location est marqué par l'insatisfaction importante des clients face à l'offre des acteurs traditionnels, Toosla se démarque par une expérience entièrement digitale pour lever tous les « irritants » de la location automobile. Outre des procédures d'enregistrement simplifiées et sécurisées, la promesse client du Groupe repose sur :

un modèle de voiture et d'options garantis ;

une disponibilité permanente (24h sur 24 et 7 jours sur 7) ;

une mise à disposition libre-service sans attente ;

la livraison/reprise à domicile ;

des services complémentaires inclus (GPS, siège auto…).

Pour réaliser sa promesse client, Toosla s'appuie sur un modèle économique vertueux et optimisé, gage d'une rentabilité élevée. Il se distingue notamment par :

la digitalisation du parcours client « sans agence – sans contact » au travers de l'application : de la création de son compte à la réalisation de l'état des lieux photo du véhicule en passant par la prise et la restitution du véhicule. Le client est 100% autonome dans son parcours ;

la création d'une plateforme servicielle propriétaire permettant de coordonner l'ensemble des acteurs impliqués dans la préparation des voitures et de générer des actions automatiques ;

le développement d'algorithmes de machine learning pour notamment optimiser le taux d'utilisation des véhicules.

Le succès déjà au rendez-vous

Après une première phase pilote entre 2016 et 2019, Toosla a lancé une deuxième version de son application en mai 2020. La société connaît alors une rapide montée en puissance avec une progression de tous les indicateurs clés : demande de voitures, satisfaction clients, etc. Le chiffre d'affaires atteint 2,8 M€ en 2020, en croissance de +45%, une année pourtant marquée par la limitation des déplacements compte tenu de la crise du Covid 19. Cette croissance a permis de mieux couvrir les charges directes d'exploitation. L'Ebitda ajusté[1] (483 K€ en 2020), indicateur clé de la rentabilité de l'entreprise, ressort ainsi en progression de 126% et à 16,9% du chiffre d'affaires.

Cette dynamique doit se poursuivre en 2021, grâce notamment à l'augmentation de la flotte automobile et au développement à l'international avec une première ouverture en mai 2021 en Espagne. À fin 2021, Toosla proposera 300 véhicules (201 en moyenne en 2020) et vise un chiffre d'affaires de plus de 4 M€, soit une croissance de près de 50% par rapport à 2020.

Objectifs 2025 : 80 M€ de chiffre d'affaires et 35% de marge d'Ebitda ajusté

L'activité du Groupe bénéficie d'un modèle économique avec un taux de marge d'Ebitda élevé qui se bonifie au fur et à mesure du développement de la flotte automobile, via une meilleure absorption des coûts fixes (informatique et masse salariale) et une optimisation des charges variables (marketing) grâce au recours au digital.

Pour accélérer sa croissance, le Groupe planifie de développer sa flotte automobile afin d'atteindre 6 000 véhicules d'ici 2025, tout en s'implantant dans de nouvelles grandes villes européennes. En effet, le Groupe prévoit d'être présent dans 16 villes majeures en Europe d'ici 2025. Par ailleurs, il entend faire évoluer le mix de véhicules en fixant un objectif de 100% de voitures électriques d'ici 2025.

Fidèle à sa forte culture client, Toosla s'attache à améliorer sa plateforme servicielle afin de lever les derniers irritants auxquels les clients sont confrontés. C'est l'objectif du programme d'abonnement « My Toosla » lancé en juin 2021 qui inclut la livraison/reprise du véhicule loué au point décidé par le client et la gratuité des options prises avec le véhicule (toit ouvrant, siège enfant, boite automatique, conducteur additionnel, siège auto, etc.). Cette offre propose un haut niveau de services tout en étant un levier important de fidélisation.

