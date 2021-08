31/08/2021 - 18:00

SQLI ET LUMAPPS S'ASSOCIENT POUR CREER UNE PLATEFORME COLLABORATIVE SUR-MESURE POUR ATMB

Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc (ATMB), est une société d'autoroute gestionnaire d'un réseau de 130 km au cœur des alpes et au pied du Mont-Blanc. La société haut-savoyarde a entamé sa transformation digitale en 2019. Dans cette lignée, ATMB a souhaité moderniser son intranet et offrir une meilleure expérience collaborative à ses 340 employés.

UN INTRANET QUI APPORTE DE LA SIMPLICITE, DE LA COLLABORATION ET DE LA MOBILITE

La crise sanitaire a accéléré la transformation digitale entamée en 2019. La période de confinement a fait naître de nouveaux besoins et pratiques plus collaboratifs pour assurer l'information à distance et le lien entre collègues dans les meilleures conditions. L'intranet, alors âgé de 15 ans, avait atteint ses limites en termes d'ergonomie et d'usages, tandis que son back office était devenu difficile à paramétrer et à utiliser.

ATMB a voulu se doter d'une nouvelle plateforme et d'outils adéquats pour :

Toucher toutes les populations, sédentaires et sur le terrain, qu'elles soient en travail posté ou en horaires fixes, ou encore éloignées géographiquement sur plusieurs sites, par de l'information ciblée et centralisée : actualités, guides, procédures, bonnes pratiques ;

Apporter de la mobilité en permettant l'accès à l'information à tout moment et de n'importe où aux employés sur le terrain (agents autoroutiers, exploitants) qui représentent les deux tiers des effectifs, et fluidifier les processus ;

Fédérer les experts grâce à des communautés qui leurs sont dédiées, ainsi que favoriser les échanges et le partage de documents.

LA BONNE COMBINAISON : SOLUTION LUMAPPS ET ACCOMPAGNEMENT SQLI

ATMB a sélectionné la solution LumApps, leader des plateformes intranet, et SQLI pour mettre en place son nouvel outil, travailler l'écosystème qui entoure le site (gouvernance de la donnée, sécurité, connectivité…) et l'expérience des utilisateurs. L'association de l'outil de LumApps et de l'accompagnement de SQLI apporte une stratégie complète et unifiée dans la création et l'optimisation des Digital Workplaces.

Les équipes de SQLI ont travaillé sur la partie fonctionnelle en lien avec la Direction de la Communication, de la Transformation et des relations humaines autour des sujets liés aux contenus et aux communautés, et sur la partie technique avec la DSI pour connecter les outils de la suite Microsoft à l'intranet.

Elles ont apporté leur expertise sur le cadrage et la définition des besoins, l'ergonomie de l'interface et le design des parcours, l'intégration et le paramétrage de la plateforme, ainsi que sur l'animation et la gestion des communautés. Le nouvel intranet a été déployé en 4 mois.

« La collaboration s'est très bien passée et les équipes ont fait preuve d'une grande réactivité. Aujourd'hui, le nouvel intranet apporte un véritable changement en termes de facilité d'utilisation et de mise à jour des contenus, ainsi que d'interaction avec des fonctionnalités qui se rapprochent de celles des réseaux sociaux » témoigne Lorraine de Rugy, Responsable Communication.

En plus de la version desktop, LumApps propose également une application mobile permettant de connecter les collaborateurs sur le terrain.

A propos de SQLI : Créé en 1990, SQLI est un groupe européen de services digitaux qui accompagne les grandes marques internationales dans la création de valeur par le Digital.



Ses équipes créatives et techniques s'engagent à offrir aux clients, consommateurs ou usagers, des expériences inédites et engageantes en s'appuyant sur le meilleur des technologies et méthodologies ainsi que sur leurs compétences et convictions. Elles conçoivent, développent et déploient des architectures solides et performantes qui améliorent l'agilité des entreprises, augmentent leur efficacité et favorisent leur croissance.



Ses 2 100 collaborateurs sont répartis dans 13 pays : France, Suisse, Luxembourg, Belgique, Royaume-Uni, Allemagne, Suède, Pays-Bas, Danemark, Espagne, Maroc, Maurice et Dubaï. En 2020, le groupe SQLI a réalisé un chiffre d'affaires de 214 M€.

SQLI est cotée sur Euronext Paris (SQI) depuis le 21 juillet 2000.

