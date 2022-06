02/06/2022 - 10:05

Paris, le 2 mai 2022 – The Blockchain Group, à travers sa filiale The Blockchain Xdev, société de service et de technologie blockchain, et l'IRT SystemX, Institut de Recherche Technologique dédié à l'ingénierie numérique des systèmes du futur, s'associent pour donner naissance à Eniblock Lab, le premier Tech Lab @SystemX (cf. CP SystemX du 16 mai). Ce partenariat stratégique vise à mener des activités de recherche et développement afin de proposer au marché des solutions blockchain innovantes. The Blockchain Xdev et SystemX ont déjà défini les premières étapes de leur feuille de route commune, privilégiant la montée en compétences de développeurs Web3 et la mise en place d'une identité numérique auto-souveraine (SSI).

L'objectif de ce partenariat est de répondre à des défis industriels et à des cas d'usages concrets.. Le résultat de ces efforts communs de R&D se traduira par des composants technologiques. Ces derniers seront ensuite intégrés à Eniblock. Portée par The Blockchain Group, cette plateforme est la première en Europe, qui permet d'intégralement concevoir, construire et gérer des projets Web3.

Cette collaboration impliquera également un partage des connaissances qui pourrait se matérialiser sous la forme de programmes de formation autour des technologies Web3.

Eniblock Lab sera organisé autour d'une feuille de route R&D commune entre The Blockchain Xdev et SystemX. Celle-ci permettra de suivre les sujets de recherche et développement déterminants et de proposer un agenda composé de projets courts pour explorer ces sujets en profondeur. Chaque projet sera préparé et documenté collectivement afin de s'assurer que le résultat attendu aura un réel impact sur les activités d'Eniblock et de SystemX.

Les sujets couverts par The Blockchain Xdev pourront être déterminés par une série de besoins exprimés par différentes entreprises et/ou différents secteurs d'activité, attentes des clients ou dernières avancées technologiques, par exemple. La feuille de route sera flexible, et Eniblock Lab travaillera de manière agile afin de prendre en compte l'évolution des besoins et du contexte.

Les tout premiers sujets couverts par la feuille de route R&D sont :

Formation de développeur Web3 : une formation pour les développeurs expérimentés qui veulent se perfectionner sur les technologies Web3 et rejoindre l'équipe Eniblock. Comme première initiative, Eniblock et The Sandbox ont récemment lancé M3taserve (https://m3taserve.com/ ), le premier bootcamp ou stage d'initiation Web3 en France. L'objectif de cette initiative est de contribuer à développer le vivier de talents du Web3.

: une formation pour les développeurs expérimentés qui veulent se perfectionner sur les technologies Web3 et rejoindre l'équipe Eniblock. Comme première initiative, Eniblock et The Sandbox ont récemment lancé M3taserve (https://m3taserve.com/ ), le premier bootcamp ou stage d'initiation Web3 en France. L'objectif de cette initiative est de contribuer à développer le vivier de talents du Web3. Self-Sovereign Identity (SSI; identité numérique auto souveraine) et Know Your Customer (KYC; connais ton client) : Les utilisateurs doivent passer par un processus fastidieux à chaque fois qu'ils veulent accéder à des dApps et partager des informations sensibles avec de nouveaux fournisseurs de KYC. Afin d'offrir une meilleure expérience utilisateur et de donner aux utilisateurs plus de contrôle sur leurs données d'identité, il s'agira d'étudier la possibilité de mutualiser les identités KYC entre plusieurs fournisseurs de services en utilisant SSI.

Kei Brousmiche, vice-président de la R&D chez The Blockchain Xdev, déclare « Le véritable potentiel de la technologie blockchain reste encore à découvrir et il est loin d'être accessible à tous. Afin d'ouvrir les possibilités illimitées de la blockchain et de commencer à construire l'avenir du Web3, nous avons absolument besoin d'un lieu de recherche et d'expérimentation. Eniblock Lab nous donne l'opportunité de développer des solutions clés en main et de transformer de vraies entreprises. D'ailleurs, tous nos produits ont eu pour origine des preuves de concept expérimentales.»

Nicolas Heulot, responsable d'équipe en charge du Eniblock Lab à l'IRT SystemX, commente « Depuis 6 ans, SystemX étudie les cas d'applications de la technologie Blockchain en interaction directe avec ses partenaires industriels et avec le support de l'excellence scientifique de ses partenaires académiques regroupés dans le collectif BART (Blockchain Advanced Research & Technologies) lancé en 2018. Avec Eniblock Lab, SystemX est fier de renforcer ses liens avec Blockchain XDev, de l'accompagner pour faire monter ses équipes en compétence, et d'accélérer l'industrialisation des briques technologiques et des preuves de concept issus de ses projets afin d'aller plus rapidement au marché. »

A propos de The Blockchain Group

The Blockchain group est la seule entreprise française cotée en bourse avec 230 ingénieurs qui couvrent l'intégralité de la chaîne de valeur de la blockchain. Dirigé par Xavier Latil, le groupe propose ses solutions innovantes permettant d'intégrer la blockchain dans les entreprises françaises et internationales. The Blockchain Xdev est l'entité du groupe spécialisée dans la technologie Blockchain. L'équipe Xdev accompagne les entreprises et entrepreneurs du monde entier dans le développement de leurs projets Web3. Sa solution Eniblock est une plateforme tout-en-un permettant aux investisseurs, entrepreneurs et agences de concevoir leur application Web3 sur la plupart des technologies Blockchain.

Pour en savoir plus sur Eniblock et son expertise, rendez-vous sur www.theblockchainxdev.com

A propos de l'IRT SystemX

SystemX est un institut de recherche technologique (IRT), dédié à l'ingénierie numérique des systèmes, expert en analyse, modélisation, simulation et aide à la décision pour les systèmes complexes. SystemX coordonne des projets de recherche partenariale, réunissant académiques et industriels dans une perspective multidisciplinaire et inter-filière. Ensemble, ils s'appliquent à lever des verrous scientifiques et technologiques majeurs au profit de 4 secteurs applicatifs prioritaires : Mobilité et Transport autonome, Industrie du futur, Défense et Sécurité, Environnement et Développement durable. Dans le cadre de projets orientés cas d'usage, les ingénieurs-chercheurs de SystemX répondent aux grands enjeux de notre temps, sociétaux et technologiques, et contribuent ainsi à l'accélération de la transformation numérique des industries, des services et des territoires. Au cœur du cluster Paris-Saclay, moteur pour le renouveau de l'industrie française et européenne, SystemX a lancé, depuis sa création en 2012, 62 projets de recherche (dont 38 en cours), impliquant plus de 100 partenaires industriels et 55 laboratoires académiques, et compte actuellement 181 collaborateurs en équivalent temps plein (ETP) dont 134 ressources propres. Les équipes projets de SystemX sont également présentes à Lyon et Singapour.

Pour en savoir plus : www.irt-systemx.fr

