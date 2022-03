10/03/2022 - 17:45

SQLI, groupe européen de services dédiés au monde du digital, présente ses résultats annuels 2021 arrêtés par le Conseil d'administration réuni le 8 mars 2021 sous la présidence de Philippe Donche-Gay. Les commissaires aux comptes ont effectué les procédures d'audit.

Les résultats sont en ligne avec les objectifs fixés par le management, caractérisés par un retour à la croissance de l'activité (+5,4%) et une progression de plus de 2 points de la marge opérationnelle courante (+2,4 points).

M€ - normes IFRS – données auditées 2019 2020 2021 CHIFFRE D'AFFAIRES 238,7 213,7 225,4 EBITDA[1] 15,1 9,0 15,2 RESULTAT OPERATIONNEL COURANT (ROC) 13,2 7,2 13,1 RESULTAT OPERATIONNEL (EBIT) 9,7 7,5 11,7 RESULTAT NET 4,7 0,2 5,3

RETOUR À LA CROISSANCE DE L'ACTIVITÉ

SQLI a connu un retour à la croissance organique depuis le 2ème trimestre 2021 et termine l'année sur un chiffre d'affaires consolidé de 225,4 M€, en progression de +5,4% en données publiées et de +4,8% à taux de change et périmètre constants[2].

La dynamique commerciale s'est progressivement améliorée en France (+3,9% à 119,1 M€, soit 53% du total Groupe) et est restée solide à l'international (+5,9% à périmètre et taux constants à 106,2 M€, soit 47% du total).

REDRESSEMENT ENGAGÉ DE LA RENTABILITÉ

Cette croissance retrouvée de l'activité, associée à une amélioration progressive des indicateurs opérationnels (taux d'emploi, industrialisation des offres via les Centres de services et optimisation des coûts de structure), a permis une remontée des marges. Ainsi, l'Ebitda ressort à 15,2 M€ (6,7% du chiffre d'affaires) et le résultat opérationnel courant à 13,1 M€ (5,8% du chiffre d'affaires), niveau comparable à celui généré en 2019 avant le démarrage de la crise sanitaire.

Après prise en compte des autres produits et charges opérationnels (-1,4 M€), le résultat opérationnel (Ebit) s'élève à 11,7 M€ contre 7,5 M€ en 2020 et 9,7 M€ en 2019.

Le bénéfice net annuel s'élève à 5,3 M€, intégrant le coût de l'endettement financier net (2,3 M€) et une charge d'impôt de 3,7 M€ (dont 1 M€ liée à l'annulation des impôts différés).

ENDETTEMENT FINANCIER NET MAÎTRISÉ ET REFINANCEMENT POST-CLÔTURE

SQLI a généré une solide marge brute d'autofinancement (14,2 M€ avant impact de la norme IFRS 16) nettement supérieure à l'augmentation du besoin en fonds de roulement (4,5 M€) liée à la croissance en fin d'année. L'endettement financier net à fin 2021 ressort ainsi à 16,4 M€, soit 16% des fonds propres (100,9 M€) et 1,1 fois l'Ebitda annuel.

En février 2022, SQLI a procédé à un refinancement complet, lui permettant de se doter d'une capacité financière alignée sur sa stratégie de développement. La société a ainsi émis un emprunt obligataire in fine sur 7 ans d'un montant de 28 M€, procédé au remboursement de l'intégralité de sa dette financière (dont le PGE de 25M€) et négocié deux lignes additionnelles (crédit CAPEX et ligne RCF sur 36 mois) d'un montant global de 30 M€. Ces opérations, associées aux capacités d'affacturage, permettent de disposer d'une force de frappe globale d'environ 50 M€. Le coût de mise en œuvre ainsi que les coûts de l'OPA s'élèvent à environ 5 M€ et seront comptabilisé au 1er semestre 2022.

SQLI publiera son chiffre d'affaires et ses résultats semestriels 2022, le 22 septembre 2022, après Bourse.

A propos du Groupe SQLI : Créée en 1990, SQLI est un groupe européen de services digitaux qui accompagne les grandes marques internationales dans la création de valeur par le Digital.

Ses équipes créatives et techniques s'engagent à offrir aux clients, consommateurs ou usagers, des expériences inédites et engageantes en s'appuyant sur le meilleur des technologies et méthodologies ainsi que sur leurs compétences et convictions. Elles conçoivent, développent et déploient des architectures solides et performantes qui améliorent l'agilité des entreprises, augmentent leur efficacité et favorisent leur croissance.

Ses 2 000 collaborateurs sont répartis dans 13 pays : France, Suisse, Luxembourg, Belgique, Royaume-Uni, Allemagne, Suède, Pays-Bas, Danemark, Espagne, Maroc, Maurice et Dubaï. En 2021, le groupe SQLI a réalisé un chiffre d'affaires de 225 M€.

SQLI est cotée sur Euronext Paris (SQI) depuis le 21 juillet 2000.

[1] EBITDA = résultat opérationnel courant + dotations nettes aux amortissements et provisions (hors IFRS 16)

[2] Redbox Digital, agence e-Commerce implantée au Royaume-Uni et au Moyen-Orient, est intégrée depuis mars 2020