18/09/2023 - 17:40

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2023 POSITIFS MARGES OPÉRATIONNELLES EN HAUSSE

REVENUS semestriels : 8,4 M€ (+3%)

RÉSULTAT OPE. COURANT Avant Amortissements _ EBITDA : 4,6 M€ (+21%)

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT _ EBIT : 1,6 M€ (+44%)

RÉSULTAT NET : 1,2 M€ (+15%)

TRÉSORERIE NETTE : 6,7 M€

_ STREAMWIDE (FR0010528059 – ALSTW – Éligible PEA PME), le spécialiste des solutions logicielles de communications et d'activités critiques, annonce des résultats semestriels positifs et en croissance marquée par rapport au premier semestre 2022. L'augmentation des revenus semestriels, combinée à une maîtrise des coûts, notamment salariaux, permet une progression de 0,8 M€ du résultat opérationnel avant amortissements (+21%) et de 0,5 M€ du résultat opérationnel courant (+44%). STREAMWIDE confirme ainsi son positionnement porteur et sa structure financière solide, capable d'absorber les fluctuations conjoncturelles, qui lui permettent de générer un niveau élevé de rentabilité.

COMPTE DE RÉSULTAT IFRS SIMPLIFIÉ (**)

en K€ HY 2023 %CA HY 2022 %CA Var. (K€) Var. (%) Chiffre d'Affaires "Plateformes" 5 568 66% 5 372 66% 196 4% Chiffre d'Affaires "Legacy" 2 824 34% 2 773 34% 51 2% TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES 8 392 8 145 247 3% Charges de Personnel -3 105 37% -3 490 43% 384 -11% Charges Externes -1 182 14% -1 248 15% 66 -5% Autres Charges / Produits 476 -6% 392 -5% 84 21% TOTAL CHARGES avant amortissements -3 811 -4 346 535 -12% ROC avant amortissements (*) 4 581 55% 3 799 47% 782 21% Dotations Amortissements et Dépréciations -2 959 -2 677 -282 11% RÉSULTAT OPERATIONNEL COURANT (*) 1 622 19% 1 123 14% 499 44% Autres Charges / Produits opérationnels - - - Charges / Produits financiers -143 309 -452 Charges / Produits d'impôts -282 -392 110 RÉSULTAT NET 1 197 14% 1 040 13% 157 15%

(*) Le résultat opérationnel courant avant amortissements (ROC avant amortissements) correspond à la différence entre les produits et les charges d'exploitation, avant amortissements et dépréciations des immobilisations (EBITDA)

Le résultat opérationnel courant (ROC) tient compte de ces amortissements et dépréciations (EBIT)

(**) Les procédures d'examen limité des comptes consolidés semestriels sont en cours

_ RETOUR D'UNE FORTE RENTABILITÉ OPÉRATIONNELLE DANS UN CONTEXTE D'INVESTISSEMENTS STABLES ET SOUTENUS

STREAMWIDE a enregistré un chiffre d'affaires de 8,4 M€ au titre du premier semestre 2023, en croissance de 3%.

Les nouvelles plateformes de communications et d'activités critiques team on mission et team on the run, dont les revenus progressent de +4% au premier semestre 2023 (5,6 M€), représentent toujours la principale source de revenus pour le Groupe (66%) et son relais de croissance majeur pour les prochaines années. Comme déjà indiqué, la massification du projet PCSTORM est en cours, avec le déploiement prochain de la plus importante plateforme MCPTT opérée dans le monde en termes d'utilisateurs finaux simultanés.

Résultat opérationnel courant avant amortissements _ EBITDA : 4,6 M€

Après un premier semestre 2022 marqué par des coûts salariaux non récurrents, le second semestre de l'exercice 2022 a permis de réorganiser les équipes techniques de façon satisfaisante. Le premier semestre 2023 reste inscrit dans cette même logique et la masse salariale nette diminue ainsi de (0,4) M€ par rapport au premier semestre 2022, pour représenter 37% des revenus semestriels, contre 43% fin juin 2022.

Avant activation des frais de personnels liés aux développements produits (2,8 M€ contre 2,7 M€ au 30 juin 2022), la masse salariale semestrielle (5,9 M€) est en diminution de (0,3) M€, suite essentiellement à un effet volume : 193 personnes sont présentes au sein du Groupe fin juin 2023 (idem fin décembre 2022) contre 205 personnes fin juin 2022.

Concernant les charges externes, le Groupe continue à contrôler de façon efficace ses coûts, en baisse de (0,1) M€, avec une attention particulière portée aux coûts de sous-traitance, aux honoraires et aux frais de recrutements.

Hors amortissements et après retraitement IFRS 16 des coûts locatifs (-0,4 M€ contre -0,3 M€ au premier semestre 2022), les coûts opérationnels ressortent à 3,8 M€ contre 4,3 M€ au premier semestre 2022, soit une diminution significative de (0,5) M€. Avec la prise en compte de l'augmentation des revenus semestriels (+0,2 M€), la marge opérationnelle augmente ainsi de +0,8 M€ et ressort à 55% contre 47% au premier semestre 2022 et 55% pour l'ensemble de l'exercice précédent.

