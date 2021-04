(Euronext Paris - Compartiment C)

27/04/2021 - 17:45

Communiqué de presse

27 avril 2021

SQLI, groupe européen de services dédiés au monde du digital, annonce son chiffre d'affaires consolidé du 1er trimestre 2021[1]. Dans un contexte macroéconomique toujours perturbé par la crise sanitaire, le Groupe enregistre un niveau d'activité en ligne avec ses objectifs et confirme ses ambitions de redressement progressif pour le reste de l'exercice.

M€ - normes IFRS – données non auditées 2020 2021 Variation 1er trimestre 58,9 56,3 -4% Dont International 23,7 26,7 +12% Dont France 35,2 29,6 -16%

À fin mars 2021, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe s'élève à 56,3 M€, contre 58,9 M€ au 1er trimestre 2020. SQLI maintient un taux de croissance à deux chiffres à l'international et enregistre une amélioration progressive en France.

POURSUITE DE LA CROISSANCE À DEUX CHIFFRES À L'INTERNATIONAL

L'activité de SQLI à l'international a progressé de +12% pour atteindre 26,7 M€, soit 47% du chiffre d'affaires consolidé du Groupe.

Cette hausse est notamment tirée par les plus grosses implantations du Groupe, en Suisse, en Espagne et au Benelux, avec un taux de croissance organique de +8%. L'intégration de Redbox Digital, agence e-Commerce implantée au Royaume-Uni et au Moyen-Orient, depuis le mois de mars 2020 a contribué pour 4 points de croissance additionnelle sur ce trimestre.

Conformément à la feuille de route, SQLI a engagé un processus de convergence des offres, des outils marketing et des process des filiales à l'international, pour tirer pleinement profit des tendances favorables des marchés européens de l'expérience digitale et de l'e-commerce.

AMÉLIORATION PROGRESSIVE DE L'ACTIVITÉ EN FRANCE

En France, marché où la crise sanitaire a plus fortement pénalisé le Groupe, l'activité est en recul de 16%, à 29,6 M€ contre 35,2 M€ au 1er trimestre 2020, ce qui marque néanmoins une inflexion favorable par rapport au 4ème trimestre 2020 (qui était en recul de 24%).

Ce niveau d'activité est en ligne avec les anticipations pour l'ensemble des agences du Groupe, tant à Paris qu'en province. SQLI tire aussi avantage de son activité de formation qui connait une très forte demande.

Fort des mesures d'optimisation mises en œuvre depuis le second semestre 2020, SQLI confirme son ambition de renouer progressivement avec la croissance en France dès le 2ème trimestre 2021.

CONFIRMATION DES OBJECTIFS DE CROISSANCE RENTABLE

À l'issue de ce début d'année encourageant, SQLI maintient son objectif de réaliser un chiffre d'affaires consolidé en croissance au 2nd semestre 2021. Cette dynamique commerciale, doublée d'une poursuite de la saine gestion financière, doit permettre de générer une progression de 2 points de la marge opérationnelle courante consolidée annuelle.

SQLI publiera son chiffre d'affaires semestriel 2021, le 27 juillet 2021, après Bourse.

Recevez gratuitement toute l'information financière de SQLI par e-mail en vous inscrivant sur : www.actusnews.com

A propos du Groupe SQLI : Créé en 1990, SQLI est un groupe international de services dédiés au monde du Digital, combinant le meilleur des technologies et des méthodologies pour créer des applications et services centrés sur l'utilisateur et des solutions e-Commerce sublimant l'expérience client.

Son positionnement unique s'appuyant sur un modèle de spécialiste du commerce, des technologies et de la transformation des compétences, conjugué avec la capacité de production de ses centres de services digitaux, permet au Groupe SQLI d'accompagner durablement les grandes entreprises et marques européennes dans le développement de leurs ventes, de leur notoriété ainsi que de leur performance interne.

Ses 2100 collaborateurs sont répartis dans 15 pays : France, Suisse, Luxembourg, Belgique, Royaume Uni, Irlande, Allemagne, Suède, Pays Bas, Danemark, Espagne, Dubaï, Singapour, Afrique du Sud et Maroc. Le Groupe SQLI a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 214 M€.

Depuis le 21 juillet 2000, la société SQLI est cotée sur Euronext Paris (SQI).



https://www.sqli.com

Suivez SQLI sur Linkedin

Suivez SQLI sur Facebook et Twitter

Relations Investisseurs

Olivier Stephan – 01 85 64 20 20 – [email protected]

Jérôme Fabreguettes-Leib – 01 53 67 36 78 – [email protected]

Relations Presse financière

Nicolas Bouchez –01 53 67 36 74 – [email protected]

[1] Données estimées non auditées