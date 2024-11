20/11/2024 - 18:35

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

STIF reçoit 2 prix majeurs célébrant la qualité de sa dynamique commerciale et de son parcours boursier

European Small and Mid-Cap Awards : « Prix de « l'International Star »

Investor Awards : Prix du « Jeune Talent »

Saint-Georges-sur-Loire, le 20 novembre 2024 – 17h45 – STIF (FR001400MDW2, ALSTI), Spécialiste de la protection contre les explosions, a récemment été distingué à 2 reprises pour la qualité de sa dynamique de croissance et de son parcours boursier, d'une part en France par des investisseurs particuliers et professionnels, d'autre part en Europe par un jury d'experts internationaux.

José Burgos, Président-Directeur Général, déclare : "Je suis honoré de recevoir ces distinctions qui reflètent le travail collectif et l'engagement exceptionnel au quotidien de nos équipes. Ces prix soulignent la solidité de notre stratégie, la confiance de nos investisseurs et la pertinence de notre vision à long terme. Ils représentent une motivation supplémentaire pour continuer d'innover et créer de la valeur durable pour l'ensemble de nos parties prenantes. Je tiens à remercier chaleureusement l'ensemble de nos collaborateurs, partenaires, clients et actionnaires pour leur contribution essentielle à ces succès. Ensemble, nous poursuivrons notre croissance avec ambition et détermination."

« International Star », European Small and Mid-Cap Awards : une récompense majeure par un jury d'experts indépendants

STIF est fier d'avoir reçu le prix « International Star » lors de la 12ème édition des European Small and Mid-Cap Awards qui s'est tenue le 19 novembre 2024 lors de l'assemblée des PME à Budapest, Hongrie. Cet évènement est organisé chaque année par la Fédération des bourses européennes (Federation of European Securities Exchanges, FESE), EuropeanIssuers et la direction générale du marché intérieur, de l'industrie, de l'entrepreneuriat et des PME de la Commission européenne.

La cérémonie a mis en lumière différentes PME de l'Union Européenne qui ont accédé aux marchés de capitaux par le biais d'une introduction en bourse (IPO) au cours des deux dernières années civiles, illustrant la diversité des marchés européens et visant à promouvoir les cotations en bourse sur les marchés publics de l'UE de PME et d'entreprises en croissance.

Les entreprises nominées ont été évaluées par un jury d'experts indépendants dans quatre catégories dont la catégorie « International Star ». Cette dernière récompense une petite ou moyenne entreprise nouvellement cotée en bourse et affichant des résultats impressionnants en termes de croissance des ventes, des bénéfices et des parts de marché au niveau international.

« Prix du Jeune Talent », Investors Awards : 130 000 votants investisseurs

STIF est également honoré d'avoir reçu le Prix du « Jeune Talent » lors de la 23ème édition des Investor Awards qui s'est tenue le 19 novembre 2024 au Centre Pompidou, à Paris. Créé par Boursorama, cet événement récompense chaque année les 10 sociétés cotées plébiscitées par les internautes, d'après les résultats d'une vaste enquête en ligne menée avec OpinionWay à laquelle ont participé, du 7 août au 13 octobre 2024, plus de 130 000 votants, investisseurs particuliers et professionnels.

Les internautes se sont ainsi prononcés en faveur des sociétés cotées ayant le mieux répondu à leurs attentes ou développé les meilleures pratiques, sur des items de pédagogie, performance financière, investissement responsable, innovation et développement à l'international.

Le prix du « Jeune Talent », qui salue une introduction en Bourse réalisée avec succès, a été décerné à STIF pour la qualité de ses fondamentaux, en lien avec le stockage d'énergies renouvelables, de ses performances financières et de son parcours boursier.

Le prix a été remis à José Burgos, Président-Directeur Général de STIF.

STIF, le spécialiste de la protection contre les explosions

Fondé en 1984, le Groupe STIF est un acteur industriel français spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de matériels industriels innovants destinés à des marchés de niche. Historiquement positionné sur les équipements de manutention pour les produits en vrac, tels que les godets d'élévateurs, les sangles élévatrices et les raccords à compression, le Groupe familial s'est diversifié ces dix dernières années en se développant dans le domaine de la protection passive contre les risques d'explosions de poussières industrielles, et depuis 2022 dans l'activité de la protection contre les risques d'explosion des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS). Fort de 233 collaborateurs, de gammes de produits référencées et reconnues à l'échelle internationale, de 3 usines réparties entre la France et l'Asie, et bientôt aux USA, le Groupe entend prendre une place de leader dans ce secteur directement lié au marché exponentiel des énergies renouvelables.