Résultat opérationnel courant : 1,6 M€

Résultat net : 1,2 M€

L'augmentation des amortissements au premier semestre 2023 (+0,3 M€) provient de ceux pratiqués sur les frais de développement (2,3 M€ contre 2 M€ au premier semestre 2022). Ils devraient se stabiliser à leur niveau actuel dans les prochains mois, en fonction des différentes versions logicielles développées et mises en production. Les amortissements relatifs aux droits locatifs restent quant à eux stables (0,3 M€), après la réévaluation du bail locatif parisien effectuée au premier semestre 2022.

Après prise en compte d'un résultat financier négatif (-0,1 M€, suite à l'évolution négative du taux de change USD/€ au cours du semestre, et aux coûts financiers liés aux nouveaux emprunts contractés en mars 2023) et d'un résultat fiscal négatif (-0,3 M€, suite à l'imposition différée passive, sans impact de trésorerie, des frais de développement activés), le résultat net ressort positif à 1,2 M€, en augmentation de 0,2 M€ (+15%) par rapport au premier semestre 2022.

_ HAUSSE DE LA TRÉSORERIE DISPONIBLE ET STRUCTURE FINANCIÈRE SOLIDE

La structure financière du Groupe reste solide au 30 juin 2023, avec des fonds propres de 20,5 M€ et une trésorerie nette significative de 6,7 M€ (hors passifs locatifs). Le total du bilan est de 44,8 M€ contre 39,5 M€ au 31 décembre 2022 (confer annexe ci-dessous).

La trésorerie brute du Groupe ressort à 16,4 M€ (+5 M€) au 30 juin 2023. Après prise en compte des dettes financières (9,7 M€) et hors passifs locatifs (2,8 M€ contre 2,9 M€ au 31 décembre 2022), la trésorerie nette est de 6,7 M€ contre 8,5 M€ au 31 décembre 2022.

Les flux de trésorerie opérationnels positifs (+3,1 M€) diminuent légèrement suite, essentiellement, à la variation du BFR de période (-0,8 M€), alors que les investissements récurrents réalisés dans le développement des produits restent élevés et soutenus à 3,2 M€ (confer annexe ci-dessous). À noter que la créance liée au Crédit d'Impôt Recherche de l'année 2022 (1,1 M€) devrait être remboursée au second semestre de l'exercice, alors qu'un remboursement de 1 M€ avait été enregistré au premier semestre 2022. Enfin, les flux de financement sont positifs de 5,3 M€, suite (i) à la variation des dettes financières (+7 M€), tenant compte des nouveaux emprunts de mars 2023 à hauteur de 7,5 M€ et des remboursements de période à hauteur de -0,5 M€ et (ii) aux rachats nets d'actions auto détenues (-1,4 M€), avant leur annulation intervenue fin juin 2023.

_ PERSPECTIVES : TECHNOLOGIE ÉPROUVÉE ET DIVERSIFICATION DES SOURCES DE REVENUS

Comme indiqué lors de la publication des revenus semestriels 2023, le niveau des revenus annuels 2023 actuellement anticipé est satisfaisant, mais reste encore lié au calendrier de déploiement des différents projets ministériels français et européens. Le projet italien, notamment, remporté par le Groupe depuis plusieurs mois maintenant, devrait entrer dans une première phase opérationnelle d'ici la fin de l'exercice. En termes de revenus, l'impact pourrait ainsi être plus ou moins important dès le quatrième trimestre 2023. Outre cette incertitude, les revenus 2023 devraient cependant progresser de façon au moins équivalente à l'évolution constatée au premier semestre de l'exercice. Avec une base de revenus souvent plus favorable au second semestre, et avec une structure de coûts relativement stable, l'impact sur la marge opérationnelle et sur les résultats annuels devrait donc être positif.

À moyen terme, de nombreux projets, aussi bien en France (activité "plateformes" team on the run et legacy) qu'en Europe (activité "plateformes" team on mission) et aux États-Unis (activité core et legacy) pourraient se concrétiser dans les prochains mois. Cependant, les revenus 2024 restent, eux aussi, encore dépendants des différents calendriers opérationnels retenus dans ces différents projets. Même si les projets d'évolution du secteur "public safety", et plus généralement l'adoption de solutions de communications critiques de nouvelle génération devraient s'accélérer à terme, la variable temps demeure une inconnue et oblige donc toujours le Groupe à une relative prudence quant au niveau de revenus annuels qu'il peut anticiper pour l'année 2024.

Par ailleurs, l'année 2024 est celle des Jeux Olympiques en France et l'enjeu pour les différents acteurs des projets STORM et RRF est maintenant de déployer et de maintenir en conditions opérationnelles la plus importante plateforme MCx (communications critiques) déployée en Europe, et probablement dans le monde. L'actuelle Coupe du Monde de Rugby organisée en France représente d'ailleurs en ce sens une première répétition d'ampleur.

