14/06/2022 - 09:00

Avec plusieurs dizaines de milliers d'enchères depuis son lancement fin mars, la plateforme NFT dédiée au rugby Fanlivecards poursuit son déploiement. Avec le soutien de The Blockchain Xdev (filiale de The Blockchain Group), elle permet désormais l'échange des cartes digitales et de payer en tez ou en euros.

Paris, le 14 juin 2022 - Sponsorlive, application de jeux mobiles autour du sport, annonce le lancement du second marché sur sa marketplace de référence Fanlivecards dédiée au ballon ovale. Les détenteurs de cartes NFT à l'image des joueurs ou des clubs de rugby pourront en revendre et en acheter de nouvelles en payant en tez ou en euros. Une nouvelle phase dans le développement du projet rendue possible avec le soutien technologique d'acteurs de référence mondiale comme The Blockchain Group.

« Après le succès du lancement de Fanlivecards il y a quelques semaines, nous avons travaillé d'arrache-pied afin de proposer l'ouverture du second marché aux fans de rugby et crypto investisseurs. Elle marque un tournant dans l'industrie du rugby car elle permet de réunir les fans de l'ovalie et les détenteurs de crypto-monnaies. Nous travaillons sur un nouveau système de gamification afin de révolutionner la valeur d'usage des cartes NFT, la livraison est prévue cet été.», déclare Edgar Palle, cofondateur chez Sponsorlive (Fanlivecards).

Un développement avec des partenaires technologiques de choix

Basée sur la technologie Tezos, une blockchain publique et économe en énergie, la marketplace Fanlivecard s'est entourée de The Blockchain Xdev, société spécialisée et leader dans le service et la technologie blockchain, pour tirer le meilleur de la technologie décentralisée. Sa plateforme Eniblock, dédiée au déploiement d'applications Web3, permet à Fanlivecards d'accélérer son déploiement et de disposer de ce qu'il se fait de mieux au niveau technologique.

« Tout d'abord, nous voulions remercier Fanlivecards pour leur confiance car ils ont été les premiers à avoir adopté notre solution. Nous sommes donc ravis de les accompagner dans l'élaboration et le lancement de la place de marché NFT qui ouvre une nouvelle ère dans l'adoption de cette technologie par les fans de rugby et de sport », souligne Charles Kremer, Directeur Général de The Blockchain Xdev et Eniblock.

Dès le début du projet, Fanlivecards s'est également entouré de Stripe, plateforme d'infrastructure financière pour les entreprises, afin de donner la possibilité aux acheteurs d'enchérir en utilisant simplement leur cartes bancaires pour acquérir leur NFT en euros. Ce choix a pu permettre au plus grand nombre, fans de rugby comme crypto-investisseurs, de rejoindre la plateforme NFT de référence du ballon ovale.

A? propos de SponsorLive

SponsorLive profite de sa forte expérience sur le marché du Fantasy Game dans le monde du sport pour lancer sa première Marketplace NFT dédiée au Rugby. Basée à Paris, elle développe et commercialise des solutions digitales novatrices en collaboration avec des partenaires comme Orange, Nomadic Labs, et Blockchain Group. En partenariat avec la Ligue Nationale de Football, l'application FanLive Fantasy Football est sur les stores iOS, Google Play mais aussi sur la plateforme Orange Jeux depuis le mois de septembre 2021 et compte déjà plus de 100K joueurs dont plusieurs milliers d'abonnés payants. FanLive Fantasy Rugby sera lancée pour la prochaine saison sportive 2022-23 et proposera ensuite la première solution de Fantasy rugby 100% live et interactive intégrant les cartes NFT de la Marketplace FanLivecards : www.fanlivecards.com

A? propos de Tezos

Tezos est une monnaie intelligente qui redéfinit le sens de la détention et de l'échange de valeurs dans un monde numérique et connecté. Évolutive et ayant fait ses preuves, la blockchain Tezos adopte en toute transparence les innovations de demain sans perturber le réseau d'aujourd'hui. Pour en savoir plus sur Tezos : Tezos.com.

A? propos de The Blockchain Group

The Blockchain group est la seule entreprise française cotée en bourse avec 230 ingénieurs qui couvrent l'intégralité de la chaîne de valeur de la blockchain. Dirigé par Xavier Latil, le groupe propose ses solutions innovantes permettant d'intégrer la blockchain dans les entreprises françaises et internationales.

The Blockchain Xdev est l'entité du groupe spécialisée dans la technologie Blockchain. L'équipe Xdev accompagne les entreprises et entrepreneurs du monde entier dans le développement de leurs projets Web3. Sa solution Eniblock est une plateforme tout-en-un permettant aux investisseurs, entrepreneurs et agences de concevoir leur application Web3 sur la plupart des technologies Blockchain.

Pour en savoir plus sur Eniblock et notre expertise, rendez-vous sur www.theblockchainxdev.com

