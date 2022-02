09/02/2022 - 08:00

RENFORCEMENT DE LA DIRECTION DU GROUPE

RONAN JAMET NOMMÉ VP ENGINEERING

ELODIE LOPES NOMMÉE DRH GROUPE

_ STREAMWIDE (FR0010528059 – ALSTW – Eligible PEA PME), le spécialiste des solutions logicielles de communications critiques, annonce ce jour le recrutement de Ronan Jamet pour diriger les développements technologiques du Groupe. Il a notamment exercé cette fonction chez Cirpack pendant près de 7 ans. STREAMWIDE se renforce également dans la gestion des talents avec la nomination de Élodie Lopes au poste de DRH Groupe.

Ronan Jamet nommé VP Engineering

Avec une expérience de plus de 20 ans dans de grands groupes internationaux, Ronan Jamet a joué un rôle majeur dans le développement de nouvelles solutions de télécommunication numérique et cloud dans des environnements en forte mutation. Il a notamment contribué à l'accélération du développement des produits de cœur de réseau IP et des solutions collaboratives.

Diplômé de l'École Nationale d'Ingénieurs de Brest, Ronan a débuté sa carrière en 1998 chez Alcatel-Lucent en tant qu'ingénieur développement logiciel, au sein de l'équipe R&D chargée des solutions d'entreprise.

Il rejoint par la suite Cirpack en 2000 en tant que chef de projet. La société est devenue entretemps Thomson Telecom, puis Technicolor, l'a promu directeur de la R&D en 2010 puis CTO en 2015. Rattaché directement au PDG du Groupe, il y a relevé avec succès les défis d'industrialisation des processus métiers et de la migration des solutions de téléphonie fixe et mobile vers des architectures NFV (Network Function Virtualization) et des infrastructures cloud.

En tant que CTO, Il a également dirigé les équipes R&D de Cirpack, constituées de plus de 80 personnes, avec lesquelles il a nettement élargi le portefeuille d'innovations technologiques du Groupe.

Ronan Jamet remplacera Zakaria Nadhir qui quitte le Groupe pour poursuivre de nouveaux projets personnels et qui démissionne également de son mandat d'Administrateur de STREAMWIDE. À la connaissance de la Société, il n'est plus actionnaire de STREAMWIDE après avoir cédé dernièrement la totalité de ses actions.

Compte tenu de ce départ, et sur proposition du Président du Conseil, le Conseil d'administration a coopté Olivier Truelle, Directeur Administratif et Financier du Groupe depuis 2010 et Président de la filiale française et de la filiale tunisienne du Groupe, en qualité d'Administrateur.

« Le Conseil d'administration exprime ses remerciements à Zakaria Nadhir pour sa participation au Conseil et son apport à STREAMWIDE en tant que CTO pendant plus de 20 ans. Nous souhaitons la bienvenue à Ronan Jamet, qui apportera toute son expérience au Groupe pour poursuivre ses développements ambitieux », déclare Pascal Beglin, PDG de STREAMWIDE.

Arrivée d'Élodie Lopes à la Direction des Ressources Humaines

Élodie Lopes est Directrice des Ressources Humaines Groupe de STREAMWIDE depuis le 3 janvier 2022.

Diplômée d'une Maîtrise de droit privé et d'un Master en Ressources Humaines, Élodie Lopes a débuté sa carrière au sein de Consort NT, SSII, en tant que recruteuse pour le domaine infrastructure et réseaux. Elle a ensuite rejoint le groupe Gemalto, intégré à Thales en 2019, au sein duquel elle a occupé pendant 10 ans plusieurs postes de Responsable des Ressources Humaines et relations sociales à dimension internationale.

Passionnée par les métiers de la tech et forte de ses multiples expériences, Élodie Lopes accompagne aujourd'hui STREAMWIDE sur la stratégie des organisations et la mise en place des politiques RH pour le Groupe.

« Nous sommes fiers d'accueillir Élodie. Son expertise, ses expériences et sa personnalité seront déterminantes pour accompagner le modèle que nous souhaitons développer au sein de STREAMWIDE. Le recrutement et l'accompagnement de la carrière des talents est un facteur clé de la réussite des entreprises technologiques », ajoute Pascal Beglin, PDG de STREAMWIDE.

Prochain communiqué financier : Chiffre d'Affaires Annuel 2021, le lundi 14 février 2022