La technologie de plateformes développée par le Groupe est devenue indispensable pour une majorité d'acteurs importants du secteur. Le Groupe dispose de nouveaux moyens financiers (nouveaux emprunts contractés en mars 2023) pour augmenter encore l'avance technologique de ses solutions. Des investissements techniques importants seront ainsi effectués dans les prochains mois pour renforcer encore la souveraineté, la sécurité, la mise aux normes (notamment 3GPP) et l'évolutivité des solutions développées, tout en proposant de nouvelles fonctionnalités et en augmentant la qualité de bout en bout de leurs composants (serveurs, applications mobiles et web).

Le Groupe reste ainsi confiant dans sa capacité à maintenir sa dynamique de croissance rentable, qui reste cependant toujours liée aux différents calendriers des nombreux projets actuellement en cours et aux contraintes techniques et organisationnelles auxquelles les clients / prospects sont confrontés. Le Groupe investit et va continuer à investir techniquement dans ces solutions pour répondre efficacement aux besoins de ses clients, tout en développant encore son écosystème commercial direct et indirect pour diversifier ses sources de revenus futurs.

Annexes

Situations financières consolidées au 30 juin 2023 et 31 décembre 2022

en K€ 30-juin-23 31-déc.-22 Immobilisations incorporelles 14 824 13 938 Immobilisations corporelles 3 788 4 083 Autres actifs financiers 334 468 Actifs d'impôts différés 75 75 ACTIFS NON COURANTS 19 021 18 564 Créances clients 6 326 6 704 Autres débiteurs 1 402 1 144 Autres actifs fiscaux 1 717 1 193 Trésorerie et équivalents de trésorerie 16 354 11 341 ACTIFS COURANTS 25 799 20 382 TOTAL ACTIFS 44 820 38 946 Capital 280 305 Primes 4 164 9 894 Réserves consolidées 15 075 10 360 Titres auto détenus -193 -2 814 Résultat net part du Groupe 1 197 3 399 CAPITAUX PROPRES 20 524 21 145 Passifs financiers 8 514 2 089 Passifs locatifs 2 294 2 499 Provisions non courantes 329 304 Produits fiscaux différés 1 773 1 743 Passifs d'impôts différés 2 153 1 609 PASSIFS NON COURANTS 15 064 8 243 Passifs financiers 1 189 734 Passifs locatifs 533 499 Provisions courantes - - Fournisseurs et autres créditeurs 567 719 Dettes fiscales et sociales 2 896 2 588 Produits fiscaux différés 887 871 Produits constatés d'avance 3 161 4 147 PASSIFS COURANTS 9 233 9 558 TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS 44 820 38 946

Tableau de flux de trésorerie consolidé HY 2023, FY 2022 et HY 2022

en K€ HY 2023 FY 2022 HY 2022 Résultat Net Consolidé 1 197 3 399 1 040 CAF avant coût de l'endettement et impôts 3 955 8 793 3 672 Variation du BFR -807 534 528 Flux nets opérationnels 3 148 9 327 4 200 Variation des immobilisations -3 416 -9 134 -6 224 Autres flux liés aux opérations d'investissement (CIR) - 2 065 955 Flux nets d'investissement -3 416 -7 069 5 269 Flux nets de financement 5 280 883 2 413 Variation de trésorerie 5 013 3 141 1 344 Trésorerie de clôture 16 354 11 341 9 544

A propos de STREAMWIDE (Euronext Growth: ALSTW)

Acteur majeur depuis 20 ans sur le marché des communications critiques, STREAMWIDE a développé avec succès ses solutions logicielles Team on mission (missions critiques) et Team on the run (business critiques) destinées aux administrations et aux entreprises.

Ces solutions pour smartphones et PCs, proposées en mode SaaS ou sous forme de licences, bénéficient de nombreuses fonctionnalités telles que la discussion de groupes multimédia, la VoIP, le talkie-walkie (MCPTT et MCx nouvelle génération 4G/5G LTE), la géolocalisation, la numérisation et l'automatisation des processus métier. Ces solutions innovantes répondent aux besoins croissants de transformation digitale et de coordination en temps réel des interventions. Elles permettent aux équipes terrain de transformer les contributions individuelles en succès collectifs et d'agir comme un seul homme dans les environnements professionnels les plus exigeants.

STREAMWIDE est également présent sur le marché logiciel des Services à Valeur Ajoutée pour les opérateurs télécom (messagerie vocale visuelle, facturation et taxation d'appels en temps réel, serveurs vocaux interactifs, d'applications et d'annonces) avec plus de 130 millions d'utilisateurs finaux partout dans le monde.

Basé en France et présent en Europe, aux USA, en Asie et en Afrique, STREAMWIDE est coté sur Euronext Growth (Paris) – FR0010528059.

Pour plus d'informations, https://www.streamwide.com et visitez nos pages LinkedIn @ streamwide et Twitter @streamwide.

Labellisé "entreprise innovante" par Bpifrance, STREAMWIDE est éligible aux FCPI et aux PEA-PME.

Contacts