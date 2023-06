01/06/2023 - 08:30

Paris, le 1er juin 2023 - La filiale Eniblock de The Blockchain Group, fournisseur français de technologie et solution Web3 pour les entreprises, est heureux d'annoncer le lancement de son programme bêta Wallet as a Service (WaaS), composant central de son infrastructure Web3 “as a service”. Avec cette technologie de wallet de dernière génération, Eniblock vise à supprimer les obstacles associées à l'utilisation des Wallets actuels et ainsi faciliter une adoption massive du Web3 par les entreprises.

La plupart des solutions wallets existantes actuellement sont un frein à l'adoption du Web3, principalement en raison de la complexité de leurs expériences utilisateur. Eniblock est en passe de transformer ce marché avec sa solution de Wallet as a Service (WaaS) permettant l'intégration de Wallets les plus sécurisés, à grande échelle au sein de des applications Web existantes. Cette solution innovante permettra aux entreprises de créer et de déployer sans effort des wallets entièrement personnalisables pour leurs utilisateurs finaux. En intégrant la solution WaaS d'Eniblock, les entreprises pourront désormais rendre accessible au plus grand nombre les bénéfices de la technologie Web3 en proposant nativement au sein de leur parcours client actuel des expériences favorisant une plus grande rétention et un meilleurs engagement de leur communauté.

Les principaux avantages de la solution Wallet as a Service (WaaS) de la filiale Eniblock sont les suivants :

Une expérience utilisateur fluide : Les utilisateurs peuvent accéder aux portefeuilles Web3 avec la même facilité d'utilisation que les applications Web2. Avec une authentification aussi simple que la saisie d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe, même les novices en matière d'actifs numériques peuvent accéder sans difficulté à la technologie Web3.

Une sécurité renforcée : Le WaaS utilise la technologie cryptographique avancée MPC (Multi-Party Computation), qui garantit une sécurité maximale pour les actifs des utilisateurs. En divisant, cryptant et distribuant les clés de manière sécurisée entre plusieurs parties, WaaS élimine les risques associés à la gestion individuelle des clés.

Propriété des clés : Les utilisateurs conservent le contrôle total de leurs actifs et disposent d'une autonomie complète sur leur expérience Web3.

Wallets entièrement intégrés : Les entreprises peuvent intégrer de manière transparente des wallets natifs dans leurs applications, offrant ainsi une expérience utilisateur cohérente sans qu'il soit nécessaire de rediriger les utilisateurs vers des sites web ou des applications distincts.

Interopérabilité avec les dApps Web3 : Le Wallet as a Service d'Eniblock permet aux entreprises d'interagir facilement avec toutes les autres applications décentralisées Web3 (dApps). Les utilisateurs peuvent se connecter et effectuer des transactions en toute transparence avec diverses dApps au sein de l'écosystème Eniblock.

Intégration avec Stripe et Fiat Payments : Le WaaS d'Eniblock offre également une intégration avec Stripe, leader mondial des services de paiement, permettant aux utilisateurs d'effectuer des paiements en utilisant des monnaies fiduciaires. En utilisant les intégrations préconstruites d'Eniblock, les bêta-testeurs gagnent un temps considérable dans leurs projets.

Une solution déployable à grande échelle : L'expérience d'Eniblock dans la conception de technologies Web3 sécurisées et performantes garantit une qualité de service permettant d'adresser des millions d'utilisateurs. Avec le WaaS, les entreprises peuvent en toute sérénité faire évoluer leurs services en se concentrant exclusivement sur le bénéfice client.

Le programme bêta d'Eniblock dédié à la solution Wallet as a Service (WaaS) a déjà attiré de grands noms de l'industrie. Les entreprises participantes, qui représentent collectivement plus de 100 millions d'utilisateurs finaux, développent actuellement des applications Web3 dans les domaines du sport, de la musique, du retail ou des marketplaces. En tant que premiers utilisateurs, ces entreprises bénéficieront d'avantages exclusifs, notamment de tarifs réduits sur les SDK d'Eniblock au-delà de la phase bêta. En rejoignant le programme, les entreprises peuvent saisir l'opportunité de co-construire avec Eniblock la solution la plus adaptée à leurs besoins exacts, tout en bénéficiant d'un avantage économique sur leurs concurrents.

Pour la suite, Eniblock a dressé une feuille de route ambitieuse comportant des étapes clés et des fonctionnalités destinées à améliorer l'offre de Wallet as a Service (WaaS). Les bêta-testeurs auront un accès anticipé aux prochaines fonctionnalités innovantes prévues pour 2023, telles que le Smart Wallet et l'intégration de l'IA générative. Ces avancées de pointe renforceront encore les capacités du WaaS d'Eniblock, offrant aux utilisateurs des expériences de wallet intelligentes et personnalisées.

Eniblock vise à ce que son Wallet as a Service soit en service avec ses premiers clients avant la fin de l'année 2023, garantissant ainsi un accès rapide aux avantages et aux fonctionnalités de la plateforme.

Charles Kremer, CEO d'Eniblock, souligne l'importance du programme bêta en déclarant : "Le Wallet as a Service (WaaS) d'Eniblock change la donne en démocratisant le web3. Nous éliminons les difficultés, ce qui permet aux entreprises de se concentrer sur leur l'innovation Web3 en leur proposant une infrastructure simple d'accès, sécurisée et performante. Qu'il s'agisse de permettre aux entreprises d'atteindre des millions de personnes ou aux startups de captiver de nouveaux publics, Eniblock répond aux exigences des organisations prêtes à exploiter le potentiel du Web3".

Ne manquez pas l'occasion de devenir un pionnier sur les nouvelles technologies. Rejoignez le programme bêta d'Eniblock dès aujourd'hui et prenez part à la révolution Web3.

