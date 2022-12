21/12/2022 - 18:00

Lyon, France – 21 décembre 2022 – 18h00 CET – Theranexus, société biopharmaceutique innovante dans le traitement des maladies neurologiques et pionnière dans le développement de candidats médicaments agissant sur l'interaction entre neurones et cellules gliales, publie aujourd'hui son agenda financier pour l'année 2023. Les publications auront lieu après la clôture des marchés d'Euronext Paris, sauf mention contraire. Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire.

Calendrier indicatif

Evénements Dates Trésorerie au 31/12/2022 18 janvier 2023

(avant bourse) Résultats financiers annuels 2022 & trésorerie T1-2023 12 avril 2023 Trésorerie T2-2023 11 juillet 2023 Résultats semestriels S1-2023 28 septembre 2023 Trésorerie T3-2023 17 octobre 2023

A propos de Theranexus

Theranexus est une société biopharmaceutique innovante, issue du CEA et spécialisée dans le traitement des maladies neurologiques et pionnière dans le développement de candidats médicaments ciblant à la fois les neurones et les cellules gliales. L a société dispose d'une plateforme unique d'identification de caractérisation de candidats médicaments de thérapie innovante dans le domaine des troubles neurologiques rares et d'un premier candidat médicament en développement et clinique dans la maladie de Batten.

THERANEXUS est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0013286259- ALTHX).