Paris – 14 mars 2024. SQLI, groupe européen dédié aux services digitaux, annonce ses résultats annuels 2023 arrêtés par le Conseil d'administration réuni le 12 mars 2024 sous la présidence de Philippe Donche-Gay[1] . À cette occasion, le Groupe annonce une amélioration séquentielle de ses résultats dans le courant de l'année 2023, ainsi que plusieurs initiatives stratégiques pour renforcer sa position d'acteur de référence sur le marché de l'expérience digitale, et dévoile ses ambitions financières pour 2024.

M€ – normes IFRS – données auditées 2022 2023 Variation CHIFFRE D'AFFAIRES 245,9 251,2 +2% RESULTAT OPERATIONNEL COURANT (ROC) 21,5 20,6 -4% 8,7% 8,2% -0,5 pt RESULTAT OPERATIONNEL (EBIT) 16,2 12,4 -23% RESULTAT NET 7,7 4,8 -37%



AMÉLIORATION SÉQUENTIELLE DES RÉSULTATS ENTRE LE 1ER SEMESTRE ET LE 2ND SEMESTRE 2023

SQLI affiche un 3ème exercice consécutif de croissance avec des revenus annuels en progression organique de +2%, à 251,2 M€ (+2% également à taux de change constants). La France (+2,3%) et l'international (+2,0%) contribuent de manière homogène à la croissance des revenus du Groupe.

Le résultat opérationnel courant marque un léger retrait (-4%) en 2023 qui traduit une évolution en deux temps. Après un repli de 1,3 point de la marge opérationnelle courante au 1er semestre 2023[2], due à une dégradation temporaire du taux d'activité, la rentabilité s'est améliorée de 0,2 point au 2nd semestre 2023[3] pour revenir à 8,7% du chiffre d'affaires, soit son niveau atteint sur l'ensemble de l'année 2022.

Ce redressement témoigne de la pertinence des choix stratégiques initiés en début d'exercice, notamment la mise en place, en France, d'une nouvelle organisation par domaines de compétences, selon un modèle également déployé à l'international. Le Groupe a également engagé des investissements pour renforcer ses savoir-faire technologiques, son efficacité commerciale et le développement de son centre de services au Maroc.

Le résultat opérationnel (Ebit) ressort à 12,4 M€, après prise en compte de 8,2 M€ de charges nettes non courantes (liées pour environ la moitié à la comptabilisation, avec impact limité sur la trésorerie, du plan d'incitation à long terme mis en place en 2022 et des charges liées au changement de siège social de Levallois).

Après la prise en compte du coût net de la dette (4,4 M€ en 2023 contre 4,0 M€ en 2022) et de la charge d'impôts (2,7 M€ contre 3,4 M€), le bénéfice net consolidé 2023 s'élève à 4,8 M€.

MAÎTRISE DU RATIO D'ENDETTEMENT NET / FONDS PROPRES

SQLI disposait d'une trésorerie brute de 15,7 M€[4] à fin 2023 contre 22,2 M€ en début d'exercice. La variation provient essentiellement d'un moindre recours à l'affacturage déconsolidant (4,0 M€) et des aménagements réalisés pour le nouveau siège social (2,5 M€).

L'endettement financier net (hors IFRS 16) reste faible et maîtrisé, à 11,7 M€, pour des fonds propres de 117,2 M€ soit un ratio d'environ 10%.

3 OPÉRATIONS STRATÉGIQUES ENGAGÉES DÉBUT 2024

Fort de ces résultats solides et d'une bonne dynamique d'activité en début d'année, SQLI a décidé d'engager un nouveau cycle de développement en combinant croissance organique, recentrage sur ses activités cœur et acquisitions ciblées. Cette feuille de route s'est traduite par 3 initiatives stratégiques engagées depuis le début de l'exercice :

L'acquisition de Levana[5], agence française indépendante fondée en 2017 forte d'une équipe de 70 collaborateurs et référence dans l'écosystème Salesforce, leader mondial de solutions de gestion de la relation client ; Le projet d'acquisition de Station 10[6], agence londonienne riche de 25 talents et reconnue pour son expertise de pointe dans l'analyse des données issues des plateformes cloud d'Adobe ; Le projet de cession d'Aston[7], activité de formation ne s'inscrivant pas dans la feuille de route stratégique et qui sera adossé à un spécialiste de la formation, le Groupe Talis Education.

Ces opérations ont vocation à consolider la position de SQLI comme partenaire de référence des principaux éditeurs mondiaux de plateformes d'expérience (Adobe, Microsoft, Salesforce et SAP). Elles amélioreront le profil de croissance du Groupe SQLI, tout en consolidant la part des activités générant une marge opérationnelle courante à deux chiffres. En 2024, les impacts des acquisitions et de la cession se compenseront globalement, tant au niveau du compte de résultats que de la trésorerie.

AMBITION DE CROISSANCE RENTABLE EN 2024

Entre 2020 et 2023, SQLI a fait progresser son chiffre d'affaires de 5,5% en moyenne annuelle et a porté sa marge opérationnelle courante de 3,4% à 8,2% du chiffre d'affaires.

Le Groupe souhaite inscrire l'année 2024 dans ce cycle, avec une accélération de la croissance de son chiffre d'affaires par rapport à 2023 et une nouvelle amélioration de la rentabilité permettant d'atteindre un taux de marge opérationnelle courante à deux chiffres.

A propos de SQLI : Créé en 1990, SQLI est un groupe européen de services digitaux qui accompagne les grandes marques internationales dans la création de valeur par le digital. Ses équipes créatives et techniques s'engagent à offrir aux clients, consommateurs ou usagers, des expériences inédites et engageantes en s'appuyant sur le meilleur des technologies et méthodologies ainsi que sur leurs compétences et convictions. Elles conçoivent, développent et déploient des architectures solides et performantes qui améliorent l'agilité des entreprises, augmentent leur efficacité et favorisent leur croissance. Ses 2 100 collaborateurs sont répartis dans 12 pays : France, Suisse, Luxembourg, Belgique, Royaume-Uni, Allemagne, Suède, Pays-Bas, Espagne, Maroc, Maurice et Dubaï. En 2023, le groupe SQLI a réalisé un chiffre d'affaires de 251 M€. SQLI est cotée sur Euronext Paris (SQI) depuis le 21 juillet 2000.

