SQLI ANNONCE LA NOMINATION DE THIERRY MILEO A LA DIRECTION GENERALE FRANCE DU GROUPE SQLI

Le Groupe SQLI, acteur majeur de l'expérience digitale en Europe, a nommé Thierry Mileo à la Direction Générale France. A ce titre, Thierry Mileo est membre du Comité de Direction et rattaché directement à Philippe Donche-Gay, Président et Directeur Général du Groupe.



Plus de 20 ans d'expérience au sein de grands groupes leaders du secteur numérique

Diplômé de l'Ecole Polytechnique et de l'Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées (ENSTA), titulaire d'un Master of Sciences en Electrical & Computer Engineering de l'Université de Californie et d'un MBA à l'INSEAD, Thierry a débuté sa carrière dans l'Administration, à la Délégation générale pour l'Armement, suivie d'un parcours en cabinets ministériels avant de rejoindre Bouygues Telecom comme Directeur de la Stratégie et des affaires extérieures en 1994.

Après avoir, en 1999, créé et été Directeur général de FirstMark Communications France, il rejoint Ingenico où il dirige la zone Europe, puis Atos Origin en tant que Vice-Président en charge du marché Telecommunications & Media. Après 6 ans au sein d'IBM Global Business Services comme Executive Partner, leader du secteur Telecommunications-Media-Energy, il rejoint Accenture France en 2016 en qualité de Directeur Exécutif du secteur Ressources, Leader de l'industrie Utilities et de grands comptes globaux.

Une mission : accélérer la transformation de SQLI en France

Dans un contexte de reprise du marché après la crise sanitaire, la mission de Thierry Mileo sera d'accélérer la transformation de SQLI en France et d'y renforcer sa position sur le marché de l'expérience digitale.

Thierry Mileo déclare : « Je rejoins SQLI avec enthousiasme. Le Groupe est en effet idéalement positionné sur les marchés porteurs des plateformes d'expérience digitales (DXP), du e-Commerce et de la transformation digitale des entreprises ; il répond aux enjeux des grands groupes et ETI, en termes de déploiement d'expériences multicanal unifiées auprès de leurs clients, grand public (B2C), professionnels (B2B), comme de leurs collaborateurs. Nos expertises en France, en Europe et au Maroc sont très largement reconnues sur le marché. »

Philippe Donche-Gay ajoute : « Je suis heureux d'accueillir Thierry au sein de SQLI. Sa grande expérience développée au sein des meilleures entreprises du secteur et notamment dans le développement des grands comptes, contribuera au succès de notre projet d'entreprise. Je suis convaincu que ce renfort de la gouvernance de SQLI en France permettra d'atteindre les objectifs de croissance et profitabilité que nous nous sommes fixés. »

A propos de SQLI : Créée en 1990, SQLI est un groupe européen de services digitaux qui accompagne les grandes marques internationales dans la création de valeur par le Digital.

Ses équipes créatives et techniques s'engagent à offrir aux clients, consommateurs ou usagers, des expériences inédites et engageantes en s'appuyant sur le meilleur des technologies et méthodologies ainsi que sur leurs compétences et convictions. Elles conçoivent, développent et déploient des architectures solides et performantes qui améliorent l'agilité des entreprises, augmentent leur efficacité et favorisent leur croissance.

Ses 2 100 collaborateurs sont répartis dans 13 pays : France, Suisse, Luxembourg, Belgique, Royaume-Uni, Allemagne, Suède, Pays-Bas, Danemark, Espagne, Maroc, Maurice et Dubaï. En 2021, le groupe SQLI a réalisé un chiffre d'affaires de 225 M€.

SQLI est cotée sur Euronext Paris (SQI) depuis le 21 juillet 2000.

