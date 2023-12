15/12/2023 - 18:35

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

STIF annonce le vif succès de son introduction en bourse sur le marché Euronext Growth® Paris

Offre sursouscrite 1,7 fois avec une demande totale de 15,3 M€ dont : 12,7 M€ dans le cadre du Placement global

2,6 M€ dans le cadre de l'Offre à Prix Ferme

Montant brut de l'opération de 10,35 M€ dont : 9 M€ par augmentation de capital

1,35 M€ par exercice intégral de la clause d'extension

Capitalisation boursière de 33 M€

Règlement – livraison de l'Offre à Prix Ferme et du Placement Global prévu le 19 décembre 2023

Début des négociations sur Euronext Growth® Paris le 20 décembre 2023

Saint-Georges-sur-Loire, le 15 décembre 2023 – 18h00 CEST. STIF, expert dans la conception, la fabrication et la commercialisation de composants pour le transport du vrac et d'équipements de protections innovants contre les risques d'explosions en milieu industriel, annonce le succès de son introduction en bourse sur le marché Euronext Growth® Paris.

José Burgos, Président Directeur Général de STIF, déclare : « Je suis très heureux d'annoncer le succès de notre introduction en bourse et je remercie vivement l'ensemble des nouveaux actionnaires institutionnels et particuliers pour la confiance qu'ils nous ont témoignée en contribuant à la réussite de cette introduction en bourse. Je tiens à remercier également l'ensemble des collaborateurs de STIF qui se mobilisent chaque jour pour délivrer à nos clients des produits de haute qualité à la pointe de l'innovation dans plus de 80 pays. Les fonds levés nous apportent les moyens financiers de déployer notre stratégie de développement, notamment sur le marché en croissance exponentielle des BESS dans le domaine des énergies renouvelables. Une nouvelle étape de l'histoire de STIF s'ouvre aujourd'hui avec l'ambition d'atteindre 80 M€ de chiffre d'affaires en 2027. »

Le produit brut total de l'émission s'élève à 10,35 M€ dont :

9 M€ par augmentation de capital avec l'émission de 1 384 615 actions nouvelles

1,35 M€ par exercice intégral de la clause d'extension avec la cession de 207 692 actions existantes par les actionnaires cédants au prix de l'Offre.

A l'issue de l'opération, le capital de STIF est composé de 5 084 615 actions représentant une capitalisation boursière de 33 M€, sur la base d'un prix d'introduction en bourse de 6,50 € par action. Le flottant représente 31,3 % du capital de la Société.

Conformément au calendrier indicatif de l'opération, le règlement-livraison des nouvelles actions est prévu le 19 décembre 2023 et la négociation des actions de STIF sur le marché Euronext Growth® Paris débutera le 20 décembre 2023 sous le code ISIN : FR001400MDW2 et le code mnémonique : ALSTI.

Eligibilité de l'offre aux PEA et PEA-PME

STIF annonce respecter les critères d'éligibilité au dispositif PEA-PME précisés par les dispositions des articles L. 221-32-2 et D.221-113-5 et suivants du Code monétaire et financier. En conséquence, les actions STIF peuvent pleinement être intégrées au sein des plans d'épargne en actions (PEA) et des comptes PEA-PME, qui bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le PEA classique.

Principales modalités de l'opération

Caractéristiques de l'action

Libellé : STIF

Code mnémonique : ALSTI

Code ISIN : FR001400MDW2

Marché de cotation : Euronext Growth® Paris

LEI : 969500GLYIINCC3AIY93

Eligibilité au dispositif PEA PME

Prix de l'Offre

Le prix de l'Offre à Prix Ferme et du Placement Global est fixé à 6,50 € par action.

Taille et produit brut de l'Offre

1 384 615 actions nouvelles ont été émises dans le cade de l‘Offre. 207 692 actions ont été cédées dans le cadre de l'Offre.

Le produit brut global de l'émission s'élève à 10,35 M€.

Allocation de l'Offre

Les actions offertes seront allouées de la manière suivante :

1 392 307 actions offertes, allouées dans le cadre du Placement Global, soit 9,05 M€ et environ 87% du nombre total d'actions offertes,

200 000 actions offertes, allouées dans le cadre de l'Offre à Prix Ferme soit 1,3 M€ et environ 13% du nombre total d'actions offertes.

