COMMUNIQUE DE PRESSE

27 AVRIL 2022

LA SOCIÉTÉ A FAIT APPEL AU GROUPE SQLI POUR SON LARGE ÉVENTAIL D'EXPERTISES DIGITALES, NOTAMMENT EN STRATÉGIE DIGITALE, EXPÉRIENCE UTILISATEUR, DESIGN ET SAVOIR-FAIRE TECHNOLOGIQUE.

Le portail LYCRA ONE™ intègre les dernières innovations, une bibliothèque de tissus, un centre de connaissances, des services de certification et des ressources de merchandising, permettant ainsi aux fabricants de vêtements et aux retailers de collaborer en ligne.

Quoi de neuf pour les clients de The Lycra Company ?

Leader mondial dans le développement de solutions innovantes pour le secteur du textile et des soins personnels, LYCRA annonce aujourd'hui une nouvelle phase d'expansion de son réseau en ligne LYCRA ONE™, fruit de la collaboration avec les équipes suisse et marocaine de SQLI. Dans le cadre de l'amélioration continue de l'offre globale de la marque textile, le nouveau portail client en ligne permet de mettre en relation les marques, les retailers et les fabricants avec un réseau mondial d'usines via une plateforme pratique axée sur la science du confort, de la coupe et de la performance.

La pandémie de Covid-19 a fait apparaître de nouveaux besoins client

Avant la pandémie, le marché démontrait déjà le besoin d'une expérience digitale donnant la possibilité aux marques et aux retailers de se connecter en virtuel aux usines et aux fabricants, sans rien perdre des avantages des relations humaines.

Grâce à ce nouveau portail, les utilisateurs peuvent désormais :

Dénicher des solutions innovantes en matière de fibres grâce à la bibliothèque numérique de tissus ;

Prendre contact avec des usines pour établir ou développer des relations commerciales ;

S'informer sur les capacités ;

Consulter des catalogues produits.

« The LYCRA Company possède l'une des franchises de marque les plus puissantes du monde de l'habillement, une riche tradition d'innovation et un patrimoine de propriété intellectuelle sans pareil ; nous sommes donc prêts à investir la transformation digitale. Le lancement du portail LYCRA ONE™ est l'aboutissement de notre présence dans les chaînes de valeur mondiales de l'habillement et des soins personnels. Il présente notre vaste gamme de produits et de services, et offre à nos clients une solution complète pour concrétiser et commercialiser rapidement leurs idées », a déclaré Julien Born, PDG de The LYCRA Company.

Architecture globale

L'une des exigences de ce projet était de définir et de construire un écosystème digital global, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans le monde entier, y compris en Chine. Il a fallu intégrer Drupal / Acquia, une plateforme agile de système de gestion de contenu, aux systèmes de gestion de la relation client (Salesforce) et de gestion des ressources numériques (Widen) de LYCRA. La nouvelle architecture a permis à l'entreprise de :

Regrouper toutes les marques de LYCRA au même endroit ;

Simplifier son environnement informatique et de décharger son service IT des tâches de gestion et de sécurité des systèmes, grâce à l'infrastructure et aux services Acquia Cloud ;

Faciliter l'intégration du contenu et accélérer le travail de ses équipes commerciales ;

Disposer d'une base solide et évolutive pour développer ses futurs services digitaux.

Une collaboration internationale

SQLI et LYCRA ont convenu de travailler en étroite collaboration grâce à la mise en commun des compétences et expériences reconnues de chaque société. Une méthode Agile a été mise en place, avec un Product Owner côté client, qui a défini les priorités et un cycle de livraison continue.

Les deux équipes ont ainsi bénéficié d'une grande flexibilité et d'une excellente réactivité.

Grâce aux initiatives des deux équipes, le portail LYCRA ONE™ propose désormais un centre de connaissances où les utilisateurs peuvent consulter des contenus exclusifs tels que des webinaires, des livres blancs et des vidéos couvrant les nouvelles technologies de fibres, les tendances du secteur, le marketing, le développement durable, etc. Les utilisateurs peuvent ainsi apprendre à tirer le maximum de valeur de LYCRA et de ses innovations pour fournir des produits qui répondent aux besoins de leurs clients et être source d'inspiration pour de nouvelles créations.

C'est par cette collaboration réussie que les clients pourront trouver des solutions innovantes de marketing et de merchandising, notamment des ressources de marque et des étiquettes pour vêtements, via la plateforme LYCRA ONETM. En outre, il est possible d'y déposer des demandes d'accords de licence de marque et de certifications de fibres, ce qui contribue à renforcer la qualité des articles garantie par la marque LYCRA®.

Pour en savoir plus et pour vous inscrire au portail LYCRA ONE™, rendez-vous sur one.lycra.com et cliquez sur le bouton d'inscription.

À propos de SQLI Digital Experience : Fondée en 1990, SQLI Digital Experience est une entreprise européenne de services digitaux qui définit, bâtit et développe la valeur commerciale numérique de marques internationales de premier plan.

Composées de spécialistes techniques et créatifs, ses équipes s'engagent à offrir des expériences captivantes qui ont du sens en tirant parti de technologies, de méthodologies, de compétences et de la créativité pour se rapprocher du client ou de l'utilisateur et attirer son attention. Elles conçoivent, développent et déploient des architectures robustes et performantes qui améliorent l'agilité des entreprises, augmentent leur efficacité et facilitent leur croissance.

Le Groupe compte 2 100 collaborateurs dans 13 pays : France, Suisse, Luxembourg, Belgique, Royaume-Uni, Allemagne, Suède, Pays-Bas, Danemark, Espagne, Maroc, Maurice et Dubaï. En 2021, le groupe SQLI a généré un chiffre d'affaires de 225 millions €.

La société SQLI est cotée sur Euronext Paris (SQI) depuis le 21 juillet 2000.

