08/04/2024 - 18:30

Paris – 8 avril 2024. SQLI, groupe européen dédié aux services digitaux, annonce la cession de sa filiale Aston au Groupe Talis Éducation, un spécialiste de la formation. Le projet de cette opération a été annoncé lors de la présentation des résultats annuels du Groupe, le 14 mars dernier.

Fort de ses résultats et de sa dynamique commerciale, SQLI a la volonté de poursuivre son développement en combinant croissance organique et acquisitions ciblées sur le marché de l'expérience digitale.

Dans ce contexte, le Groupe a procédé en février à l'acquisition de l'agence Salesforce Levana, renforçant ainsi sa position de partenaire des principaux éditeurs mondiaux de plateformes d'expérience.

Le Groupe a par ailleurs décidé de céder Aston, école de formation aux métiers de l'informatique, qui adresse un marché distinct.

Créée par la fusion de SQLI Institut et ASTON École, Aston (13 M€ de chiffre d'affaires en 2023, 50 collaborateurs) a été cédé au Groupe Talis Éducation, un groupe français spécialisé dans l'enseignement supérieur et la formation professionnelle, détenu majoritairement par IDI. Le Groupe Talis Éducation possède un réseau d'écoles post-bac avec près de 8 000 étudiants et propose des formations professionnalisantes.

La cession a été finalisée par Talis, SQLI et Aston le vendredi 5 avril 2024.

A propos de SQLI : Créé en 1990, SQLI est un groupe européen de services digitaux qui accompagne les grandes marques internationales dans la création de valeur par le digital. Ses équipes créatives et techniques s'engagent à offrir aux clients, consommateurs ou usagers, des expériences inédites et engageantes en s'appuyant sur le meilleur des technologies et méthodologies ainsi que sur leurs compétences et convictions. Elles conçoivent, développent et déploient des architectures solides et performantes qui améliorent l'agilité des entreprises, augmentent leur efficacité et favorisent leur croissance. Ses 2 100 collaborateurs sont répartis dans 12 pays : France, Suisse, Luxembourg, Belgique, Royaume-Uni, Allemagne, Suède, Pays-Bas, Espagne, Maroc, Maurice et Dubaï. En 2023, le groupe SQLI a réalisé un chiffre d'affaires de 251 M€. SQLI est cotée sur Euronext Paris (SQI) depuis le 21 juillet 2000.