23/09/2021 - 17:35

Communiqué de presse

23 septembre 2021

SQLI, groupe européen de services dédiés au monde du digital, présente ses résultats semestriels 2021 arrêtés par le Conseil d'administration sous la présidence de Philippe Donche-Gay. Les commissaires aux comptes ont effectué les procédures de revue limitée. Le rapport financier semestriel sera publié le 24 septembre 2021.

Avec un chiffre d'affaires semestriel en croissance de +3,3% et une marge opérationnelle courante en progression de 2,2 points, SQLI est en ligne avec ses objectifs annuels. Le Groupe est ainsi en mesure de confirmer sa trajectoire pour l'ensemble de l'exercice.

M€ - normes IFRS – données auditées S1 2020 S1 2021 Evolution CHIFFRE D'AFFAIRES 110,3 113,8 +3,3% EBITDA[1] 5,6 8,0 +43% RESULTAT OPERATIONNEL COURANT (ROC) 4,0 6,6 +65% RESULTAT OPERATIONNEL (EBIT) 4,6 5,7 +24% RESULTAT NET 0,5 2,8 x5,6

Croissance de 3,3% du chiffre d'affaires, grâce au redressement en France et à la progression continue à l'international

Le Groupe a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 113,8 M€ au 1er semestre 2021, en croissance de +3,3%, dont +1,5% à périmètre et taux de changes constants.

L'activité de SQLI en France a connu un très net rebond au 2ème trimestre 2021 (+20%), compensant le repli enregistré au 1er trimestre 2021 (-16%). Cette performance est le fruit du redéploiement réussi des talents sur des projets à forte valeur ajoutée et de l'amélioration du taux d'activité (+7 points en 1 an à 79%).

À l'international, la progression (+8,4%) est d'autant plus remarquable que le Groupe avait enregistré une croissance de son activité au 1er semestre 2020 (+6% en organique) malgré le démarrage de la crise sanitaire. Tous les pays sont en croissance sur les 6 premiers mois de l'année 2021, à l'exception de l'Allemagne.

Hausse de 2,2 points de la marge opérationnelle courante

La croissance de l'activité, associée à l'amélioration du taux d'activité et au recours accru aux Centres de services, a permis d'engager le redressement de la marge opérationnelle courante qui a progressé de 2,2 points, à 5,8% du chiffre d'affaires, au 1er semestre 2021 par rapport au 1er semestre 2020. Avec un résultat opérationnel courant de 6,6 M€, SQLI a effacé l'impact de la crise de 2020 et retrouve une tendance haussière de sa rentabilité supérieure à 2019.

Après prise en compte du montant net des autres produits et charges opérationnels (-0,9 M€), le résultat opérationnel (Ebit) s'élève à 5,7 M€ contre 4,6 M€ un an plus tôt.

Grâce à un coût de l'endettement financier net maîtrisé (1,4 M€) et une charge d'impôt de 1,5 M€ (3,0 M€ en 1er semestre 2020 lié à l'annulation d'impôts différés), le Groupe dégage un bénéfice net de 2,8 M€, en progression de +2,3 M€.

Bonne tenue des ratios d'endettement

Si l'impact de la croissance et de la saisonnalité sur le besoin de fonds de roulement (dont le poste Clients en progrès en jours de ventes) et quelques effets ponctuels pèsent sur la trésorerie à fin juin (29,1 M€ contre 39,8 M€ à fin décembre 2020), SQLI a poursuivi son désendettement au cours du 1er semestre (dette financière brute de 50,2 M€ contre 55,5 M€ à fin 2020). Ainsi, à mi-exercice, le Groupe présente une dette financière nette, hors obligations locatives (IFRS 16)[2], de 21,1 M€ soit 22% des fonds propres (98,3 M€) et 1,8 fois l'EBITDA des 12 derniers mois.

En outre, le Groupe n'a pas recours à l'affacturage et dispose à ce titre de réserves de financement supérieures à 10 M€.

Confirmation des objectifs 2021

Fort de ce bon début d'année, SQLI ambitionne de réaliser un chiffre d'affaires consolidé en croissance sur l'ensemble de l'exercice et d'améliorer de 2 points sa marge opérationnelle courante consolidée annuelle (3,4% en 2020).

Projet d'offre publique d'achat

DBAY Advisors, l'actionnaire de référence de SQLI depuis 2021 (28,6% du capital), a annoncé son intention de procéder à l'acquisition de l'ensemble des actions SQLI au moyen d'une offre publique d'achat en numéraire à 30 € par action. Dans ce cadre, SQLI et DBAY ont conclu un accord (Tender Offer Agreement) qui définit les termes et conditions de cette opération (cf. communiqué de presse publié ce jour).



Une réunion financière se déroulera ce jeudi 23 septembre 2021 à 18h



Une retransmission de la présentation sera accessible en direct sur inscription à [email protected] et

en différé sur le site Internet www.sqli.com.



SQLI publiera son chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2021, le 26 octobre 2021, après Bourse.

A propos du Groupe SQLI : Créée en 1990, SQLI est un groupe européen de services digitaux qui accompagne les grandes marques internationales dans la création de valeur par le Digital.

Ses équipes créatives et techniques s'engagent à offrir aux clients, consommateurs ou usagers, des expériences inédites et engageantes en s'appuyant sur le meilleur des technologies et méthodologies ainsi que sur leurs compétences et convictions. Elles conçoivent, développent et déploient des architectures solides et performantes qui améliorent l'agilité des entreprises, augmentent leur efficacité et favorisent leur croissance.

Ses 2 000 collaborateurs sont répartis dans 13 pays : France, Suisse, Luxembourg, Belgique, Royaume-Uni, Allemagne, Suède, Pays-Bas, Danemark, Espagne, Maroc, Maurice et Dubaï. En 2020, le groupe SQLI a réalisé un chiffre d'affaires de 214 M€.

SQLI est cotée sur Euronext Paris (SQI) depuis le 21 juillet 2000.

https://www.sqli.com

relations Investisseurs

Olivier Stephan – 01 85 64 20 20 – [email protected]

Jérôme Fabreguettes-Leib – 01 53 67 36 78 – [email protected]

Relations Presse financière

Déborah Schwartz – 01 53 67 36 35 – [email protected]

[1] EBITDA = résultat opérationnel courant + dotations nettes aux amortissements et provisions (hors IFRS 16)

[2] Obligations locatives de 15,5 M€ à plus d'un an et de 8,1 M€ à moins d'un an