RESULTATS ANNUELS 2021

The Blockchain Group acteur incontournable du Web3

2021 année de lancement de la seule plateforme existante de NFTs en marque blanche Eniblock

Chiffre d'affaires consolidé pro-forma* : 28,1 M€

Ebitda*: 2,3 M€

The Blockchain Group, seule société cotée en France spécialisée dans l'édition de plateformes blockchain et en conseil technologique dans la Blockchain, publie ses résultats consolidés pro-forma de l'année 2021*.

Après avoir acquis Iorga Group et BountySource au cours de l'exercice 2020, le Groupe affiche croissance, rentabilité et poursuit son développement avec les acquisitions de Trimane et S2M intervenues au premier semestre 2021.



Le Périmètre des comptes « pro-forma » (non audités) comprend les données du groupe S2M (acquisition dans les comptes à partir du 1er février 2021) et du groupe Trimane (bilan comptabilisé au 30 juin 2021 et les résultats à partie du 1er juillet 2021), de janvier à décembre 2020 / 2021, pour une période de 12 mois.

Xavier Latil, PDG de The Blockchain Group : « L'année 2021 a marqué une étape majeure pour The Blockchain Group. Le Groupe a accéléré la construction d'un acteur français référent sur le marché de la blockchain. Le lancement de la plateforme Eniblock, avec un modèle basé sur la récurrence des revenus, marque un vrai changement de business model dans le groupe. Fort d'une équipe d'experts unique et reconnue, et d'un portefeuille de clients solides, la feuille de route du Groupe nous oriente clairement vers le Web3.0, portée par l'explosion des usages. Nous assistons à une très forte traction d'Eniblock, et cela nous conforte sur l'atteinte de plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires à un horizon de 2 à 3 ans ».

Le Chiffre d'Affaires consolidé pro-forma (*) de The Blockchain Group au 31 décembre 2021, post acquisition 2021 (Trimane et S2M en début d'année 2021, pour renforcer les solutions technologiques du Groupe), complété de la R&D capitalisée, s'établissent à 28,1 M€ contre 25,6 M€ pour la même période au 31 décembre 2020, soit une croissance de plus de 10%. L'exercice a été marqué par une concentration des efforts de développement pour accroître à la fois la proposition de valeurs, mais également le modèle économique. Cela a été le fruit des acquisitions, et des investissements pour lancer Eniblock. Le Groupe s'est également employé à faire croitre son portefeuille clients, tout en le recentrant pour être en phase avec les nouvelles offres.

Dans le même temps, le groupe enregistre un EBITDA (*) consolidé pro-forma, positif de +2,3 M€ en 2021 et représentant 8,2% du Chiffre d'Affaires. A noter que cet EBITDA (*) prend en compte un fort investissement du Groupe pour renforcer et structurer les équipes, notamment dédiées aux recrutements et au marketing pour accompagner le lancement et la croissance d'Eniblock.

Les équipes Web3 et Blockchain ont grandi de 30% en 2021.

L'année 2021 a été particulièrement dynamique pour The Blockchain Group avec tout d'abord l'intégration réussie des sociétés Trimane et S2M Group, acquises début 2021, et qui ont fait l'objet d'une transformation tout au long de l'exercice pour leur permettre d'optimiser leurs processus opérationnels et améliorer leurs marges. Intégration parfaitement réussie puisque les deux entités collaborent sur de nombreux projets internes.

L'année a également été une année de structuration de l'entreprise, avec une véritable démarche et politique orientée vers la captation des talents dont The blockchain Camp a été un acteur majeur.

Enfin, The Blockchain Group, a franchi une étape majeure en 2021 dans la stratégie de croissance avec le lancement d'Eniblock. Cette plateforme se positionne aujourd'hui comme la seule plateforme marque blanche de création et gestion de NFTs au monde, avec de nombreuses références réussies, comme FanLivecards (1ère place de marché autour des cartes NFT dédiées au rugby), le consortium avec la Société Générale Assurances et Covéa qui rejoignent le Passeport du Véhicule Connecté piloté par The Blockchain Group, et sa coopération avec The Sandbox,…

L'objectif du Groupe, quant au nombre de clients Eniblock pour le premier semestre 2022, a déjà d'ores et déjà été dépassé.

Les deux dernières acquisitions permettent au nouvel ensemble d'atteindre une taille critique et des expertises complémentaires pour se positionner sur des projets d'envergure et enrichir techniquement la plateforme Eniblock.

Perspectives

The Blockchain Group affiche sa pleine confiance dans la poursuite de la croissance de son activité dans ses 2 grands segments de marché.

D'une part, le groupe dispose d'une base clientèle solide et diversifiée et d'un carnet de commandes élevé.

D'autre part, la plateforme Eniblock connait une traction très importante sur les NFT, ce qui en fera le principal vecteur de croissance de The Blockchain Group pour les années à venir.

Fidèle à sa stratégie de croissance externe, The Blockchain Group entend poursuivre l'étude éventuelle de nouveaux dossiers d'acquisitions, avec l'objectif d'accroitre l'offre technologique, ou le parc clients, comme l'internationalisation.

En dépit d'un environnement économique fragile, du fait notamment de la crise tragique en Ukraine, où le groupe n'est pas exposé, The Blockchain Group prévoit une croissance significative sur les 3 prochaines années.

Prochaines publications :

Chiffre d'affaires semestriel 2022 : 20 juillet 2022

Résultats premier semestre 2022 : 13 octobre 2022

A propos de The Blockchain Group

The Blockchain group est la seule entreprise française cotée en bourse avec 230 ingénieurs qui couvrent l'intégralité de la chaîne de valeur de la blockchain. Dirigé par Xavier Latil, le groupe propose ses solutions innovantes permettant d'intégrer la blockchain dans les entreprises françaises et internationales.

(*)

Pro-forma normatif (dont le crédit impôt recherche) et avec réintégration des marges internes sur investissements par le Groupe, dans le cadre des développements des plateformes Eniblock et BountySource, le retraitement du programme de formation 2021, financé sur fonds propres, sachant que la deuxième session est financée par le Pôle Emploi ;

En raison d'un changement de périmètre, le Rapport Financier Annuel des comptes consolidés statutaires et sociaux 2021 seront publiés sur notre site investisseur d'ici la mi-mai 2022.