Grâce à son modèle économique vertueux et sa stratégie de développement, Toosla devrait atteindre, en 2025, un chiffre d'affaires de 80 millions d'euros (multiplication par 20 entre 2021 et 2025), une marge d'Ebitda ajusté de 35% et une marge d'exploitation de 15% (12 millions d'euros).

Euronext Growth® pour soutenir la stratégie de développement

L'introduction en Bourse sur Euronext Growth® à Paris vise à doter Toosla des moyens nécessaires pour financer son développement. Dans ce cadre, Toosla souhaite affecter le produit net des fonds levés dans le cadre de l'Offre selon la répartition suivante : (i) 50 % du produit de la levée de fonds sera dédié à l'acquisition de nouveaux véhicules pour étoffer la flotte de voitures que la Société met à disposition de ses clients dans les différentes géographies actuelles ou envisagées. Il est rappelé que la Société a pour objectif d'atteindre un développement de la flotte de 6 000 véhicules à horizon 2025 à un coût moyen par véhicule d'environ 30 000 euros ; (ii) 25 % du produit de la levée de fonds servira aux dépenses marketing et commerciales pour l'acquisition de nouveaux clients ; et (iii) 25 % du produit de la levée de fonds servira aux dépenses opérationnelles et d'investissement pour renforcer l'architecture et la plateforme de services mis à disposition de ses clients et pour solidifier l'équipe opérationnelle grâce au recrutement de personnels qualifiés.

L'introduction en Bourse devrait aussi permettre à Toosla d'accéder à une plus large palette de financements et ainsi de bénéficier de conditions et de volumes plus attractifs. Par ailleurs, la cotation en Bourse renforcera la visibilité de Toosla sur ses marchés, un facteur non négligeable pour le recrutement de nouveaux clients ou lors des négociations.

Structure de l'Offre

Il est prévu que la diffusion des Actions Offertes soit réalisée dans le cadre d'une offre globale (l'« Offre »), comprenant :

une offre au public en France réalisée sous la forme d'une Offre à Prix Ouvert, principalement destinée aux personnes physiques (l'« Offre à Prix Ouvert » ou « OPO ») ;

» ou « ») ; un Placement Global principalement destiné aux investisseurs institutionnels (le « Placement Global ») comportant : un placement en France ; et un placement privé international dans certains pays, en dehors, notamment, des États-Unis, du Japon, du Canada et de l'Australie.



Si la demande exprimée dans le cadre de l'OPO le permet, le nombre d'actions allouées en réponse aux ordres émis dans le cadre de l'OPO sera au moins égal à 10 % des Actions Nouvelles. Si la demande dans le cadre de l'OPO est inférieure à 10 % des Actions Nouvelles, le solde des Actions Nouvelles non alloué dans le cadre de l'OPO sera offert dans le cadre du Placement Global.

L'Offre s'effectuera par la mise sur le marché de 1 641 791 Actions Nouvelles.

En fonction de l'importance de la demande exprimée dans le cadre de l'Offre, le nombre initial d'Actions Nouvelles pourra être augmenté de 15%, soit un maximum de 1 888 059 actions (la « Clause d'Extension »). L'exercice éventuel de la Clause d'Extension sera décidé par le Conseil d'administration qui fixera les modalités définitives de l'Offre, soit à titre indicatif le 14 décembre 2021.

La Société consentira à Invest Securities, une Option de Surallocation, permettant la souscription d'un nombre d'Actions Nouvelles Supplémentaires représentant un maximum de 15 % du nombre d'Actions Nouvelles, soit un maximum de 2 171 268 actions en cas d'exercice en totalité de la Clause d'Extension. L'Option de Surallocation sera exerçable par Invest Securities du 17 décembre 2021 au 17 janvier 2022.

