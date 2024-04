29/04/2024 - 17:45

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Mise à disposition du Rapport Financier Annuel 2023

Saint-Georges-sur-Loire, le 29 avril 2024 – 17h45 – STIF (FR001400MDW2, ALSTI), Spécialiste de la protection contre les explosions, annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers son Rapport Financier Annuel portant sur l'exercice 2023 clos le 31 décembre 2023.

Le Rapport Financier Annuel peut être consulté depuis la rubrique Investisseurs du site Internet de la société à l'adresse suivante : investir.stif.fr ou depuis le site de l'AMF à l'adresse suivante : www.amf-france.org.

Le Rapport Financier Annuel 2023 est également tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur au siège social de STIF (Rue de Savennières, 49170 Saint-Georges-sur-Loire).

Prochain rendez-vous :

Publication du chiffre d'affaires du 1er semestre 2024 : 24 juillet 2024

STIF, le spécialiste de la protection contre les explosions

Fondé en 1984, le Groupe STIF est un acteur industriel français spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de matériels industriels innovants destinés à des marchés de niche. Historiquement positionné sur les équipements de manutention pour les produits en vrac, tels que les godets d'élévateurs, les sangles élévatrices et les raccords à compression, le Groupe familial s'est diversifié ces dix dernières années en se développant dans le domaine de la protection passive contre les risques d'explosions de poussières industrielles, et depuis 2022 dans l'activité de la protection contre les risques d'explosion des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS). Fort de 189 collaborateurs, de gammes de produits référencées et reconnues à l'échelle internationale, de 3 usines réparties entre la France et l'Asie, et bientôt aux USA, le Groupe entend prendre une place de leader dans ce secteur directement lié au marché exponentiel des énergies renouvelables.

Contacts