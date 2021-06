16/06/2021 - 18:00

Communiqué de presse

16 juin 2021

Les actionnaires de SQLI sont informés que l'Assemblée Générale Mixte se tiendra, à huis clos, le jeudi 24 juin 2021 à 10h30 au siège social, situé au 166, rue Jules Guesde - 92300 Levallois Perret.

L'Assemblée Générale sera retransmise en direct via le lien suivant : retransmission AG SQLI 2021. À cette occasion, Philippe Donche-Gay, Président Directeur Général de SQLI, et Olivier Stephan, Directeur Général Adjoint - Finances, reviendront sur les résultats 2020, l'activité du 1er semestre 2021 et feront un point sur l'actualité et les perspectives de l'entreprise.

Les actionnaires peuvent exercer leur droit de vote uniquement à distance, avant l'Assemblée, au moyen du formulaire de vote ou par Internet via la plateforme de vote sécurisée VOTACCESS ou à défaut, en donnant pouvoir au Président.

Les actionnaires peuvent transmettre leurs questions écrites au plus tard le 22 juin 2021, accompagnées d'une attestation d'inscription en compte, par courriel, à l'adresse suivante : [email protected]. Il sera répondu à ces questions durant l'Assemblée Générale dans la limite du temps imparti.

Les documents préparatoires à l'Assemblée sont mis en ligne sur le site Internet de la Société (www.SQLI.com).

SQLI publiera son chiffre d'affaires semestriel 2021, le 27 juillet 2021, après Bourse.

A propos du Groupe SQLI : Créée en 1990, SQLI est un groupe européen de services digitaux qui accompagne les grandes marques internationales dans la création de valeur par le Digital.

Ses équipes créatives et techniques s'engagent à offrir aux clients, consommateurs ou usagers, des expériences inédites et engageantes en s'appuyant sur le meilleur des technologies et méthodologies ainsi que sur leurs compétences et convictions. Elles conçoivent, développent et déploient des architectures solides et performantes qui améliorent l'agilité des entreprises, augmentent leur efficacité et favorisent leur croissance.

Ses 2 100 collaborateurs sont répartis dans 13 pays : France, Suisse, Luxembourg, Belgique, Royaume-Uni, Allemagne, Suède, Pays-Bas, Danemark, Espagne, Maroc, Maurice et Dubaï. En 2020, le groupe SQLI a réalisé un chiffre d'affaires de 214 M€.

SQLI est cotée sur Euronext Paris (SQI) depuis le 21 juillet 2000.

https://www.sqli.com

relations Investisseurs

Olivier Stephan – 01 85 64 20 20 – [email protected]

Jérôme Fabreguettes-Leib – 01 53 67 36 78 – [email protected]

Relations Presse financière

Nicolas Bouchez –01 53 67 36 74 – [email protected]