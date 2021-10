21/10/2021 - 18:30

UNE IMPLICATION RECOMPENSÉE PAR LE LABEL HAPPY TRAINEES POUR LA 4E ANNÉE CONSÉCUTIVE

Chaque année, les étudiants stagiaires et alternants ont la possibilité d'évaluer leur entreprise d'accueil par le biais de ChooseMyCompany. Grâce à la satisfaction des étudiants qui ont effectué une mission au sein de ses équipes françaises et marocaines, SQLI a une fois de plus décroché le label Happy Trainees.

UN PLÉBISCITE DES STAGIAIRES ET ALTERNANTS

Le label Happy Trainees de ChooseMyCompany, entreprise à mission dont la finalité est l'amélioration de la relation au travail, consacre les entreprises où il fait bon démarrer sa carrière. Ce label indépendant est obtenu en toute impartialité, après avoir sondé les stagiaires et alternants de manière anonyme sur 6 dimensions : progression professionnelle, environnement stimulant, management, motivation, fierté, plaisir et fun.

Pour l'édition 2022 près de 100 étudiants en stage ou en alternance dans les agences françaises et marocaines de SQLI ont répondu à l'enquête. 95% des répondants au Maroc et 90% des répondants en France recommandent SQLI.

Fort de ces résultats positifs, le groupe de services dédié au monde du Digital a été labellisé pour la 4e année consécutive, signe que ses stagiaires et alternants sont très satisfaits de leur expérience professionnelle acquise auprès de ses équipes.

Claire Depanian, Directrice des Ressources Humaines, déclare : « Je tiens à remercier chaleureusement tous les stagiaires et alternants qui ont participé à l'enquête, ainsi que les équipes qui les forment. Le label Happy Trainees est la reconnaissance de notre engagement à accompagner les étudiants au début de leur carrière. Ils évoluent non seulement au sein d'un environnement à taille humaine dans un groupe international, mais contribuent également à notre dynamique de croissance dans le monde passionnant de l'expérience digitale et du e-commerce. Notre plan de recrutement 2022 en CDI et stages/alternances est ambitieux. Nous sommes très heureux que nombre d'entre eux nous rejoignent après leur diplôme, leur intégration n'en est que plus rapide. »

A propos du Groupe SQLI : Créé en 1990, SQLI est un groupe européen de services dédié au monde du Digital, spécialisé dans la conception, la mise en œuvre, le déploiement mondial et l'exploitation de dispositifs omnicanal. Son positionnement de spécialiste du commerce et des technologies permet à ses équipes d'experts d'accompagner durablement les grandes entreprises et marques européennes dans le développement de leurs ventes et de leur notoriété ainsi que leur performance interne en réinventant l'expérience client, partenaire et collaborateur.

Ses 2100 collaborateurs sont répartis dans 13 pays : France, Suisse, Luxembourg, Belgique, Royaume Uni, Allemagne, Suède, Pays Bas, Danemark, Espagne, Afrique du Sud, Maroc et Dubaï. Le Groupe SQLI a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 214 M€.

Depuis le 21 juillet 2000, la société SQLI est cotée sur Euronext Paris (SQI).

https://www.sqli.com

Suivez SQLI sur LinkedIn

Suivez SQLI sur Facebook et Twitter