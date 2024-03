06/03/2024 - 17:45

STIF lance un plan d'attribution gratuite d'actions à destination de ses salariés en France

Saint-Georges-sur-Loire, le 6 mars 2024 – 17h45 – STIF (FR001400MDW2, ALSTI), Spécialiste de la protection contre les explosions, annonce la mise en œuvre d'un plan d'attribution gratuite d'actions au bénéfice de l'ensemble de ses collaborateurs en France, afin de les associer à la croissance future du Groupe.

Le Conseil d'administration de STIF en date du 2 février 2024 a décidé la mise en place d'un plan d'attribution gratuite d'un maximum de 50 840 actions, soit 1% du capital, à destination de 124 salariés en contrat à durée indéterminée et opérant dans une entité française du Groupe. Ce plan s'inscrit dans le cadre de l'autorisation donnée par l'Assemblée Générale du 7 septembre 2023 et ne concerne pas les mandataires sociaux. Il est financé sous la forme d'une augmentation de capital par incorporation de réserves.

L'attribution de 410 actions par salarié est réalisée sous condition de présence à la date de mise en place du plan, et jusqu'à la date d'attribution définitive, fixée au 2 février 2025, à l'issue de laquelle les salariés encore présents dans l'entreprise seront bénéficiaires de plein droit des actions attribuées.

José Burgos, Président Directeur Général de STIF, indique : « Nos collaborateurs contribuent chaque jour à la performance du Groupe et à son rayonnement à l'international. Ils ont également fortement participé à la réussite de notre introduction en bourse sur Euronext® Paris. Cette opération s'inscrit ainsi dans la volonté du management de les associer à la création de valeur et de leur permettre de devenir actionnaires. Avec ce plan d'envergure, notre ambition est de renforcer leur adhésion au projet d'expansion du Groupe, de les fidéliser et d'assurer le succès des développements actuels et futurs, notamment sur le marché en très forte croissance des BESS dans les énergies renouvelables. »

Prochain rendez-vous

Publication des résultats annuels 2023 : 10 avril 2024

STIF, le spécialiste de la protection contre les explosions

Fondé en 1984, le Groupe STIF est un acteur industriel français spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de matériels industriels innovants destinés à des marchés de niche. Historiquement positionné sur les équipements de manutention pour les produits en vrac, tels que les godets d'élévateurs, les sangles élévatrices et les raccords à compression, le Groupe familial s'est diversifié ces dix dernières années en se développant dans le domaine de la protection passive contre les risques d'explosions de poussières industrielles, et depuis 2022 dans l'activité de la protection contre les risques d'explosion des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS). Fort de 189 collaborateurs, de gammes de produits référencées et reconnues à l'échelle internationale, de 3 usines réparties entre la France et l'Asie, et bientôt aux USA, le Groupe entend prendre une place de leader dans ce secteur directement lié au marché exponentiel des énergies renouvelables.

