Paris, le 24 février 2022 — The Blockchain Group annonce le lancement de QbitSoft, filiale spécialisée dans les algorithmes et logiciels pour ordinateur quantique, au sein de son écosystème. Les équipes Data et Blockchain du Groupe travaillent déjà sur de nombreux modules d'optimisation et de machine learning permettant de valoriser les données de la Blockchain. The Blockchain Group souhaite aller encore plus loin dans cet aspect en proposant des modules utilisant le Quantum Computing.

Qbitsoft simplifie l'accès à l'informatique Quantique et aide les entreprises à exploiter la valeur générée par cette nouvelle révolution technologique. QbitSoft fournira une plate-forme “Quantum as a service” (QaaS) qui permettra aux entreprises d'utiliser des algorithmes ou des applications utilisant le Quantum Computing pour débloquer de nouvelles perspectives commerciales dans de nombreux domaines.

La promesse de cette technologie quantique est de résoudre des problèmes que l'informatique traditionnelle ne pourra jamais traiter. De plus en plus d'entreprises en voient le potentiel car elle génèrera des avancées considérables dans de nombreux domaines business.

Cependant son utilisation reste aujourd'hui complexe : le choix des algorithmes, leur optimisation et leur programmation sur des ordinateurs quantiques en pleine évolution requièrent des compétences très pointues et encore rares.

L'objectif de QbitSoft est donc de simplifier l'adoption du Quantum pour les entreprises, en leur permettant de tirer parti de la technologie quantique sans avoir nécessairement à se doter d'une expertise difficile à acquérir.

QbitSoft offrira à travers sa plate-forme un accès à des algorithmes permettant de traiter des problèmes variés tels que l'optimisation ou le machine learning. Des modules applicatifs seront aussi proposés, organisés par cas d'usage selon les industries concernées, de sorte que la plate-forme s'adressera :

Soit à des développeurs, des architectes ou des Data Scientists souhaitant accéder à de puissants algorithmes pour résoudre certains problèmes complexes,

Soit à des responsables de domaines applicatifs, dans différentes industries comme le Transport et la Logistique, la Grande Distribution, l'Assurance, l'Automobile, la Finance ou l'E?nergie, leur permettant de déverrouiller des perspectives Business jusqu'ici inaccessibles avec l'informatique traditionnelle ;

Lionel Rigaud, Directeur Général de QbitSoft, Chief Data Officer de The Blockchain Group et Directeur Général de Trimane précise : «Le quantique est aujourd'hui une formidable opportunité pour valoriser au mieux le gisement de données dans les entreprises. Son utilisation dans les domaines de la data science et du machine learning permettra d'ouvrir de nouveaux horizons très prometteurs. . Le groupe promeut aujourd'hui des technologies complexes ( Blockchain, Data Intelligence, Data Science) à travers ses différentes sociétés et a pour objectif de faciliter leur adoption. Il paraissait donc évident d'étendre ceci au monde du quantique.»

Pour soutenir le lancement et la réussite de Qbitsoft, Olivier Pegeon, anciennement Vice President Sales chez IBM France, rejoint la société, comme Directeur Général Délégué. Il apportera sa connaissance des besoins des industries, du Business BtB dans le domaine de la technologie ainsi que sa capacité à créer des nombreux partenariats avec les clients et les partenaires.

Olivier Pegeon, Directeur général délégué de QbitSoft, déclare « L'informatique Quantique est une révolution technologique majeure et je suis ravi et fier de pouvoir contribuer à son adoption au sein des entreprises. Nous avons tous les atouts pour réussir cette aventure avec l'expérience et le talent des Ingénieurs et Entrepreneurs de The Blockchain Group ! »

«Le vivier de compétences du Groupe en deeptech, son savoir-faire en matière de développement de plate-forme de services, son attractivité pour les nouvelles compétences quantiques sont autant de gages de réussite de cette nouvelle société. Nous sommes d'autant plus ravi de voir arriver Olivier Pegeon, dont la grande expérience pourra nous servir dans le groupe » ajoute Xavier Latil, Président de QbitSoft et CEO de The Blockchain Group.



À propos de The Blockchain Group

The Blockchain group est la seule entreprise française cotée en bourse avec 230 ingénieurs qui couvrent l'intégralité de la chaîne de valeur de la blockchain. Dirigé par Xavier Latil, le groupe propose ses solutions innovantes permettant d'intégrer la blockchain dans les entreprises françaises et internationales.

