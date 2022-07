19/07/2022 - 08:55

Paris, le 19 juillet 2022 - MAN OF THE MATCH® x PLAYER OF THE MATCH® (MOTMxPOTM) choisit la solution Eniblock de The Blockchain Group pour le lancement de la toute première marketplace NFTs dans le football professionnel sur la blockchain Tezos.

MOTMxPOTM, propriétaire des marques déposées MAN OF THE MATCH® et PLAYER OF THE MATCH, lance sa propre place de marché NFTs sur la blockchain Tezos. Son objectif est de défendre des valeurs d'équité, de diversité et d'inclusion dans le football professionnel en saluant et en récompensant de manière égale les performances exceptionnelles des joueurs et des joueuses sur le terrain par le biais de leurs trophés officiels MAN OF THE MATCH® et PLAYER OF THE MATCH® NFT Awards. Pour créer cette marketplace NFT, MOTMxPOTM s'est appuyé sur la solution Eniblock de The Blockchain Group, une plateforme tout-en-un qui permet de lancer sa propre place de marché NFT mais également de créer, de gérer et de faire évoluer la globalité de son projet Web3.

Les collections MAN OF THE MATCH® et PLAYER OF THE MATCH® ICONS Hall of Fame lancent aujourd'hui leurs premières enchères pendant 7 jours avec 22 prix NFT uniques, célébrant certains des plus grands moments et performances historiques du football mondial, soigneusement sélectionné par deux icônes brésiliennes, Roberto Carlos et Rosana Augusto.

Premiers trophées officiels du monde du sport à être sous forme de NFTs, ces derniers sont des œuvres d'art digitales commandées spécialement pour cette occasion elles ont donc une valeur réelle. Réalisées par le célèbre graffeur et tatoueur, Mister Cartoon, mais aussi par l'artiste brésilien Samuel Casal, les trophées sont à l'intersection de l'art, de la culture et du football.

Eniblock a permis la création et le développement de cette plateforme NFT, en répondant entièrement aux besoins de MOTMxPOTM, tout en restant accessible et simple à utiliser. Eniblock vient consolider le projet en intégrant un widget wallet, ce qui permet à MOTMxPOTM d'embarquer rapidement et facilement ses fans et ses collectionneurs. Grâce à sa fonction de social login et à son interface intuitive, Eniblock permet aux utilisateurs finaux, qu'ils soient des pros de la crypto ou des débutants, d'accéder facilement au marché des NFT et de stocker en toute sécurité leurs précieux trophées numériques. Concrètement, tout utilisateur est à même d'acheter des NFTs sans avoir à se soucier de la configuration complexe d'un wallet. Un véritable parcours fluide qui permet d'accroître plus facilement le nombre d'utilisateurs et la communauté, non seulement au sein de la blockchain, mais aussi dans les secteurs où les utilisateurs ne veulent pas suivre des instructions compliquées pour obtenir leurs objets de collection.

Cette collaboration marque les débuts d'une plateforme axée sur les fans où créateurs, fans, collectionneurs et joueurs vedettes peuvent se réunir et revivre leur passion pour le jeu. Grâce à ce projet, MOTMxPOTM souhaite donner plus de sens et de valeur aux récompenses officielles, en les rendant plus inclusives et en permettant aux fans de les posséder, de les collectionner et de les échanger.

Pour marquer leur engagement commun d'une Blockchain for good, MOTMxPOTM et Eniblock ont non seulement collaboré à un projet qui s'abstient de toute spéculation et de tout profit, mais ont également choisi de déployer l'application sur la blockchain Tezos, un protocole économe en énergie et un meilleur choix pour l'environnement.

Charles Kremer, CEO d'Eniblock, a déclaré : "La plateforme Eniblock extrait la complexité du Web3 et permet aux entrepreneurs et aux entreprises de concevoir, construire et exécuter leurs propres applications NFT en un rien de temps. Je suis ravi de collaborer avec Marc sur un projet aussi significatif et prometteur. Le lancement de MOTMxPOTM représente une étape majeure dans notre ambition de contribuer et de diriger la démocratisation des actifs numériques dans tous les secteurs."

Marc Maley, fondateur de MOTMxPOTM, ajoute : "Le futur du fandom est en train de se déployer, où l'égalité, l'objectif et la communauté sont l'ADN des marques de demain. Nous sommes le moteur de ce changement, et nous avions besoin d'un partenaire à long terme qui partage cette vision et cette innovation. Nous avons trouvé ce partenaire idéal avec The Blockchain Group et Eniblock. Nous sommes ravis de nous aligner avec Charles Kremer et Xavier Latil pour avoir un impact positif dans l'arène sportive, en connectant les fans et les joueurs d'une manière significative et authentique, alimentée par Web3."