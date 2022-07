18/07/2022 - 17:45

Lyon, France – 18 juillet 2022– 17h45 CEST

Au titre du contrat de liquidité confié par la société THERANEXUS à PORTZAMPARC – GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 30 juin 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

41 249 titres THERANEXUS ,

, 85.339,57 euros

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

14 114 titres THERANEXUS ,

, 95.788,55 euros

Au cours du 1er semestre 2022, il a été négocié un total de :

Achats 87 885 titres 229 789,19 € 545 transactions Ventes 81 396 titres 214 885,52 € 475 transactions

A propos de Theranexus

Theranexus est une société biopharmaceutique innovante, issue du CEA et spécialisée dans le traitement des maladies neurologiques et pionnière dans le développement de candidats médicaments ciblant à la fois les neurones et les cellules gliales. Theranexus dispose d'une plateforme unique d'identification de caractérisation de candidats médicaments de thérapie innovante dans le domaine des troubles neurologiques rares et d'un premier candidat médicament en développement clinique dans la maladie de Batten.

THERANEXUS est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0013286259- ALTHX).

Plus d'informations sur http://www.theranexus.com

Annexe

ACHATS VENTES Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros TOTAL 545 87 885 229 789,19 TOTAL 475 81 396 214 885,52 03/01/2022 2 300 1470 03/01/2022 7 1050 5313 04/01/2022 5 750 3837 04/01/2022 13 1850 9767,08 05/01/2022 5 750 3855 05/01/2022 3 450 2340 06/01/2022 6 900 4619,97 06/01/2022 6 900 4752 07/01/2022 6 900 4702,5 07/01/2022 6 900 4801,5 10/01/2022 6 1050 5666,96 10/01/2022 9 1350 7452 11/01/2022 3 450 2412 11/01/2022 4 460 2548,4 12/01/2022 3 450 2397,02 12/01/2022 1 51 276,42 13/01/2022 7 1050 5397 14/01/2022 6 900 3831,03 14/01/2022 20 2100 8485,26 17/01/2022 7 1050 4077,78 17/01/2022 8 1200 4500 18/01/2022 2 300 1074 18/01/2022 14 1750 6174,53 19/01/2022 8 1600 5466,08 19/01/2022 13 1300 4312,49 20/01/2022 4 650 2059,01 20/01/2022 5 750 2346 21/01/2022 9 1500 4894,5 21/01/2022 2 300 942 26/01/2022 13 3105 9569,3 24/01/2022 6 900 2970 27/01/2022 2 275 878,13 25/01/2022 7 720 2249,57 28/01/2022 2 151 493,69 26/01/2022 1 100 294 31/01/2022 8 1200 4071 27/01/2022 4 550 1738 03/02/2022 2 151 477,16 28/01/2022 2 151 483,2 04/02/2022 14 1700 5556,96 31/01/2022 1 150 492 07/02/2022 5 750 2364 01/02/2022 4 455 1528,39 08/02/2022 3 350 1090,74 02/02/2022 8 1150 3661,03 09/02/2022 4 600 1842 03/02/2022 5 600 1806 10/02/2022 3 301 921,09 07/02/2022 10 1300 4031,95 11/02/2022 1 1 3,05 08/02/2022 6 900 2778,03 14/02/2022 2 500 1468 09/02/2022 3 450 1355,99 15/02/2022 4 650 1950,98 10/02/2022 2 300 894,75 16/02/2022 7 901 2829,05 11/02/2022 1 1 3,05 17/02/2022 1 1 2,98 14/02/2022 6 900 2625,03 22/02/2022 4 1000 2536 15/02/2022 1 150 435 23/02/2022 7 1250 3218,5 16/02/2022 1 1 3,01 24/02/2022 1 1 2,4 17/02/2022 3 301 878,98 25/02/2022 4 800 1968 18/02/2022 10 1310 3713,46 28/02/2022 3 450 1147,5 21/02/2022 6 900 2394 01/03/2022 6 900 2385 22/02/2022 8 850 2071,96 02/03/2022 2 210 514,35 23/02/2022 2 400 976 03/03/2022 1 121 304,92 24/02/2022 2 300 702 04/03/2022 1 90 221,4 28/02/2022 2 300 750 08/03/2022 4 800 1750 01/03/2022 12 3600 9227,88 09/03/2022 7 1050 2373,74 