Fourchette Indicative du Prix de l'Offre

Le Prix de l'Offre pourrait se situer dans une fourchette, fixée par le Conseil d'administration, comprise entre 2,85 € et 3,85 € par action (la « Fourchette Indicative du Prix de l'Offre »). La Fourchette Indicative du Prix de l'Offre pourra être modifiée à tout moment jusqu'au jour prévu pour la clôture de l'Offre. Cette information est donnée à titre purement indicatif et ne préjuge en aucun cas du Prix de l'Offre qui pourra être fixé en dehors de cette fourchette dans les conditions précisées dans le Prospectus.

Montant de l'Offre

À titre indicatif, le montant du produit brut et du produit net de l'émission des Actions Nouvelles, sur la base du point médian de la Fourchette Indicative du Prix de l'Offre, soit 3,35 euros, est le suivant :

(En euros) Émission à 75%1 Émission à 100% Après exercice intégral de la Clause d'Extension Après exercice intégral de la Clause d'Extension et de l'Option de Surallocation Produit brut 3 509 328 € 5 500 000 € 6 324 998 € 7 273 748 € Dépenses estimées 645 653 € 785 000 € 842 750 € 909 162 € Produit net 2 863 675 € 4 715 000 € 5 482 248 € 6 364 585 €

En cas de limitation de l'Offre à 75%, les montants sont calculés sur la base de la borne inférieure de la Fourchette Indicative du Prix de l'Offre, soit 2,85 euros.

Engagement de souscription

A la date du Prospectus, le Chef de File et Teneur de Livre a reçu 17 engagements de souscription portant sur un montant total d'engagement de souscription d'environ 1,82 millions d'euros, soit environ 33,00 % du montant initial de l'Offre.

Révocation des ordres

Les ordres de souscription passés dans le cadre de l'OPO seront révocables. Les modalités pratiques de révocation des ordres sont déterminées par chaque intermédiaire financier. Il appartient aux investisseurs de se rapprocher de leur intermédiaire financier pour connaître ces modalités. Tout ordre émis dans le cadre du Placement Global pourra être révoqué exclusivement auprès du Coordinateur Global, Chef de File et Teneur de Livre ayant reçu cet ordre et ce jusqu'au 14 décembre 2021 à 12 heures (heure de Paris), sauf clôture anticipée ou prorogation.

Engagements d'abstention et de conservation

La Société s'engagera envers Invest Corporate Finance et Invest Securities à ne pas émettre de nouvelles actions, en-dehors des Actions Offertes et sous réserve de certaines exceptions usuelles, à compter de la date de signature du contrat de placement et pendant 180 jours calendaires suivant la date de règlement-livraison.

La totalité des actionnaires ainsi que des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital, qui détiennent la totalité des actions et des droits de vote de Toosla, sur une base diluée et sur une base non diluée, à la date du Prospectus, ont pris un engagement de conservation envers Invest Corporate Finance et Invest Securities, sous réserve de certaines exceptions usuelles.

Ces engagements de conservation expireront :

365 jours calendaires suivant la date de règlement-livraison pour les actionnaires ainsi que les porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital dirigeants et salariés de Toosla ; et

180 jours calendaires suivant la date de règlement-livraison pour les autres actionnaires ainsi que les porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital.

Calendrier indicatif de l'Offre

1er décembre 2021 Approbation du Prospectus par l'AMF 2 décembre 2021 Avis Euronext relatif à l'Offre

Ouverture de l'OPO et du Placement Global 13 décembre 2021 Clôture de l'OPO à 17 heures (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et à 20 heures (heure de Paris) pour celles par Internet 14 décembre 2021 Clôture du Placement Global à 12 heures (heure de Paris)

Centralisation de l'OPO

Détermination du Prix de l'Offre

Diffusion du communiqué de presse indiquant le Prix de l'Offre, le nombre définitif d'Actions Nouvelles et le résultat de l'Offre et de l'avis Euronext relatif au résultat de l'Offre

Première cotation des actions de la Société sur le marché Euronext Growth® Paris 16 décembre 2021 Règlement-livraison de l'OPO et du Placement Global 17 décembre 2021 Début des négociations des actions de la Société sur le marché Euronext Growth® Paris

