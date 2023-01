27/01/2023 - 18:00

Bilan semestriel du contrat de liquiditÉ confiÉ a portzamparc

Lyon, France – 27 janvier 2023 – 18h00 CET – Theranexus, société biopharmaceutique innovante dans le traitement des maladies neurologiques et pionnière dans le développement de candidats médicaments agissant sur l'interaction entre neurones et cellules gliales, publie aujourd'hui le bilan semestriel de son contrat de liquidité confié à Portzamparc.

Au titre du contrat de liquidité confié par la société THERANEXUS à PORTZAMPARC – GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 31 décembre 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

52 324 titres THERANEXUS ,

, 66 579,77 euros

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

41 249 titres THERANEXUS ,

, 85 339,57 euros

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

14 114 titres THERANEXUS ,

, 95 788,55 euros

Au cours du 2nd semestre 2022, il a été négocié un total de :

Achats 85 660 titres 166 454,05 € 485 transactions Ventes 74 585 titres 147 694,25 € 387 transactions

A propos de Theranexus

Theranexus est une société biopharmaceutique innovante, issue du CEA et spécialisée dans le traitement des maladies neurologiques et pionnière dans le développement de candidats médicaments ciblant à la fois les neurones et les cellules gliales. L a société dispose d'une plateforme unique d'identification de caractérisation de candidats médicaments de thérapie innovante dans le domaine des troubles neurologiques rares et d'un premier candidat médicament en développement et clinique dans la maladie de Batten.

THERANEXUS est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0013286259- ALTHX).

Plus d'informations sur http://www.theranexus.com

Cliquez et suivez-nous sur Twitter et Linkedln





Contacts



THERANEXUS

Thierry LAMBERT

Directeur financier et administratif

contact@theranexus.com

















NEWCAP

Théo MARTIN/Pierre LAURENT

Relations Investisseurs

+33 (0)1 44 71 94 97

theranexus@newcap.eu

















FP2COM

Florence PORTEJOIE

Relations médias

+ 33 (0)6 07 76 82 83

fportejoie@fp2com.fr

ANNEXE : PORTZAMPARC – Groupe BNP Paribas du 01/07/2022 au 30/12/2022