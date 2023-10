31/10/2023 - 18:00

SQLI, groupe européen de services dédiés au monde du digital, annonce le nombre d'actions et de droits de vote composant son capital.

Date Nombre d'actions Nombre

de droits de vote théoriques Nombre

de droits de vote exerçables 31/10/2023 4 657 019 4 801 679 4 791 962



Le nombre de droits de vote théoriques intègre les droits de vote doubles attachés à certaines actions.

Le nombre de droits de vote exerçables tient compte des actions privées de droits de vote.

Recevez gratuitement toute l'information financière de SQLI par e-mail en vous inscrivant sur : www.actusnews.com

A propos du Groupe SQLI : Créée en 1990, SQLI est un groupe européen de services digitaux qui accompagne les grandes marques internationales dans la création de valeur par le Digital. Ses équipes créatives et techniques s'engagent à offrir aux clients, consommateurs ou usagers, des expériences inédites et engageantes en s'appuyant sur le meilleur des technologies et méthodologies ainsi que sur leurs compétences et convictions. Elles conçoivent, développent et déploient des architectures solides et performantes qui améliorent l'agilité des entreprises, augmentent leur efficacité et favorisent leur croissance. Ses 2 300 collaborateurs sont répartis dans 13 pays : France, Suisse, Luxembourg, Belgique, Royaume-Uni, Allemagne, Suède, Pays-Bas, Danemark, Espagne, Maroc, Maurice et Dubaï. En 2022, le groupe SQLI a réalisé un chiffre d'affaires de 246 M€. SQLI est cotée sur Euronext Paris (SQI) depuis le 21 juillet 2000.

https://www.sqli.com

Suivez SQLI sur LinkedIn

Suivez SQLI sur Facebook et Twitter