27/09/2022 - 17:45

Lyon, France – 27 septembre 2022 – 18h00 CEST – Theranexus, société biopharmaceutique innovante dans le traitement des maladies neurologiques et pionnière dans le développement de candidats médicaments agissant sur l'interaction entre neurones et cellules gliales, publie aujourd'hui ses résultats semestriels au 30 juin 2022.

Franck Mouthon, Président-Directeur Général de Theranexus, déclare : « Nos résultats du 1er semestre 2022 illustrent la gestion rigoureuse qui accompagne le déploiement de notre nouveau plan stratégique. Ce dernier a franchi une 1ère étape importante avec la finalisation du recrutement de l'essai clinique de phase I/II du candidat médicament Batten-1 dans la forme juvénile de la maladie de Batten (ou CLN3). »

Résultats financiers du premier semestre 2022

En K€ S1-2022 S1-2021 Chiffre d'affaires - - Produits d'exploitation 462 12 Autres achats et charges externes 1 950 2 944 Salaires et charges sociales 1 509 1 388 Dotations aux amortissements sur immobilisations 166 195 Autres charges d'exploitation 24 34 Charges d'exploitation 3 649 4 562 Résultat d'exploitation (3 187) (4 550) Résultat financier (121) (112) Impôt sur les bénéfices 18 939 Résultat net (3 290) (3 723)

Les résultats semestriels 2022 ont été arrêtés par le conseil d'administration de la société le 27 septembre 2022 et ont fait l'objet d'un rapport des Commissaires aux Comptes de la société.

Les autres achats et charges externes sont en baisse sur le premier semestre 2022 à 1950 K€ contre 2944 K€ au premier semestre 2021. Cette baisse est principalement due aux dépenses importantes de préclinique réglementaire encourues au premier semestre 2021 concernant le candidat-médicament de la Société dans la maladie de Batten. Au premier semestre 2022 les charges externes les plus importantes étaient liées à l'étude de phase 1/2 et portant toujours sur le candidat-médicament Batten-1.

Les salaires et charges sociales sont relativement stables, avec 1 509 K€ au premier semestre 2022 contre 1 388 K€ en 2021 pour la même période. La société a effectué un recrutement au sein de l'équipe clinique au cours du premier semestre 2022.

Les dotations aux amortissements connaissent une baisse (166 K€ au premier semestre 2022 contre 195 K€ en 2021 sur la même période), impactées par la fin des amortissements sur les brevets THN, une provision totale pour amortissement ayant été passée fin 2021 concernant ces actifs.

Le résultat financier a peu évolué (perte de 121k€ en 2022 contre perte de 112 k€ en 2021). Celui-ci comprend principalement des charges d'intérêt sur la dette de la société.

Les impôts sur les bénéfices sont en baisse au premier semestre 2022 par rapport à 2021. En effet, les avances et subventions perçues sur le premier semestre 2022 (totalisant 1,7M €) excèdent l'assiette des dépenses éligibles au Crédit Impôt Recherche (CIR) sur la période ce qui se traduit par un CIR nul sur le semestre (le produit d'impôt de 18 K€ correspond au crédit impôt famille). A l'inverse, en 2021 la société n'avait pas perçu de subventions ou avances remboursables significatives et avait réalisé des dépenses importantes éligibles au CIR (notamment les dépenses de préclinique réglementaires dans le cadre de son développement dans la maladie de Batten).

Au 30 juin 2022, Theranexus affiche une trésorerie de 11,6 M€. Le niveau de trésorerie a évolué en conformité avec les prévisions de la société sur les six premiers mois de l'exercice 2022. Cette situation financière saine valide ainsi le choix de l'arrêt définitif au mois d'avril 2022 de la ligne de financement en fonds propres qui avait été mise en place avec Iris Capital en janvier de la même année.

A propos de Theranexus

Theranexus est une société biopharmaceutique innovante, issue du CEA et spécialisée dans le traitement des maladies neurologiques et pionnière dans le développement de candidats médicaments ciblant à la fois les neurones et les cellules gliales. Theranexus dispose d'une plateforme unique d'identification de caractérisation de candidats médicaments de thérapie innovante dans le domaine des troubles neurologiques rares et d'un premier candidat médicament en développement clinique dans la maladie de Batten.

THERANEXUS est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0013286259- ALTHX).

Prochaine publication financière :

Jeudi 20 octobre : Point sur la trésorerie au 30 septembre 2022