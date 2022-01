25/01/2022 - 08:45

Paris, le 25 janvier 2022 - Le groupe d'assurance mutualiste Covéa (MAAF, MMA, GMF) et Société Générale Assurances rejoignent le consortium de la solution PCC (Passport for Connected Car) mis en place par The Blockchain Xdev, entité de services et de technologie de The Blockchain Group.



La solution PCC permet au conducteur ou au propriétaire de véhicule connecté de gérer de manière fiable la donnée de son véhicule pour son utilisation du quotidien, son achat, sa revente ou encore sa maintenance.

La plateforme créée permettra d'émettre et de gérer un NFT représentant le véhicule et l'ensemble des données qui caractérisent son cycle de vie (données administratives, d'usages, d'entretiens etc.).

La solution PCC a pour ambition de développer une plateforme multi-acteurs de données certifiées du véhicule, basée sur les propriétés natives et sur la capacité de la technologie blockchain à s'adapter aux évolutions des volumes de données traitées. Elle répond ainsi à un enjeu clé de portabilité de la donnée pour la filière automobile et s'inscrit dans une démarche collaborative de partage et de valorisation de la donnée du véhicule sur le marché français.

Cette solution PCC, à l'initiative de l'IRT SystemX et The Blockchain Xdev, repose sur la technologie Blockchain. A destination de l'ensemble de la filière automobile, cette solution est soutenue par le consortium formé en 2020 par Stellantis, Mobivia, MATMUT, Crédit Agricole PACIFICA et Inter Mutuelles Assistance, récemment rejoints par Société Générale Assurances et le groupe Covéa.

Cet élargissement du consortium doit permettre à la solution PCC, actuellement en phase d'expérimentation, de répondre aux enjeux de développement de la plateforme et de sa capacité à créer de la valeur pour l'ensemble des acteurs de la mobilité, ainsi que pour le client final.

Cette solution propose aux acteurs de l'industrie un cadre de confiance conforme au règlement général sur la protection des données (RGPD) pour apporter des services et des produits adaptés sur l'ensemble du cycle de vie d'un véhicule.

Pour Charles Kremer, CEO de The Blockchain Xdev, « L'intégration de Société Générale Assurances et du groupe Covéa témoigne de la pertinence de notre projet pour l'industrie automobile. L'émergence des NFT et plus récemment du Metaverse confirme nos orientations technologiques et renforce le potentiel d'une représentation digitale du véhicule portée par la plateforme PCC. »

Arthur Dénouveaux, Directeur de Covéa Affinity ajoute « L'adhésion de Covéa au consortium placé sous l'égide de The Blockchain Xdev correspond parfaitement à notre volonté de répondre aux enjeux de la filière automobile par des approches innovantes et en écosystème ouvert. Conjuguer traçabilité des véhicules, protection de la vie privée et services clients innovants : le projet Passport for Connected Cars répond en effet pleinement aux objectifs de Covéa et de ses marques afin de toujours mieux satisfaire nos sociétaires et partenaires. »

Pour Ingrid Bocris, en charge du pôle Développement Bancassurance et Digital de Société Générale Assurances « L'adhésion de Société Générale Assurances au consortium s'inscrit pleinement dans notre ambition d'accompagner l'évolution de la société et des usages, notamment en matière de mobilité et plus spécifiquement dans l'un de nos domaines d'excellence qu'est l'automobile. En réunissant différents acteurs de cet écosystème, la solution PCC propose une approche disruptive et créatrice de valeur pour l'ensemble des parties prenantes. »



A propos de The Blockchain Group

The Blockchain group est la seule entreprise française cotée en bourse avec 230 ingénieurs qui couvrent l'intégralité de la chaîne de valeur de la blockchain. Dirigé par Xavier Latil, le groupe propose ses solutions innovantes permettant d'intégrer la blockchain dans les entreprises françaises et internationales



A propos de Société Générale Assurances

Société Générale Assurances est au cœur de la stratégie de développement du groupe Société Générale, en synergie avec tous les métiers de banque de détail, de banque privée et de services financiers, en France et à l'international. Société Générale Assurances poursuit également l'ouverture de son modèle de distribution par le développement d'accords de partenariats avec des acteurs extérieurs au Groupe.

Présente en France avec Sogécap, Antarius, Sogessur et Oradéa Vie, et dans 9 pays à l'international, Société Générale Assurances propose une gamme complète de produits et de services répondant aux besoins de la clientèle de particuliers, de professionnels et d'entreprises, en matière d'assurance vie épargne, d'épargne retraite, et de protection des personnes et des biens.

S'appuyant sur l'expertise de ses 3 000 collaborateurs, Société Générale Assurances réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 11,3 milliards d'euros, gère 126 milliards d'euros d'encours et 23 millions de contrats.

Pour plus d'information, vous pouvez suivre le compte Twitter @SG_Assurances ou visiter le site internet



A propos de Covéa

Groupe d'assurance mutualiste français, Covéa est leader en dommages et responsabilité et protège un ménage sur trois grâce à ses 21 000 collaborateurs en France, engagés quotidiennement au service de 11,6 millions d'assurés.

Fort de ses trois marques MAAF, MMA et GMF, Covéa est un acteur financier solide et dynamique. Le groupe Covéa est également présent à l'international