07/04/2021 - 18:00



Lyon, le 7 avril 2021 – Theranexus, société biopharmaceutique innovante dans le traitement des maladies neurologiques et pionnière dans le développement de candidats médicaments agissant sur l'interaction entre neurones et cellules gliales, annonce aujourd'hui ses résultats annuels au 31 décembre 2020 et fait le point sur l'avancement de ses principaux programmes.



Franck Mouthon, Président-Directeur Général et co-fondateur de Theranexus commente : « En 2020, dans un contexte de crise sanitaire, nos dépenses ont été gérées de manière rigoureuse et sont restées maitrisées. Notre trésorerie soutenue par la nouvelle ligne de financement mise en place début 2021 reste à un bon niveau notamment pour poursuivre le développement du programme BBDF-101. Nous poursuivons par ailleurs de manière active les discussions partenariales concernant THN102 et nous réitérons notre confiance dans l'objectif de conclure un accord d'ici la fin du premier semestre 2021. »





Résultats financiers annuels 2020

En K€ (normes françaises) 2020 2019 Chiffre d'affaires - - Produits d'exploitation 315 617 Autres achats et charges externes 3 568 5 426 Salaires et charges sociales 2 422 2 353 Dotations aux amortissements sur immobilisations 376 154 Autres charges d'exploitation 48 61 Charges d'exploitation 6 414 7 994 Résultat d'exploitation (6 099) (7 377) Résultat financier 307 (241) Impôt sur les bénéfices 994 2 038 Résultat net (4 797) (5 580)





Les résultats annuels 2020 ont été arrêtés par le Conseil d'Administration de la Société le 7 avril 2021 et ont fait l'objet d'un rapport des Commissaires aux Comptes de la Société.





En K€ (normes françaises) 31/03/2021* 31/12/2020 Trésorerie disponible 10 773 11 212

* non-audité





Les autres achats et charges externes s'élèvent à 3 568 K€ en 2020 contre 5 426 K€ en 2019. Cette baisse est due à la fin des études cliniques lancés en 2018 et réalisées en 2019 notamment THN102 dans la maladie de Parkinson. En 2020, les autres charges externes concernent principalement les coûts associés à la finalisation de la phase 2 dans la maladie de Parkinson.

La masse salariale évolue légèrement sur la période et passe de 2 353 K€ en 2019 à 2 422 K€ en 2020. Le recours aux mesures de chômage partiel pour certains salariés pendant la période de confinement n'est pas significatif sur le montant de la masse salariale enregistrée sur l'année.

L'augmentation des dotations aux amortissements sur immobilisations est liée à l'effet année pleine des investissements réalisés au second semestre 2019 dans du matériel de laboratoire dans le cadre de la plateforme de recherche et développement Neurolead.

Par conséquent, la perte d'exploitation est en recul à -6 099 K€ en 2020.

Le résultat financier, lié principalement aux intérêts sur des emprunts et avances remboursables, est excédentaire de 307 K€ en 2020 notamment en raison de gains réalisés par Theranexus sur actions propres détenues dans le cadre de son contrat de liquidité.

Après comptabilisation de 993 K€ de produit d'impôt, principalement du Crédit Impôt Recherche, la perte nette s'établit à -4 797 K€ en 2020 contre -5 580 K€ en 2019. La réduction de l'assiette du CIR liée à la baisse du montant du Crédit Impôt Recherche octroyé à Theranexus s'explique par un recul des dépenses de recherche réalisées sur la période et par le montant de 1 M€ reçu dans le cadre du PSPC finançant la plateforme de R&D Neurolead (0,8 M€ sous forme d'avance et 0,3 M€ sous forme de subvention), qui vient réduire l'assiette du Crédit Impôt Recherche.

La trésorerie au 31 mars 2021 s'inscrit à 10 773 K€ contre 11 212 K€ au 31 décembre 2020. La consommation de trésorerie est globalement stable sur le trimestre, la trésorerie au 31 mars 2021 incluant le fruit de deux tirages (total 1,4M€) réalisés pendant le trimestre sur la ligne de financement en fonds propres mise en place auprès d'IRIS (un 3ème tirage réalisé le 31 mars n'est pas reflété dans la trésorerie au 31 mars, les fonds n'ayant pas encore été reçus à cette date).





Point d'avancement sur les principaux programmes cliniques

La Société poursuit activement le développement de ses principaux programmes concentrés aujourd'hui principalement sur THN102 et BBDF-101.



Concernant le programme THN102 (somnolence diurne excessive dans la maladie de Parkinson)

Theranexus poursuit ses discussions actives avec plusieurs partenaires industriels potentiels pour d'aboutir à un accord d'ici la fin du premier semestre 2021, notamment en termes de format, de territoire et de chemin de développement clinique avec pour objectif de maximiser la valeur pour la Société et ses actionnaires .



Concernant le programme BBDF-101 (maladie de Batten)

Suite à l'avis favorable reçu de la part de la FDA (U.S. Food and Drug Administration – autorité réglementaire américaine) concernant le plan de développement préclinique de BBDF-101, Theranexus prépare et envisage l'obtention de l'IND (Investigational New Drug Application – autorisation d'essai clinique) de la part de la FDA au second semestre 2021 pour le démarrage des études cliniques aux États-Unis.

Pour rappel le programme clinique envisagé (comprenant une cohorte de 6 patients adolescent(e)s et adultes et une cohorte de 30 patients pédiatriques) vise à permettre, en cas de succès, l'enregistrement direct du produit.







Prochaine publication financière :

Jeudi 8 juillet 2021 : Point sur la trésorerie au 30 juin 2021







A PROPOS DE THERANEXUS





Fondée en 2013, THERANEXUS est une société biopharmaceutique au stade clinique, issue du CEA qui développe des candidats-médicaments pour le traitement des maladies du système nerveux.



Grâce à sa connaissance des interactions neuro-gliales, THERANEXUS est pionnière dans la conception et la combinaison de substances homologuées et dispose d'un portefeuille solide et diversifié d'actifs en phase clinique. Cette stratégie de combinaison de médicaments repositionnés reposant sur un solide cas commercial et disposant d'une réelle capacité à démontrer rapidement leur valeur clinique permet à la société de générer différents candidats médicaments propriétaires à forte valeur ajoutée, de réduire significativement le temps et les coûts de développement et d'augmenter considérablement les chances d'accès au marché pour ses médicaments.



A cette fin, THERANEXUS est positionnée dans plusieurs indications, dont la maladie de Parkinson et la maladie de Batten, pour lesquelles aucun traitement n'est actuellement disponible sur le marché.



THERANEXUS est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0013286259- ALTHX).



Plus d'informations sur http://www.theranexus.com

Cliquez et suivez-nous sur Twitter et Linkedln





Contacts



THERANEXUS

Thierry LAMBERT

Directeur administratif et financier

[email protected]



ACTUS finance & communication

Guillaume LE FLOCH

Relations investisseurs

+33 (0)1 53 67 36 70

[email protected]



FP2COM

Florence PORTEJOIE

Relations médias

+ 33 (0)6 07 76 82 83

[email protected]