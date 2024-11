26/11/2024 - 17:45

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Assemblée Générale Mixte du 12 décembre 2024

Saint-Georges-sur-Loire, le 26 novembre 2024 – 17h45 – STIF (FR001400MDW2, ALSTI), spécialiste de la protection contre les explosions, informe ses actionnaires que son Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire) se tiendra le jeudi 12 décembre 2024 à 10 heures, au siège social, zone d'activité de la Lande, à Saint-Georges-sur-Loire (49170).

L'avis préalable de réunion valant avis de convocation a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 6 novembre 2024 (https://www.journal-officiel.gouv.fr/telechargements/BALO/pdf/2024/1106/202411062404345.pdf), au bulletin n°134 (référence 2404345). Il contient l'ordre du jour détaillé, les projets de résolutions ainsi que les principales modalités de participation et de vote à cette Assemblée.

L'avis de convocation a été publié sur le site Ouest-France.fr le 22 novembre 2024 (https://annonces-legales.ouest-france.fr/detail/7384379201).

Il a été également adressé aux actionnaires dont les titres sont inscrits au nominatif et mis à la disposition des établissements teneurs de comptes de titres pour les actionnaires au porteur.

Les documents et informations relatifs à cette Assemblée ont été et seront, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables :

Mise en ligne sur le site internet de STIF et sur le site internet d'Euronext (https://investir.stif.fr/assemblees-generales/),

Tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la Société : Zone d'activité de la Lande, 49170 Saint-Georges-sur-Loire,

Adressés aux actionnaires par UPTEVIA, service Assemblées Générales, 90 – 110 Esplanade du Général de Gaulle – 92931 Paris la Défense Cedex, à la réception de leur demande.

Toutes informations complémentaires sur cette Assemblée Générale et plus particulièrement sur les modalités de vote des actionnaires sont disponibles sur le site STIF (https://investir.stif.fr/assemblees-generales/).

Prochain rendez-vous

Publication du chiffre d'affaires annuel 2024 : 22 janvier 2025

STIF, le spécialiste de la protection contre les explosions

Fondé en 1984, le Groupe STIF est un acteur industriel français spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de matériels industriels innovants destinés à des marchés de niche. Historiquement positionné sur les équipements de manutention pour les produits en vrac, tels que les godets d'élévateurs, les sangles élévatrices et les raccords à compression, le Groupe familial s'est diversifié ces dix dernières années en se développant dans le domaine de la protection passive contre les risques d'explosions de poussières industrielles, et depuis 2022 dans l'activité de la protection contre les risques d'explosion des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS). Fort de 233 collaborateurs, de gammes de produits référencées et reconnues à l'échelle internationale, de 3 usines réparties entre la France et l'Asie, et bientôt aux USA, le Groupe entend prendre une place de leader dans ce secteur directement lié au marché exponentiel des énergies renouvelables.

