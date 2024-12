17/12/2024 - 18:00

Exeltis obtient une licence exclusive pour commercialiser et distribuer la nouvelle formulation TX01 de Theranexus dans le traitement de deux maladies neurologiques rares, notamment en Europe.

Theranexus recevra un paiement initial, des paiements d'étapes de développement et de commercialisation, ainsi que des redevances à deux chiffres sur les ventes nettes.

Lyon, France - Madrid, Espagne – 17 décembre 2024, 18h00 CET – Theranexus, société biopharmaceutique innovante spécialisée dans le traitement des maladies neurologiques rares, et Exeltis, une entreprise pharmaceutique mondiale du groupe Insud Pharma, annoncent la signature d'un accord de licence et de distribution pour la commercialisation du TX01 de Theranexus, une nouvelle formulation d'un composé déjà approuvé pour le traitement des maladies neurologiques rares.

Dans le cadre de cet accord, Exeltis obtient les droits exclusifs de commercialisation et de distribution du produit breveté de Theranexus dans des régions clés, incluant l'Union européenne, le Royaume-Uni, l'Amérique latine et certains pays du Moyen-Orient. Cette collaboration vise spécifiquement les maladies de Gaucher et de Niemann-Pick de type C. L'accord prévoit un paiement initial de 2 millions d'euros à Theranexus ainsi que des paiements d'étapes de développement et de commercialisation. Theranexus percevra également des redevances progressives à deux chiffres sur les ventes nettes réalisées par Exeltis, illustrant la croissance et l'impact anticipés de cette approche thérapeutique innovante. La totalité ou une partie des paiements initiaux et des étapes de développement déjà versés pourraient être remboursés à Exeltis si Theranexus ne fournissait pas les documents nécessaires pour soutenir le dépôt d'une demande d'autorisation de mise sur le marché avant le 31 octobre 2025.

Ce partenariat souligne la complémentarité des expertises entre Theranexus, avec ses capacités de développement de médicaments spécialisés, et Exeltis/Groupe Insud Pharma – une entreprise pharmaceutique mondiale réalisant un chiffre d'affaires de 2,2 milliards d'euros, présente dans 44 pays, dont la couverture du marché et l'expérience réglementaire sont déterminantes pour apporter un traitement innovant identique aux patients du monde entier.

Mathieu Charvériat, Président et Directeur Général de Theranexus, déclare : « Notre accord avec Exeltis marque une étape majeure dans le développement de Theranexus, valide notre stratégie centrée sur les troubles neurologiques rares et confirme la valeur de nos actifs. L'infrastructure mondiale et la connaissance approfondie des marchés d'Exeltis en font un partenaire de choix pour optimiser l'impact de notre formulation innovante. »

Salustiano Perez, Directeur Général d'Exeltis, ajoute : « Nous sommes ravis de nous associer à Theranexus et de mobiliser nos capacités commerciales pour apporter ce traitement essentiel aux patients à l'échelle mondiale. Ce partenariat est en phase avec la mission d'Exeltis, qui est d'améliorer les soins en facilitant l'accès à des traitements qui changent la vie des patients. »

Julien Veys, directeur du business development de Theranexus, conclut : « Nous sommes très heureux de nouer cette collaboration avec l'équipe d'Exeltis pour répondre aux besoins d'une population de patients sous-desservie. Avec un marché adressable dépassant les 200 millions d'euros au niveau mondial et une formulation adaptée à un segment spécifique de patients atteints de maladies rares, ce partenariat reflète notre engagement commun à faire progresser l'innovation thérapeutique et à améliorer les bénéfices pour les patients. »

A propos de Theranexus

Theranexus est une société biopharmaceutique innovante, issue du CEA et spécialisée dans le traitement des maladies neurologiques rares. La Société dispose d'une plateforme unique d'identification de caractérisation de candidats médicaments de thérapie innovante dans le domaine des troubles neurologiques rares et d'un premier candidat médicament en développement clinique dans la maladie de Batten.

THERANEXUS est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0013286259- ALTHX).

À propos du groupe Insud Pharma

Insud Pharma est un groupe pharmaceutique fort de plus de 45 ans d'histoire, présent dans environ 50 pays, avec 9 000 employés à travers le monde et 20 sites de production. Insud Pharma intervient sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'industrie pharmaceutique, offrant son expertise en recherche scientifique, développement, production, vente et commercialisation d'un large éventail de principes actifs pharmaceutiques (API), de formes galéniques finies (FDF) et de médicaments de marque pour les soins humains et vétérinaires, ainsi que des produits biopharmaceutiques. Insud Pharma s'engage à améliorer la santé au niveau mondial en fournissant des traitements accessibles, efficaces, sûrs et de qualité à travers ses différentes unités commerciales, avec un investissement continu en R&D et dans les dernières technologies. Grâce à sa marque Exeltis, Insud Pharma occupe une position de leader dans la santé des femmes et est un acteur clé dans les thérapies du système nerveux central.