03/03/2022 3 401 990,43 10/03/2022 4 600 1411,5 04/03/2022 7 1400 3304 11/03/2022 5 1000 2370 07/03/2022 7 1400 3136 14/03/2022 4 800 1929,04 08/03/2022 1 500 1080 15/03/2022 2 10 23,74 09/03/2022 2 400 878 16/03/2022 2 300 720 10/03/2022 5 1446 3299,05 17/03/2022 11 1801 4416,41 11/03/2022 2 1040 2443,17 18/03/2022 2 203 507,5 14/03/2022 6 1264 2956,37 21/03/2022 7 1400 3542 15/03/2022 8 2200 5122,04 22/03/2022 1 16 40,8 16/03/2022 2 51 117,3 23/03/2022 6 1151 2872,44 17/03/2022 2 201 488,41 24/03/2022 4 800 1994 18/03/2022 4 800 1980 25/03/2022 5 1000 2343 21/03/2022 1 20 49,8 28/03/2022 4 638 1502,81 22/03/2022 7 1400 3500 29/03/2022 7 1400 3308,06 23/03/2022 9 1636 4019,49 30/03/2022 9 1620 3945,67 24/03/2022 8 1600 3908 31/03/2022 5 801 1994,49 28/03/2022 3 536 1244,16 01/04/2022 1 200 496 29/03/2022 3 600 1386 04/04/2022 8 1600 3976 31/03/2022 3 600 1476 08/04/2022 7 1194 2744,05 01/04/2022 3 600 1476 11/04/2022 3 600 1398 04/04/2022 4 800 1948 12/04/2022 3 401 928,32 05/04/2022 10 1800 4651,02 13/04/2022 4 800 1858 06/04/2022 12 1900 4614,91 19/04/2022 4 302 685,54 07/04/2022 7 1400 3241,98 20/04/2022 3 201 425,14 08/04/2022 4 601 1368,3 21/04/2022 2 151 323,12 11/04/2022 4 800 1836 22/04/2022 5 650 1422,53 12/04/2022 6 1001 2310,31 26/04/2022 15 3300 7330,95 13/04/2022 11 2200 5008,08 27/04/2022 1 1 2,23 14/04/2022 8 1600 3428 28/04/2022 2 400 807 19/04/2022 1 1 2,27 29/04/2022 1 200 378 20/04/2022 4 330 691,28 02/05/2022 1 200 372 21/04/2022 1 1 2,13 03/05/2022 8 1500 2839,95 22/04/2022 1 150 324 04/05/2022 5 1468 2846,6 25/04/2022 8 1550 3038 05/05/2022 5 1000 1844 26/04/2022 4 800 1632 06/05/2022 5 801 1481,85 27/04/2022 11 1900 4066 09/05/2022 2 400 742,8 28/04/2022 8 1500 2947,05 10/05/2022 1 200 364 29/04/2022 4 600 1092 13/05/2022 1 1 1,57 02/05/2022 6 850 1506,97 16/05/2022 1 10 16 03/05/2022 3 436 799,8 17/05/2022 6 1800 2898 04/05/2022 6 1800 3258 18/05/2022 2 201 339,69 05/05/2022 1 150 267 19/05/2022 1 89 150,41 06/05/2022 4 406 728,73 20/05/2022 5 1000 1670 09/05/2022 4 751 1338,28 23/05/2022 7 2100 3696 10/05/2022 3 450 788,4 24/05/2022 6 874 1603 11/05/2022 5 750 1282,5 25/05/2022 3 600 1146 12/05/2022 7 1000 1670 27/05/2022 3 401 769,88 13/05/2022 6 751 1170,06 30/05/2022 5 601 1213,9 16/05/2022 5 655 1001,69 31/05/2022 2 43 87,66 18/05/2022 3 301 493,7 01/06/2022 4 451 901,95 19/05/2022 3 451 745,37 02/06/2022 7 617 1263,18 23/05/2022 3 450 747 03/06/2022 1 1 2,03 24/05/2022 4 252 441,48 06/06/2022 8 1200 2347,56 25/05/2022 1 200 370 07/06/2022 1 40 76,4 26/05/2022 7 1500 2815,95 08/06/2022 1 150 283,5 27/05/2022 4 601 1117,92 09/06/2022 2 151 283,86 30/05/2022 2 151 283,93 10/06/2022 7 1250 2411,5 31/05/2022 2 151 295,98 13/06/2022 4 601 1139,8 01/06/2022 1 1 1,96 16/06/2022 5 801 1433,71 02/06/2022 6 751 1475,04 20/06/2022 1 200 340 03/06/2022 8 1051 2031,48 21/06/2022 4 601 1039,67 06/06/2022 3 450 850,5 22/06/2022 2 301 529,73 07/06/2022 1 111 207,57 23/06/2022 1 1 1,72 09/06/2022 1 1 1,86 24/06/2022 3 900 1575 13/06/2022 6 1200 2148 27/06/2022 3 858 1500,64 14/06/2022 4 650 1139,52 28/06/2022 6 1800 3279,06 15/06/2022 2 400 688 29/06/2022 8 2825 5163,82 16/06/2022 3 351 609,76 30/06/2022 5 1500 2940 17/06/2022 4 1100 1826 20/06/2022 3 450 752,99 21/06/2022 1 1 1,7 22/06/2022 2 301 517,75 23/06/2022 4 601 1021,7 24/06/2022 1 4 6,8 28/06/2022 2 337 589,38 30/06/2022 2 301 559,86

