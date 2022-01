12/01/2022 - 17:45

SQLI, groupe européen de services dédiés au monde du digital, annonce un chiffre d'affaires 2021 consolidé en croissance de +6%[1], en ligne avec l'objectif annoncé par la Direction.

M€ - normes IFRS – données non auditées Année 2020 Année 2021 Variation Chiffre d'affaires 213,7 225,7 +6 %

L'activité du dernier trimestre 2021 (59,6 M€) a été conforme aux tendances anticipées, avec une progression de +8% en données publiées et de +7% à taux de change constants. Cette progression porte le chiffre d'affaires annuel 2021 à 225,7 M€ contre 213,7 M€ en 2020, soit une progression de +6% en données publiées et de +5% à taux de change et périmètre constants.

Pour mémoire, SQLI a bénéficié au 1er trimestre 2021 de l'effet périmètre lié à l'intégration, en mars 2020, de Redbox Digital, agence e-Commerce implantée au Royaume-Uni et au Moyen-Orient. Les trois trimestres suivants ont quant à eux été portés par une croissance purement organique.

Le Groupe a enregistré un exercice de retour à la croissance, aussi bien en France (10 % au 4ème trimestre 2021 et +4% sur l'ensemble de l'exercice) qu'à l'international (+5% au dernier trimestre et +8 % sur l'année). L'activité annuelle a ainsi été réalisée à 53% en France (119,1 M€) et à 47% à l'international (106,6 M€).

CONFIRMATION DE L'OBJECTIF DE RENTABILITÉ

Dans ce contexte, SQLI confirme son ambition de réaliser une marge opérationnelle courante 2021 en amélioration de 2 points par rapport à 2020 (pour rappel : 3,4% en 2020).

OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT

Pour rappel, SQLI fait l'objet d'une Offre Publique d'Achat initiée par la société Synsion BidCo, elle-même contrôlée par DBAY Advisors, société de gestion internationale et actionnaire de SQLI depuis 2019 (près de 30% du capital à l'ouverture de l'Offre).

L'offre est ouverte jusqu'au 28 janvier 2022 au prix de 31 € par action. Ce prix représente une prime de 40% par rapport au cours de clôture moyen de l'action pondéré par les volumes quotidiens des douze derniers mois précédant la publication du communiqué annonçant l'intention de DBAY Advisors de déposer l'Offre. Un actionnaire représentant 9,4% du capital s'est engagé à apporter ses actions à l'Offre.

SQLI publiera ses résultats annuels 2021, le 10 mars 2022, après Bourse.

A propos du Groupe SQLI : Créée en 1990, SQLI est un groupe européen de services digitaux qui accompagne les grandes marques internationales dans la création de valeur par le Digital.

Ses équipes créatives et techniques s'engagent à offrir aux clients, consommateurs ou usagers, des expériences inédites et engageantes en s'appuyant sur le meilleur des technologies et méthodologies ainsi que sur leurs compétences et convictions. Elles conçoivent, développent et déploient des architectures solides et performantes qui améliorent l'agilité des entreprises, augmentent leur efficacité et favorisent leur croissance.

Ses 2 000 collaborateurs sont répartis dans 13 pays : France, Suisse, Luxembourg, Belgique, Royaume-Uni, Allemagne, Suède, Pays-Bas, Danemark, Espagne, Maroc, Maurice et Dubaï. En 2021, le groupe SQLI a réalisé un chiffre d'affaires de 226 M€.

SQLI est cotée sur Euronext Paris (SQI) depuis le 21 juillet 2000.

M€ - normes IFRS – données non auditées 2020 2021 Variation 1er trimestre 58,9 56,3 -4% Dont International 23,7 26,7 +12% Dont France 35,2 29,6 -16% 2ème trimestre 51,3 57,5 +12% Dont International 25,4 26,5 +4% Dont France 25,9 31,0 +20% 3ème trimestre 48,1 52,3 +9% Dont International 23,3 25,5 +9% Dont France 24,7 26,8 +9% 4ème trimestre 55,4 59,6 +8% Dont International 26,5 27,9 +5% Dont France 28,9 31,7 +10%

[1] Données estimées non auditées