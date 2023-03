30/03/2023 - 21:15

Résultats 2022 (**) :

· Croissance de la production de l'exercice de +5,07%

· Investissement soutenu dans les plateformes de The Blockchain Group

Bonne orientation de l'activité pour le futur :

· Fort engouement B2B de la technologie blockchain

· Premiers succès commerciaux pour la plateforme Eniblock®

Puteaux, le 30 mars 2022. The Blockchain Group (code ISIN : FR0011053636, code mnémonique : ALTBG) leader de l'accompagnement blockchain en France, présente ses résultats 2022 retraités (**).



(En k€) 12.2021

Retrait é ** 12.2022

Retrait é ** dont

services Blockchain dont

Plateformes Blockchain Variation Retrait é ** Production de l'exercice * 28 149 29 576 22 614 6 962 +5,07% EBITDA 2 307 761 1 763 (1 002) Taux d'EBITDA 8,19% 2,57% 7,80% n.a Résultat d'exploitation 1 841 (1 441) 1 079 (2 520) Résultat net de l'ensemble consolidé 786 (1 639) 898 (2 536)

* inclut le Crédit Impôt Recherche

** Les données relatives aux comptes retraités au 31 décembre 2021 comprennent les sociétés acquises au 1 er trimestre 2021. Les données relatives aux comptes retraités au 31 décembre 2022 excluent certaines charges exceptionnelles liées notamment à des investissements spécifiques réalisés en vue de préparer la filiale Eniblock à la cotation et à la commercialisation de la plateforme SaaS, modifiant le business model du groupe par rapport à l'exercice 2021. Les données retraitées, présentées, sont non auditées au 31/12/2021 et au 31/12/2022.

Accroissement de la production de l'exercice

The Blockchain Group (« TBG ») a réalisé au cours de l'exercice 2022, une production de 29 576 k€ en hausse de 5,07% par rapport à l'exercice 2021.

Celle-ci se répartit pour 76,50% en prestations de services blockchain et data, et pour 23,50% issus des plateformes logicielles du Groupe.

L'activité a été notamment portée par la bonne tenue de l'accompagnement en conseil blockchain et data des clients de TBG. La Blockchain bénéficie d'une forte demande de la part des entreprises qui voient en ses nombreuses applications des possibilités d'offrir à leurs propres clients des solutions innovantes et sécurisées dans le cadre de leurs différentes offres.

Accélération des investissements pour soutenir la croissance

Pour accompagner le développement de ses ventes et la finalisation de ses plateformes, TBG a renforcé ses équipes et a fait appel des ressources externes qualifiées pour investir dans ses différentes solutions logicielles.

En fonction de leur destination, certaines de ces charges ont été capitalisées et d'autres ont été maintenues en coûts d'exploitation.

L'EBITDA retraité ressort à 761 k€. Par métier, l'activité services de TBG affiche une marge d'EBITDA de 7,80%, relativement stable par rapport à l'exercice présente. A contrario, l'EBITDA des plateformes affiche une perte de 1,0 M€, qui reflète les investissements importants du Groupe pour cette activité et qui est conforme à leurs stades d'avancement.

Après comptabilisation d'une dotation aux amortissements et provisions de 2,2 M€, le résultat d'exploitation affiche une perte de 1,4 M€. En l'absence d'autres éléments significatifs, le résultat net s'établit à -1,6 M€.

Prise en compte d'éléments exceptionnels au cours de l'exercice 2022

Le groupe a lancé Eniblock, un pur player Web3, qui propose une nouvelle gamme d'outils et d'API en mode SaaS B2B pour répondre aux besoins technologiques des marques cherchant à développer leur expertise, leur évolution et leur business dans le Web3. Pour assurer la croissance d'Eniblock, The Blockchain Group a investi massivement dans son développement en 2022, et a réalisé la cotation en bourse d'Eniblock sur Euronext Growth en septembre de la même année. Cela doit lui permettre de déployer ses projets et son financement futur avec une stratégie propre à son secteur et dont TBG compte tirer profit.

En complément, TBG a procédé à certaines réallocations de ressources notamment à la suite du développement du « CAMP » pour la formation d'ingénieurs Blockchain et Data, en reconversion professionnelle. Le total de ces charges exceptionnelles s'élève à 1,1 M€.

Perspectives favorables

Dans les prochains mois, la stratégie de The Blockchain Group sera axée sur la rentabilité et la croissance organique annuelle du chiffre d'affaires pour ses entités de services. Le groupe a déjà mis en place des initiatives commerciales fortes, notamment l'offre MetaDev3, qui combine toutes les expertises du groupe pour mieux servir ses clients.

De plus, le groupe a simplifié et optimisé ses structures pour générer des économies et améliorer ses synergies commerciales. Également, la croissance se faisant à marge constante, elle contribuera à l'amélioration de sa rentabilité et de « l'excess cash-flow » pour les exercices à venir.

Xavier Latil, Président directeur général de TBG, commente : « Nous sommes confiants dans notre capacité à réaliser nos objectifs de croissance pour les années à venir. Le Groupe a relevé de nombreux défis au cours de l'exercice 2022. Nous avons accéléré la montée en puissance de notre plateforme Eniblock®, au travers de nouvelles implémentations chez nos clients bêta-testeurs, de la mise à disposition de nouvelles fonctionnalités ou encore de l'amélioration de l'expérience utilisateur.

Ceci s'est fait concomitamment à la cotation de notre filiale sur Euronext Growth, Eniblock. Nous avons poursuivi nos efforts de prospection de nouveaux clients et nous nous réjouissons de constater une vraie dynamique sur le marché B2B de la blockchain en général et sur l'attrait des offres TBG, plus particulièrement. Nous sommes bien positionnés pour répondre aux nombreuses demandes des entreprises et des collectivités. Fort des investissements réalisés en 2022, la priorité du Groupe en 2023 sera un retour à une rentabilité opérationnelle et au dégagement de cash-flow positifs. »

Prochaines publications : le rapport annuel 2022 sera publié le vendredi 28 avril 2023, il présentera les comptes annuels sociaux et consolidés au 31 décembre 2022, audités.