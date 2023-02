28/02/2023 - 18:00

The Blockchain Group (Euronext Growth Paris, FR0011053636, ALTBG), leader de l'accompagnement blockchain en France, a réalisé au cours de l'exercice 2022 un chiffre d'affaires et des autres produits pour 29,8 millions d'euros (1) , en croissance de 6% par rapport à l'activité proforma de l'exercice précédent. Après une année 2021 en forte croissance, marquée par le succès de l'intégration de Trimane et S2M et de sa diversification, The Blockchain Group a poursuivi en 2022 sa trajectoire en réalisant une activité de 29,8 M€, en progression de 6% par rapport à l'exercice précédent.

Cette progression a été portée par la bonne orientation de l'offre globale couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur d'un projet Blockchain et par les synergies qui se sont développées.

Données (en M€) 2022 2021 Variation (1) Chiffre d'affaires et autres produits (2) 29,8

28,1

+ 6% / + 1,7 M€

La variation correspond à la croissance entre les exercices clos du 31 décembre 2022 et du 31 décembre 2021 des entités détenues par le groupe, présentées dans le Rapport Financier Annuel publié le 20 mai 2022 en note 4, et en prenant en compte les données retraitées définies supra au point 2. Les données présentées sont non auditées et normatives pour une meilleure compréhension entre les deux périodes. Les autres produits prennent principalement en compte la R&D activée, le CIR et les données retraitées. La définition des données retraitées inexistantes en 2021 correspond notamment aux prestations internes et aux marges non facturées, en raison de l'affectation d'environ 15% des temps d'ingénieurs à la R&D activée et à la commercialisation de la plateforme Eniblock au cours de l'exercice 2022, modifiant le Business model de son activité tournée désormais vers le développement des plateformes SaaS.

Malgré une conjoncture économique qui s'est dégradée à partir du 2ème trimestre, l'activité sur l'exercice 2022 a tiré parti de l'accélération de la demande des projets Blockchain et data science. Ainsi, fort d'un capital clients et d'une expertise reconnue, le Groupe peut mettre en œuvre une coopération transversale entre ses différentes entités. La technologie blockchain constitue une rupture majeure pour les prochaines années et le Groupe saura capter la croissance du marché grâce à son capital client important.

Au-delà de cette forte dynamique marquée par de nouvelles collaborations, l'activité traditionnelle de conseil du Groupe poursuit sa croissance et reste le levier principal pour accompagner les clients dans la mise en œuvre de leurs projets blockchain, et ce notamment au travers du lancement de l'offre Metadev3 qui vise à apporter une expertise globale de conseil et d'accompagnement technique de nos clients dans la réalisation de leurs projets Web3. Le Groupe a également lancé au dernier trimestre 2022 un programme de rationalisation, de synergies des coûts, représentant plus de 2 millions d'euros, et qui vise à augmenter fortement la rentabilité du groupe pour l'exercice 2023.

Xavier Latil, Président Directeur Général de The Blockchain Group précise : « L'année 2022 témoigne de la réussite des équipes et du management de The Blockchain Group dans l'intégration des entités acquises, qui ont pleinement contribué au développement du groupe. Après cette année au cours de laquelle le Groupe a fortement investi dans ses produits et en particulier dans sa plateforme Eniblock, introduite en bourse en septembre 2022, l'année 2023 marquera une croissance plus élevée de l'activité, notamment avec la réallocation des ressources du Groupe affectées en 2022 aux développements produits et le maintien de notre programme de recrutements, avec The Blockchain Camp.

L'année 2023 sera également synonyme d'un retour de la rentabilité au niveau du Groupe après un exercice 2022 marqué par des investissements importants, en particulier pour la finalisation de notre plateforme Eniblock. »

Prochaine publication : Résultats annuels 2022, le 30 mars 2023.

A propos de The Blockchain

The Blockchain group est la seule entreprise française cotée en bourse avec 230 ingénieurs qui couvrent l'intégralité de la chaîne de valeur de la blockchain. Dirigé par Xavier Latil, le groupe propose ses solutions innovantes permettant d'intégrer la blockchain dans les entreprises françaises et internationales

EURONEXT Growth Paris Mnémonique : ALTBG ISISN : FR0011053636

Reuters : ALTBG.PA

Bloomberg : ALTBG :FP

Contact communication :

communication@theblockchain-group.com