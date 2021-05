27/05/2021 - 18:00

Le groupe APICIL est le 3ème groupe français de protection sociale. APICIL Epargne conçoit des produits d'assurance-vie et des contrats de capitalisation pour personnes physiques et morales. Depuis 2012, SQLI accompagne APICIL Epargne dans ses enjeux de digitalisation, autour de la construction d'une plateforme dédiée à la commercialisation, la distribution et la gestion des produits d'assurance.

UN MODELE DE DISTRIBUTION INNOVANT POUR UNE EXPERIENCE DIGITALE UNIQUE

Avec sa nouvelle marketplace, APICIL Epargne s'inscrit dans le mouvement de l'Open Insurance. L'assureur a ouvert son écosystème (services, données, infrastructures) à ses clients et partenaires. Ils peuvent désormais se connecter depuis n'importe quel device branché sur les API d'APICIL Epargne et effectuer des actes en ligne par eux-mêmes (lancer des simulations, ouvrir des souscriptions à des services sur-mesure, signer et gérer les contrats).

Ce système facilite et accélère la mise en place de nouveaux partenariats, permet de créer des services innovants et de s'affranchir du modèle traditionnel de distribution des assureurs.

Accessible au plus grand nombre, l'offre à la carte d'APICIL Epargne couvre les besoins de n'importe quel acteur (B2C, B2B2B, B2B2C) et garantit une expérience personnalisée, optimisée et sécurisée. Les souscriptions aux services d'assurance ont été multipliées par 9 depuis 2018, tandis que le traitement des dossiers en full digital a bondi de 15% à 70% entre 2018 et 2020.

En avance sur son marché, APICIL Epargne se place aujourd'hui comme un acteur capable d'intégrer de nouveaux partenaires avec un time-to-market réduit et sans rupture digitale, grâce à un parcours automatisé de l'entrée à sa validation : 95% des arbitrages sont traités sans intervention humaine.

UN PARTENARIAT DE BIENTÔT DIX ANS

En 2012, SQLI a participé à la création de la plateforme digitale dédiée aux solutions d'épargne d'APICIL. Depuis, SQLI accompagne l'assureur sur ce socle applicatif devenu sa principale vitrine.

A ce jour, un dispositif composé d'une trentaine de collaborateurs de SQLI est intégré aux équipes d'APICIL Epargne. Il comprend une partie pilotage et partie opérationnelle, en charge des développements, des tests et de l'expertise technique.

Ils garantissent qu'APICIL Epargne dispose d'une plateforme souple, stable et pointue s'adaptant aux besoins de chacun de ses partenaires et leur permettant d'accéder à tous les services. Le dispositif fonctionne en mode Agile et adresse différents volets :

La modélisation et le développement d'API pour rendre possible l'ouverture de l'écosystème d'APICIL Epargne et le branchement aux services ;

L'amélioration de l'expérience utilisateur avec la mise en place de nouveaux frameworks (ReactJS) pour une interface plus riche et plus conviviale, qui facilite la navigation ;

L'enrichissement de la marketplace avec le développement de nouvelles briques, ainsi que l'ajout et l'amélioration continue des fonctionnalités ;

La participation à la refonte du socle applicatif avec la mise en œuvre d'une architecture micro-services et la migration progressive des fonctionnalités.

« Nous avons construit un véritable partenariat, avec la volonté commune de trouver des leviers pour assurer la pérennité de la plateforme. Un très bon dispositif est en place, nous sommes satisfaits aussi bien de l'ingénierie que de la relation : tout est positif » commente Thierry Da Silva, Directeur Digital Epargne.

A propos de SQLI : Créée en 1990, SQLI est un groupe européen de services digitaux qui accompagne les grandes marques internationales dans la création de valeur par le Digital.

Ses équipes créatives et techniques s'engagent à offrir aux clients, consommateurs ou usagers, des expériences inédites et engageantes en s'appuyant sur le meilleur des technologies et méthodologies ainsi que sur leurs compétences et convictions. Elles conçoivent, développent et déploient des architectures solides et performantes qui améliorent l'agilité des entreprises, augmentent leur efficacité et favorisent leur croissance.

Ses 2 100 collaborateurs sont répartis dans 13 pays : France, Suisse, Luxembourg, Belgique, Royaume-Uni, Allemagne, Suède, Pays-Bas, Danemark, Espagne, Maroc, Maurice et Dubaï. En 2020, le groupe SQLI a réalisé un chiffre d'affaires de 214 M€.

SQLI est cotée sur Euronext Paris (SQI) depuis le 21 juillet 2000.

www.sqli.com

Suivez SQLI sur LinkedIn

Suivez SQLI sur Facebook et Twitter