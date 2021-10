27/10/2021 - 08:30

OFFRE PUBLIQUE DE RETRAIT SUIVIE D'UN RETRAIT OBLIGATOIRE

VISANT LES ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ TESSI

INITIÉE PAR LA SOCIÉTÉ PIXEL HOLDING



COMMUNIQUE DE PRESSE DU 27 OCTOBRE 2021

MISE A DISPOSITION DE LA NOTE EN REPONSE ET DU DOCUMENT « AUTRES INFORMATIONS » RELATIF AUX CARACTERISTIQUES, NOTAMMENT JURIDIQUES, FINANCIERES ET COMPTABLES ETABLIS PAR LA SOCIETE TESSI

Prix de l'offre :

168,60 euros par action TESSI

(net du dividende exceptionnel de 3,40 euros dont le paiement est intervenu le 28 juin 2021)

Durée de l'offre :

10 jours de négociation

Le calendrier de l'offre sera déterminé par l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF »)

conformément à son règlement général

Le présent communiqué est établi par la société Tessi et est diffusé en application des dispositions des articles 231-27 3° et 231-28 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers (« RGAMF »).



En application de l'article L. 621-8 du Code monétaire et financier et de l'article 231-26 du RGAMF, l'AMF a apposé le visa n°21-456 en date du 26 octobre 2021 sur la Note en Réponse établie par la société Tessi et relative à l'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire initiée par la société Pixel Holding sur les actions de la société Tessi (l'« Offre »).

Conformément aux dispositions de l'article 231-28 du RGAMF, les informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables de la société Tessi ont été déposées auprès de l'AMF le 26 octobre 2021 et mises à disposition du public ce jour.

La note en réponse ainsi que le document « Autres informations » relatif aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables de Tessi sont disponibles sur les sites internet de la société Tessi ( www.tessi.eu ) et de l'AMF ( www.amf-france.org) et peuvent être obtenus sans frais auprès de Tessi (14 rue des Arts et Métiers – 38000 GRENOBLE).

Préalablement à l'ouverture de l'Offre, l'AMF et Euronext publieront respectivement un avis d'ouverture et de calendrier et un avis annonçant les modalités et le calendrier de l'Offre.

Contacts