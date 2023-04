Communiqué de la société THE BLOCKCHAIN GROUP du 28/04/2023

28/04/2023 - 18:45

Report de publication du rapport financier annuel 2022

Puteaux, le 28 avril 2022. The Blockchain Group (code ISIN : FR0011053636, code mnémonique : ALTBG) leader de l'accompagnement blockchain en France, reporte la publication du rapport financier annuel 2022, initialement prévue le 28 avril 2023, et communiquera ultérieurement aux marchés, la date du conseil d'administration d'arrêté des comptes de l'exercice écoulé et de la publication du rapport financier annuel 2022.

Les raisons de ce report sont :