19/10/2021 - 18:00





Lyon, le 19 octobre 2021 – Theranexus, société biopharmaceutique innovante dans le traitement des maladies neurologiques et pionnière dans le développement de candidats médicaments jouant sur l'interaction entre neurones et cellules gliales, annonce aujourd'hui sa trésorerie au 30 septembre 2021.



La trésorerie disponible au 30 septembre 2021 s'établit à 12,5 M€ contre 13,5 M€ au 30 juin 2021. Le niveau de trésorerie est relativement stable et assure à la Société, selon ses objectifs fixés, une visibilité financière supérieure à 18 mois. La Société devrait également bénéficier, sur le 2nd semestre 2021, du Crédit Impôt Recherche (CIR) 2020 d'un montant de 1,0 M€ ainsi qu'un financement de Bpifrance à hauteur de 1,0 M€ dans le cadre du projet Neurolead.

Thierry Lambert, Directeur Administratif et Financier de Theranexus commente : « Le niveau de trésorerie au 30 septembre 2021 de 12,5 M€ illustre la maîtrise de notre consommation de cash et est cohérente avec notre objectif de maintien d'une visibilité financière supérieure à 18 mois ».





Theranexus nomme Marie Sebille en tant que Directrice Médicale

La Société a nommé Marie Sebille en tant que Directrice Médicale afin de piloter les principaux programmes cliniques de Theranexus. Le Docteur Werner Rein continuera d'accompagner la Société sur sa stratégie globale de développement clinique.

Docteur en médecine et titulaire d'un doctorat en neurosciences, Marie Sebille bénéficie d'une expérience de 30 ans dans l'industrie pharmaceutique. Elle a occupé plusieurs postes en tant que médecin-responsable du développement médical et clinique. Dans ce cadre, elle a contribué au développement clinique de plusieurs médicaments en neurologie et en psychiatrie et a occupé plusieurs postes à la direction des opérations cliniques globales de la R&D de Sanofi. Elle a supervisé les principaux dossiers d'enregistrement des candidats-médicaments dans les domaines des maladies rares, maladies métaboliques, inflammatoires et immunologiques et en oncologie, ainsi que le développement de produits commercialisés.

Franck Mouthon, Président-Directeur Général et co-fondateur de Theranexus commente : «Nous nous réjouissons d'accueillir Marie pour nous accompagner dans les avancées de nos programmes cliniques. Son expertise dans le développement de médicaments en neurologie et maladies rares est un atout pour Theranexus. Nous tenons aussi à remercier Werner pour sa contribution au développement du pipeline de Theranexus et sommes ravis de continuer à bénéficier de sa vision stratégique ».





Point d'avancement sur les principaux programmes cliniques



Candidat-médicament THN 102 – Somnolence Diurne Excessive (SDE) dans la maladie de Parkinson

THN102 est le premier traitement potentiel de la Somnolence Diurne Excessive (SDE) chez les patients atteints de la maladie de Parkinson. Les discussions avec plusieurs partenaires industriels potentiels se poursuivent. Les équipes restent pleinement engagées et mobilisées pour assurer la valorisation du candidat médicament THN 102 par la conclusion d'un partenariat industriel structurant le format d'exploitation, les zones géographiques concernées et le chemin de développement clinique.





Candidat-médicament BBDF 101 dans la maladie de Batten, maladie neurologique pédiatrique rare et orpheline

Début septembre 20211, Theranexus a annoncé avoir obtenu le statut d'Investigational New Drug (IND) auprès de la Food and Drug Administration (FDA) pour lancer un essai clinique de phase I/II de leur candidat médicament BBDF 101 dans la forme juvénile de la maladie de Batten, maladie rare et mortelle.

Le programme clinique débutera d'ici fin 2021 par une phase I/II. La phase III commencera après consultation de la FDA au second semestre 2022, une fois les résultats de pharmacocinétique et de tolérance établis lors des premiers 4,5 mois de traitement de la phase I/II.

À PROPOS DE THERANEXUS



Fondée en 2013, THERANEXUS est une société biopharmaceutique au stade clinique, issue du CEA qui développe des candidats-médicaments pour le traitement des maladies du système nerveux.

Grâce à sa connaissance des interactions neuro-gliales, THERANEXUS est pionnière dans la conception et la combinaison de substances homologuées et dispose d'un portefeuille solide et diversifié d'actifs en phase clinique. Cette stratégie de combinaison de médicaments repositionnés reposant sur un solide cas commercial et disposant d'une réelle capacité à démontrer rapidement leur valeur clinique permet à la société de générer différents candidats médicaments propriétaires à forte valeur ajoutée, de réduire significativement le temps et les coûts de développement et d'augmenter considérablement les chances d'accès au marché pour ses médicaments.

A cette fin, THERANEXUS est positionnée dans plusieurs indications, dont la maladie de Parkinson et la maladie de Batten, pour lesquelles aucun traitement n'est actuellement disponible sur le marché.

THERANEXUS est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0013286259- ALTHX).



www.theranexus.com

Plus d'informations sur http://www.theranexus.com

Cliquez et suivez-nous sur Twitter et Linkedln







Contacts



THERANEXUS

Thierry LAMBERT

Directeur administratif et financier

[email protected]

ACTUS finance & communication

Claire RIFFAUD

Relations investisseurs

+33 (0)1 53 67 36 79

[email protected]

FP2COM

Florence PORTEJOIE

Relations médias

+ 33 (0)6 07 76 82 83

[email protected]

1 Cf. : communiqué de presse du 9 septembre 2021 (Theranexus et la Fondation Beyond Batten Disease (BBDF) obtiennent le statut d'Investigational New Drug (IND) aux Etats-Unis pour démarrer le développement clinique de BBDF-101)