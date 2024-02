12/02/2024 - 08:30

STIF annonce l'initiation de couverture de son titre

par GreenSome Finance

Saint-Georges-sur-Loire, le 12 février 2024 – 8h30 – STIF (FR001400MDW2, ALSTI), Spécialiste de la protection contre les explosions, annonce l'initiation de couverture de son titre par GreenSome Finance. Lien ici.

GreenSome Finance a récemment initié le suivi du titre avec une étude intitulée : « Best of the BESS ». Dans cette étude, GreenSome Finance recommande le titre à l'achat, avec un objectif de cours de 12,73 €, représentant un potentiel de hausse de 79% par rapport au cours de clôture du 9 février 2024.

Prochain rendez-vous :

Publication du chiffre d'affaires annuel

21 février 2024 après Bourse

Fondé en 1984, le Groupe STIF est un acteur industriel français spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de matériels industriels innovants destinés à des marchés de niche. Historiquement positionné sur les équipements de manutention pour les produits en vrac, tels que les godets d'élévateurs, les sangles élévatrices et les raccords à compression, le Groupe familial s'est diversifié ces dix dernières années en se développant dans le domaine de la protection passive contre les risques d'explosions de poussières industrielles, et depuis 2022 dans l'activité de la protection contre les risques d'explosion des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS). Fort de 189 collaborateurs, de gammes de produits référencées et reconnues à l'échelle internationale, de 3 usines réparties entre la France et l'Asie, et bientôt aux USA, le Groupe entend prendre une place de leader dans ce secteur directement lié au marché exponentiel des énergies renouvelables.

