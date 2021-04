12/04/2021 - 09:00

Communiqué de Presse

12 avril 2021

SQLI assure la refonte des 74 sites de Gravotech en une vitrine digitale unique de ses offres

Gravotech est un leader international en solutions de gravure et de marquage permanent, du graveur laser pour l'identification de pièces aéronautiques aux machines à graver mécaniques pour la personnalisation de bijoux. L'entreprise est implantée sur 4 continents au travers de ses 18 filiales. Après plusieurs rachats successifs, son ambition est de faire converger les différentes marques sous une seule bannière.

Convergence de 74 sites vers un site unique, accessible en 22 langues

La construction d'une plateforme unique est une composante essentielle du rebranding de Gravotech. Véritable challenge, la nouvelle vitrine institutionnelle a pour vocation de remplacer pas moins de 74 sites, couvrant les 77 pays dans lesquels Gravotech est présent et les 22 langues parlées par ses clients.

Actuellement, 85% du chiffre d'affaires est réalisé à l'export et le site représente la principale source du développement business de la marque. Il est à la fois nécessaire d'entretenir une proximité locale avec les clients, tout en allégeant la gestion du patrimoine digital.

« Tout l'enjeu du nouveau site réside dans la fusion de nos marques pour promouvoir nos activités sous un même nom et réduire la complexité de l'architecture web existante. Le site unique est une première pierre dans la refonte de l'ensemble de notre architecture digitale, qui s'inscrit dans une transformation globale » explique François Rod, Directeur Marketing.

Gravotech a confié à SQLI le développement et l'intégration de la future plateforme. Le site repose sur le CMS Drupal 8 et est hébergé sur un cloud Azure. L'équipe projet a proposé un site multilingue sur un socle unique garantissant la qualité et la performance, tout en répondant aux besoins d'administration de la plateforme. Parmi les nouveautés clés :

La synchronisation des traductions , qui apporte un gain de temps conséquent aux contributeurs ;

, qui apporte un gain de temps conséquent aux contributeurs ; Le menu avec prévisualisation , qui aide les utilisateurs à naviguer plus facilement dans les contenus ;

, qui aide les utilisateurs à naviguer plus facilement dans les contenus ; Le parcours utilisateur simplifié , qui offre un accès aux produits en un minimum de clics ;

, qui offre un accès aux produits en un minimum de clics ; Les modules de sélection , qui personnalisent la vue des applications de marquage et de gravure (identification, fabrication, personnalisation etc.), ou des machines à graver selon les critères de choix ;

, qui personnalisent la vue des applications de marquage et de gravure (identification, fabrication, personnalisation etc.), ou des machines à graver selon les critères de choix ; Et une meilleure mise en avant des produits Gravotech avec des vues 3D des machines.

Succès de la méthode Agile dans un contexte sanitaire exceptionnel

Lancé durant l'été 2020, le projet devait être mis en ligne début 2021. Compte tenu de la pandémie, l'ensemble du projet s'est déroulé à distance. Grâce à une méthodologie Agile, les équipes SQLI ont non seulement su respecter le délai, mais maintenu à la fois l'enveloppe budgétaire et les ambitions de Gravotech en adoptant une approche « design-to-cost ».

François Rod ajoute : « L'emploi de la méthode Agile a été un réel facteur clef de succès. SQLI a réussi à nous embarquer dans cette démarche, bien qu'elle ne soit pas inscrite dans les habitudes de Gravotech. Nous nous sommes malgré tout engagés dans une formation préalable, afin de tous parler le même langage durant le projet. »

Adeline Dejy, Digital Solutions Manager, précise : « En dépit du confinement, nous avons senti tout l'engagement des équipes de SQLI. Une relation de confiance et de proximité s'est tout de suite instaurée. L'approche collaborative a été un point très important de la relation. SQLI a également fait preuve d'une réelle proactivité, et nous avons été bien conseillés dès l'appel d'offre, avec un backlog bien identifié et très fourni. »

Mis en ligne fin janvier 2021, le nouveau site a reçu un accueil très positif tant de la part des contributeurs internes que des visiteurs : « Opérationnellement, le site nous change la vie. Disposer d'une vitrine moderne renforce la visibilité de la marque, et cela participe aussi à la fierté de nos équipes. Nous devons continuer le travail d'optimisation SEO et l'enrichissement des contenus, mais cette première brique reste une réussite », conclut François Rod.

SQLI assure aujourd'hui la TMA du nouveau site de Gravotech.

A propos du Groupe SQLI : Créé en 1990, SQLI est un groupe européen de services dédié au monde du Digital, spécialisé dans la conception, la mise en œuvre, le déploiement mondial et l'exploitation de dispositifs omnicanal. Son positionnement de spécialiste du commerce et des technologies permet à ses équipes d'experts d'accompagner durablement les grandes entreprises et marques européennes dans le développement de leurs ventes et de leur notoriété ainsi que leur performance interne en réinventant l'expérience client, partenaire et collaborateur.

Ses 2100 collaborateurs sont répartis dans 13 pays : France, Suisse, Luxembourg, Belgique, Royaume Uni, Allemagne, Suède, Pays Bas, Danemark, Espagne, Afrique du Sud, Maroc et Dubaï. Le Groupe SQLI a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 214 M€.

Depuis le 21 juillet 2000, la société SQLI est cotée sur Euronext Paris (SQI).

https://www.sqli.com

Suivez SQLI sur LinkedIn

Suivez SQLI sur Facebook et Twitter

contact sqli

Caroline Varée - Chargée de Communication – 01 86 99 94 98 – cvaree@sqli.com

Evelyne Lelièvre-Matoux – Relations Presse Groupe - 01 86 99 95 33 – [email protected]