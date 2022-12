14/12/2022 - 12:10

Communiqué (Euronext – Access)

Paris, le 14 décembre 2022

TEAM SA, (FR0000033466 ; MLTEA), est une société experte dans la conception et la fabrication d'équipement d'origine de systèmes de gestion audio et radio, essentiellement pour les applications aérospatiales civiles et militaires.

RÉSULTATS DE L'OFFRE VOLONTAIRE DE RACHAT SUR LES ACTIONS TEAM SA

RADIATION DE LA COTATION DES ACTIONS DU MARCHÉ EURONEXT ACCESS

COBHAM AEROSPACE HOLDING S.à.r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois au capital de 15 000,00 euros, dont le siège social est situé au 5 rue Goethe, L-1637 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) et immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de Luxembourg (R.C.S. Luxembourg) sous le numéro B248018 (ci-après l'« Initiateur dont le siège social est situé 35 rue Montlhéry, 94150 Rungis, informe les actionnaires minoritaires de TEAM SA des résultats de l'Offre Volontaire de Rachat qui visait à acquérir un nombre maximum de 13 413 actions TEAM SA non détenues par l'Initiateur.

Il est rappelé que les actions TEAM SA sont admises à la négociation sur Euronext Access (anciennement Marché Libre) sous le code ISIN FR0000033466 ; MLTEA.

Résultats de l'offre :

Les résultats de l'Offre Volontaire de Rachat initiée sur les actions TEAM SA sont les suivants :

Nombre d'actions présentées à l'offre : 9 786 actions, au prix unitaire de 430 € ;

Soit un montant total en numéraire de 4 207 980 €.

À la suite de cette opération, l'Initiateur détient désormais 99,64% du capital et des droits de vote de TEAM SA et a atteint tous ses objectifs.

Dans la mesure où l'Initiateur détient une participation supérieure à 90% du capital ou des droits de vote de TEAM SA, celui-ci a demandé à Euronext Paris la radiation des actions de la société TEAM SA inscrites sur Euronext Access au terme de la Période d'Offre et conformément à l'article 5.2 alinéa 4 des Règles d'Euronext Access.

Par conséquent :

La cotation de l'action TEAM SA ne reprendra pas ;

Les actions TEAM SA seront radiées de la cotation du marché EURONEXT ACCESS à compter du 16 décembre 2022 ;

Les actions seront radiées chez EUROCLEAR France à compter du 21 décembre 2022.

À la suite de la radiation des titres sur Euronext Access il n'est plus possible pour les actionnaires minoritaires restants de céder leurs titres TEAM SA via Euronext Paris.

ATOUT CAPITAL est intervenu en tant que Conseil dans le cadre de cette opération.

Contacts :

________

Société :

TEAM SA

Frédérique Dréano

frederique.dreano@cobham.com

Conseil :

ATOUT CAPITAL

Cédric Beudin

cedric.beudin@atoutcapital.com