Il est précisé que la clause d'extension a été exercée dans son intégralité avec la cession de 207 692 titres par les actionnaires cédants au prix de l'Offre.

Répartition du capital et des droits de vote après opération

Le capital social de STIF se décompose de la façon suivante :

Actionnaire Nombre d'actions % du capital Nombre de droits de vote % de droits de vote JB PARTICIPATIONS 2 657 500 52,27% 5 315 000 61,97% Manuel Burgos 544 590 10,71% 1 089 180 12,70% Valérie Burgos 289 218 5,69% 578 436 6,74% Françoise Burgos 600 0,01% 1 200 0,01% José Burgos 100 0,00% 200 0,00% Océane Burgos 100 0,00% 100 0,00% Autres membres de la famille Burgos 200 0,00% 200 0,00% Flottant 1 592 307 31,32% 1 592 307 18,57% Total 5 084 615 100% 8 576 623 100%

Utilisation des fonds levés

Le produit net de l'augmentation de capital (hors Clause d'Extension), soit 8,2 M€ sera affecté au financement des objectifs stratégiques suivants :

31% pour l'ouverture d'une unité de production aux Etats-Unis, l'extension de celle en Chine et le réaménagement de l'usine en France,

24% en investissements financiers afin de renforcer sa participation au capital de sa filiale asiatique (de 51% à 70%) et pour acquérir 10% supplémentaires du capital de son partenaire aux Etats-Unis,

24% pour le financement de l'activité, en ce compris 2 M€ dédiés au remboursement des dettes à court terme et au financement du BFR.

21% pour la R&D et l'acquisition d'un équipement d'un banc de tests d'explosion,

Engagements d'abstention et de conservation

Engagement d'abstention de la Société : 180 jours ;

Engagement de conservation des actionnaires de la Société (JB Participations, Manuel Burgos, Valérie Burgos, Françoise Burgos) : 360 jours.

Calendrier indicatif

19 décembre 2023 Règlement-livraison de l'OPF et du Placement Global 20 décembre 2023 Début des négociations des actions de la Société sur Euronext Growth® Paris

Mise à disposition du Prospectus

Des exemplaires du Prospectus approuvé par l'Autorité des marchés financiers sont disponibles sans frais et sur simple demande auprès de STIF et sur les sites Internet : www.amf-france.org et https://investir.stif.fr. L'approbation du Prospectus ne doit pas être considérée comme un avis favorable sur les valeurs mobilières offertes ou admises à la négociation sur le marché Euronext Growth® Paris.

Facteurs de risques

Les investisseurs sont invités à lire attentivement les facteurs de risque décrits en section 3 « Facteurs de risques » du Document d'Enregistrement avant de prendre toute décision d'investissement et notamment le risque à criticité élevé lié à la gouvernance et l'absence d'administrateur indépendant. La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet défavorable sur les activités, les résultats, la situation financière ou les perspectives de STIF. En outre, d'autres risques, non encore identifiés ou considérés comme non significatifs par STIF à la date du Document d'Enregistrement, pourraient également avoir un effet défavorable.

Partenaires de l'opération

PSI et listing Sponsor Louis Thannberger - Conseil des dirigeants SEI TO SEI•AC TI FIN Agence de communication financière Agence de marketing Avocat CAC Expert comptable

Retrouvez toute l'information relative à l'introduction en Bourse

de STIF sur :

https://investir.stif.fr

A propos de STIF (https://www.stifnet.com)

Fondé en 1984, le Groupe STIF est un acteur industriel français spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de matériels industriels innovants destinés à des marchés de niche. Historiquement positionné sur les équipements de manutention pour les produits en vrac, tels que les godets d'élévateurs, les sangles élévatrices et les raccords à compression, le Groupe familial s'est diversifié ces dix dernières années en se développant dans le domaine de la protection passive contre les risques d'explosions de poussières industrielles, et depuis 2022 dans l'activité des systèmes de stockage des énergies renouvelables par batteries (BESS). Fort de 189 collaborateurs, de gammes de produits référencées et reconnues à l'échelle internationale, de 3 usines réparties entre la France et l'Asie, le Groupe entend accompagner durablement la forte croissance de la production d'énergies renouvelables.

