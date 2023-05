24/05/2023 - 22:00

Comptes Annuels 2022 :

· Investissement soutenu dans les plateformes de The Blockchain Group

· Implémentation réussie auprès des premiers clients Eniblock

Puteaux, le 24 mai 2023. The Blockchain Group (code ISIN : FR0011053636, code mnémonique : ALTBG) leader de l'accompagnement blockchain en France, publie ses Comptes Annuels clos au 31 décembre 2022, arrêtés lors du Conseil d'Administration du 23 mai 2023. Acteur montant dans une innovation de rupture, le Groupe a en 2022, accéléré ses investissements notamment pour la plateforme Eniblock pour préparer son avenir et testé la validité de ses solutions logicielles en environnement réel auprès des premiers utilisateurs de la plateforme.

Comptes Consolidés Audités au 31/12/202 - en K€ 12.2021* 12.2022 Variaion Chiffres d'affaires 15 817 21 288 +34,6% EBITDA (936) (6 908) NA Résultat d'exploitation (1 324) (9 515) NA Résultat net part du Groupe (497) (5 021) NA

*Intégration de S2M à partir de février 2021 et de l'ensemble Trimane à partir de juillet 2021.

Accroissement de la production de l'exercice

The Blockchain Group (« TBG ») a réalisé au cours de l'exercice 2022, un chiffre d'affaires 21 288 k€, en hausse de 34,6% par rapport à l'exercice 2021 (impact variations de périmètre).

Celle-ci se répartit pour 76,50% en prestations de services blockchain et data, et pour 23,50% issus des plateformes logicielles du Groupe.

L'activité a été notamment portée par l'accompagnement en conseil blockchain et data des clients de TBG et de ses entités. La Blockchain bénéficie d'une forte demande de la part des entreprises qui voient en ses nombreuses applications des possibilités d'offrir à leurs propres clients des solutions innovantes et sécurisées dans le cadre de leurs différentes offres.

Accélération des investissements pour soutenir la croissance

Pour accompagner le développement de ses ventes et la finalisation de ses plateformes, TBG a renforcé ses équipes et a fait appel des ressources externes qualifiées pour investir dans ses différentes solutions logicielles.

En fonction de leur destination, certaines de ces charges ont été capitalisées et d'autres ont été maintenues en coûts d'exploitation.

L'EBITDA ressort à -6,9 M€ en raison des investissements importants consentis, pour accompagner le développement et l'enrichissement de la plateforme de la filiale Eniblock, en permettant le renforcement de son capital humain, avec un recours massif aux ressources du groupe.

Après comptabilisation d'une dotation aux amortissements et dépréciations de 2,6 M€, le résultat d'exploitation affiche une perte de 9,5 M€. Aussi, le résultat net part du groupe fait apparaître une perte de -5 M€, en intégrant un résultat exceptionnel de 0,9 M€, à la suite de l'entrée au capital d'investisseurs minoritaires dans le cadre de à la cotation d'Eniblock sur Euronext Growth en septembre 2022.

Prise en compte d'éléments exceptionnels au cours de l'exercice 2022

Le groupe a lancé Eniblock, un pur player Web3, qui propose une nouvelle gamme d'outils et d'API en mode SaaS B2B pour répondre aux besoins technologiques des marques cherchant à développer leur expertise, leur évolution et leur business dans le Web3. Pour assurer la croissance d'Eniblock, The Blockchain Group a investi massivement dans son développement en 2022, et a réalisé la cotation en bourse d'Eniblock sur Euronext Growth en septembre de la même année. Cela doit lui permettre de déployer ses projets et son financement futur avec une stratégie propre à son secteur et dont TBG compte tirer profit.

En complément, TBG a procédé à certaines réallocations de ressources notamment à la suite du développement du « CAMP » pour la formation d'ingénieurs Blockchain et Data, en reconversion professionnelle.

Le total des charges exceptionnelles s'élève à 0,5 M€.

Analyse de la structure financière

Au 31 décembre 2022, TBG dispose de fonds propres à hauteur de 26,7 M€. La dette financière nette s'élève à 4,9 M€ comprenant 1 M€ de disponibilités actives.

Perspectives favorables

Depuis plusieurs mois, la stratégie de The Blockchain Group est axée sur la rentabilité et la croissance organique annuelle du chiffre d'affaires pour ses entités de services. Le groupe a déjà mis en place des initiatives commerciales fortes, notamment l'offre MetaDev3, qui combine toutes les expertises du groupe pour mieux servir ses clients.

De plus, le groupe a simplifié et optimisé ses structures pour générer des économies et améliorer ses synergies commerciales. Également, la croissance se faisant à marge constante, elle contribuera à l'amélioration de sa rentabilité et de « l'excess cash-flow » pour les exercices à venir.

Pour accompagner la croissance, Eniblock a réalisé en août 2022 une augmentation de capital de 2,5 M€ auprès d'investisseurs financiers et a bénéficié du renforcement de ses fonds propres par la capitalisation d'une partie des créances de sa maison mère The Blockchain Group. Ces opérations avaient été complétées par un placement privé de 297 k€ en décembre 2022.

Afin d'accroître sa notoriété et lui permettre d'accéder à de futures sources de financement diversifiées, Eniblock a fait admettre ses titres à la cotation sur Euronext Growth le 20 septembre 2022.

Opérations de financement

Le groupe envisage également de faire appel au marché avec une augmentation de capital avec maintien des droits préférentiels de souscriptions dès à présent garantie jusqu'au 31 juillet 2023 par un des actionnaires. Le lancement de cette opération fera également l'objet prochainement d'une communication particulière comprenant l'ensemble des informations requises.