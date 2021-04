09/04/2021 - 18:00

Chiffre d'affaires : 412,6 M€

Résultat opérationnel courant : 48,3 M€

Le Directoire du Groupe s'est réuni le 31 mars 2021 et a arrêté les comptes de l'exercice 2020. Ces derniers ont été examinés par le Conseil de Surveillance le 9 avril 2021. Les procédures d'audit ont été effectuées. Le rapport d'audit relatif à la certification sera émis après finalisation des diligences requises pour les besoins de la publication du Document d'Enregistrement Universel, incluant le rapport financier annuel.

Compte de résultat annuel consolidé (1er janvier – 31 décembre)

En M€ 20201 20191 Var. Var. proforma2 Chiffre d'affaires 412,6 368,6 +11,9% -2,3% Résultat opérationnel courant 48,3 43,0 +12,1% -14,6% Marge opérationnelle courante 11,7% 11,7% Résultat opérationnel 46,3 58,1 -20,3% Résultat net des activités poursuivies 22,2 35,7 -37,8% Résultat net des activités destinées à être cédées -19,6 -0,4 Résultat net consolidé part du Groupe 1,1 34,8

1 Le périmètre des sociétés espagnoles cédées le 8 janvier 2021 est classé en activités destinées à être cédées au 31 décembre 2020 selon l'application de la norme IFRS 5. Les résultats 2019 ont été retraités de la même manière.

2 Calculée en réintégrant en 2019 le chiffre d'affaires et le résultat opérationnel courant réalisés par Orone et ADM Value avant leur intégration dans le Groupe.

Tessi, acteur international des Business Process Services, a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 412,6 M€, en baisse de 2,3% à périmètre constant proforma2. Ce recul limité sur l'ensemble de l'exercice confirme la résistance de l'activité dans une année marquée par les impacts économiques de la crise sanitaire Covid-19.

À périmètre constant proforma2, le résultat opérationnel courant (ROC) est en baisse de 14,6% à 48,3 M€, soit 11,7% du chiffre d'affaires. Le Groupe s'est attaché depuis le début la crise sanitaire à la sécurité des employés et des clients et à prendre toutes les mesures nécessaires à l'optimisation de ses coûts et la préservation de sa trésorerie. Par ailleurs, le ROC comprend en 2020 une charge d'amortissement de 2,2 M€, liée à l'actif incorporel amortissable (sur 15 ans) issu de l'allocation du prix d'acquisition d'ADM Value.

Le résultat opérationnel ressort à 46,3 M€, intégrant 2,0 M€ de charges nettes non courantes liées en partie à des coûts conjoncturels de restructuration. En 2019, le Groupe avait à l'inverse enregistré 15 M€ de produits nets non courants.

Après comptabilisation d'un résultat financier de -11,1 M€ et d'une charge d'impôt de -13,0 M€, le résultat net des activités poursuivies s'élève à 22,2 M€, soit 5,4% du chiffre d'affaires.

Le périmètre espagnol cédé en janvier 2021 a généré une perte nette de -19,6 M€, dont -16,8 M€ de dépréciation d'actifs en phase avec sa valeur de marché. Le résultat net consolidé part du Groupe s'établit au final à 1,1 M€.

Structure financière

En M€ 31/12/2020 31/12/2019 Dettes financières nettes (avances exclues) 200,2 235,6 Capitaux propres 182,8 186,7

Les dettes financières nettes se sont réduites à 200,2 M€ au 31 décembre 2020. Cette diminution s'explique par un cash-flow d'activité de 74 M€ (dont 15 M€ de réduction de BFR des activités poursuivies) qui a couvert les investissements nets de l'exercice (22 M€) et les décaissements liés aux intérêts financiers (8 M€) et aux paiements des dettes locatives (11 M€ pour les activités poursuivies).

Le Groupe respecte son ratio de levier financier autorisé par son crédit syndiqué et n'a pas eu recours aux Prêts Garantis par l'État (PGE).

Proposition de dividende : 3,40 € par action

Il sera proposé lors de la prochaine Assemblée Générale des actionnaires le versement d'un dividende de 3,40 € par action.

Perspectives

Après la cession des activités espagnoles, le Groupe est aujourd'hui recentré sur ses activités les plus dynamiques et profitables, en France, en Espagne, en Suisse et en Amérique Latine. Le début d'exercice est plutôt bien orienté et s'inscrit dans la continuité du 4ème trimestre.

Tout en restant vigilant face à l'évolution du contexte, Tessi entend ainsi poursuivre son développement en 2021 et vise un retour à la croissance organique. Le Groupe reste également prêt à saisir des opportunités de croissance externe.