Début de la période de stabilisation éventuelle 17 janvier 2022 Date limite de l'exercice de l'Option de Surallocation

Fin de la période de stabilisation éventuelle

Éligibilité de l'Offre à la réduction exceptionnelle d'impôt sur le revenu de 25%, aux PEA et PEA-PME, au dispositif 150-0 B ter du CGI (réinvestissement dans le cadre d'un apport cession) et qualification Bpifrance Entreprise innovante

Les versements au titre de la souscription directe au capital de Toosla peuvent ouvrir droit à une réduction d'impôt sur le revenu de 25%, en application de l'article 199 terdecies-0 A du Code général des impôts. Les investisseurs susceptibles de bénéficier de cette réduction d'impôt sur le revenu sont invités à consulter leur conseiller fiscal habituel afin d'apprécier leur situation personnelle au regard de la réglementation spécifique applicable.

Toosla annonce respecter les critères d'éligibilité au PEA-PME précisés par les dispositions des articles L. 221-32-2 et D.221- 113- 5 et suivants du Code monétaire et financier. En conséquence, les actions Toosla peuvent pleinement être intégrées au sein des plans d'épargne en actions (PEA) et des comptes PEA-PME, qui bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le PEA classique.

La société est labélisée « Entreprise innovante » par Bpifrance. Elle est également éligible au dispositif 150-0 B ter du Code général des impôts, qui permet aux personnes qui ont cédé des titres apportés dans un délai de trois ans suivant l'apport de bénéficier du maintien du report d'imposition en cas de souscription en numéraire.

Un résumé du régime fiscal susceptible de s'appliquer est décrit à la section 4.1.9 de la Note d'opération. Les personnes concernées sont invitées à s'informer, auprès de leur conseiller fiscal habituel, de la fiscalité s'appliquant à leur cas particulier, notamment à raison de la souscription, de l'acquisition, de la détention et de la cession d'actions de Toosla.

Mise à disposition du Prospectus

Des exemplaires du Prospectus approuvé par l'Autorité des marchés financiers sont disponibles sans frais et sur simple demande au siège social de la Société, 24 rue des Compagnons, 51350 Cormontreuil, ainsi que sur les sites Internet de la Société (www.toosla-bourse.com) et de l'AMF (http://www.amf-france.org). L'approbation du Prospectus ne doit pas être considérée comme un avis favorable sur les valeurs mobilières offertes.

Les investisseurs sont invités à prendre attentivement en considération les facteurs de risques décrits aux sections 3 « Facteurs de risques » du Document d'enregistrement et de la Note d'opération.

Retrouvez toute l'information sur l'introduction en Bourse de Toosla sur :

www.toosla-bourse.com

À propos de TOOSLA

Créé en 2016, Toosla a pour ambition de devenir un acteur majeur de la « révolution » de la mobilité en réenchantant en profondeur la location courte durée de véhicules. Son objectif : lever tous les « irritants » du secteur grâce à son modèle sans agence et son application. Il offre une expérience client entièrement digitale, aux procédures simplifiées et sécurisées. Sa promesse client se distingue par un modèle de voiture et d'options garantis, une disponibilité permanente (24h sur 24 et 7 jours sur 7) et une mise à disposition libre-service sans attente du véhicule.

Toosla propose une flotte de 300 véhicules sur 10 stations à Paris, à Neuilly-sur-Seine et – depuis mai 2021 – à Madrid. En 2020, le Groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 2,8 millions d'euros.

Contacts

Relations Investisseurs

Margaux Rouillard

[email protected] - 01 53 67 36 32 Relations Presse

Déborah Schwartz

[email protected] - 01 53 67 36 35

[1] EBITA ajusté est constitué du résultat d'exploitation augmenté du crédit impôt innovation comptabilisé pour l'année et des dotations aux amortissements, dépréciations et provisions.