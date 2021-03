10/03/2021 - 17:45

Communiqué de presse

10 mars 2021

SQLI, groupe européen de services dédiés au monde du digital, présente ses résultats annuels 2020 arrêtés par le Conseil d'administration réuni le 5 mars 2021 sous la présidence de Philippe Donche-Gay. Les commissaires aux comptes ont effectué les procédures d'audit.

Dans un contexte de crise sanitaire sans précédent aux nombreux impacts sur la demande des clients et l'organisation de l'entreprise, le plan d'actions mis en place a permis à la société d'atteindre ses prévisions communiquées à l'occasion des comptes semestriels (supérieur à 210 M€ de chiffre d'affaires annuel et 6 M€ de résultat opérationnel courant).

CROISSANCE SOUTENUE À L'INTERNATIONAL, STABILISATION PROGRESSIVE EN FRANCE

L'activité du Groupe en 2020 a été soutenue par la solide performance à l'international, qui s'inscrit en croissance de +12,8% sur l'année (101 M€). Cette progression est le fruit d'une croissance organique de +4 % et de l'intégration de Redbox Digital, agence e-Commerce implantée au Royaume-Uni et au Moyen-Orient, depuis le mois de mars 2020. L'activité à l'international représente désormais 46 % du chiffre d'affaires du Groupe sur l'exercice 2020 (+10 points en un an).

L'activité en France (-24 % à 114 M€) a été fortement pénalisée par la crise sanitaire, particulièrement sur les secteurs du Transport et de la Finance, et par la rationalisation de l'offre depuis fin 2019. Les mesures d'adaptation au contexte de crise, ont permis d'améliorer progressivement le taux d'emploi qui, après avoir touché un point bas au deuxième trimestre (75%), est remonté à 78% au 3ème trimestre et 80% au dernier trimestre.

BONNE RÉSISTANCE DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL (EBIT) ET RÉSULTAT NET POSITIF

La croissance de l'activité à l'international a permis d'engager un effet de levier sur la marge opérationnelle courante hors France qui a progressé de 0,3 point, à 10,4 % du chiffre d'affaires. En France, le fort repli conjoncturel d'activité a généré une perte opérationnelle courante de 3,3 M€, soit -2,9 % du chiffre d'affaires. SQLI termine ainsi l'exercice avec un résultat opérationnel courant consolidé de 7,2 M€, sensiblement supérieur à sa prévision de 6,0 M€, intégrant l'impact des mesures de soutien gouvernementales durant la crise (3,0 M€).

Le montant net des autres produits et charges opérationnels ressortant à 0,3 M€ (-3,5 M€ en 2019), le résultat opérationnel (Ebit) s'élève à 7,5 M€ contre 9,7 M€ un an plus tôt.

Après prise en compte du coût de l'endettement financier net (2,3 M€) et d'une charge d'impôt de 4,9 M€ (dont 1,4 M€ liée à l'annulation d'impôts différés), le Groupe reste bénéficiaire avec un résultat net de +0,2 M€.

SOLIDE GÉNÉRATION DE TRÉSORERIE PAR L'ACTIVITÉ

La génération de trésorerie par les opérations a été portée par la marge brute d'autofinancement (6,2 M€ avant impact de la norme IFRS 16) et par une diminution de 12,1 M€ du besoin en fonds de roulement. Cette discipline financière stricte, associée à la mise en place d'un Prêt Garanti par l'État (PGE) de 25,0 M€, permet à SQLI d'afficher une trésorerie brute de 39,8 M€ à fin 2020 (19,8 M€ à fin 2019), tout en diminuant nettement son recours à l'affacturage.

L'endettement financier net, hors obligations locatives (IFRS 16)[2], ressort à 15,7 M€, en réduction sensible par rapport au 30 juin 2020 (21,3 M€) et proche de son niveau du 31 décembre 2019 (14,5 M€), conformément à ses objectifs et sans recours à l'affacturage (baisse de 12M€ en un an). Le ratio d'endettement reste ainsi maîtrisé à 17% du montant des fonds propres (94,3 M€) et 1,7 fois l'EBITDA.

SQLI a décidé de convertir le PGE en dette financière à moyen terme afin de se doter de marges de manœuvre pour accélérer son plan de développement.

NOUVELLE TRAJECTOIRE DE CROISSANCE RENTABLE À PARTIR DE 2021

Au cours des derniers mois, la Direction de SQLI s'est attachée à optimiser son positionnement et son organisation afin de s'inscrire dans une nouvelle trajectoire de croissance rentable. Le Groupe vise ainsi, pour 2021, un retour à la croissance dès le deuxième trimestre de son activité en France et une poursuite de son développement à l'international, avec l'objectif de générer un chiffre d'affaires consolidé en croissance au 2nd semestre assorti d'une progression de 2 points de sa marge opérationnelle courante consolidée annuelle.

Au-delà, SQLI compte tirer profit des vastes opportunités offertes par le marché européen de l'expérience digitale, soutenu notamment par le développement des plateformes d'expérience, de l'e-Commerce et de la digitalisation de l'espace de travail favorisée par le télétravail. Le Groupe espère ainsi entretenir une dynamique régulière de croissance organique et améliorer régulièrement sa marge opérationnelle courante.

Le Groupe préparera également en 2021 un nouveau cycle de croissance externe, qui devrait être engagé à partir de 2022, en ciblant des entreprises de taille significative, en France ou à l'international.

SQLI publiera son chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021, le 27 avril 2021, après Bourse.

A propos du Groupe SQLI : Créé en 1990, SQLI est un groupe international de services dédiés au monde du Digital, combinant le meilleur des technologies et des méthodologies pour créer des applications et services centrés sur l'utilisateur et des solutions e-Commerce sublimant l'expérience client.

Son positionnement unique s'appuyant sur un modèle de spécialiste du commerce, des technologies et de la transformation des compétences, conjugué avec la capacité de production de ses centres de services digitaux, permet au Groupe SQLI d'accompagner durablement les grandes entreprises et marques européennes dans le développement de leurs ventes, de leur notoriété ainsi que de leur performance interne.

Ses 2100 collaborateurs sont répartis dans 14 pays : France, Suisse, Luxembourg, Belgique, Royaume Uni, Irlande, Allemagne, Suède, Pays Bas, Danemark, Espagne, Dubaï, Afrique du Sud et Maroc. Le Groupe SQLI a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 214 M€.

Depuis le 21 juillet 2000, la société SQLI est cotée sur Euronext Paris (SQI).



M€ - normes IFRS – données auditées 2019 2020 CHIFFRE D'AFFAIRES 238,7 213,7 Charges nettes y compris IFRS 16 8,1 8,6 EBITDA 15,1 9,0 Autres dotations nettes aux amortissements et provisions (1,9) (1,8) RESULTAT OPERATIONNEL COURANT (ROC) 13,2 7,2 Autres produits et charges opérationnels non courants (3,5) 0,3 RESULTAT OPERATIONNEL (EBIT) 9,7 7,5 Coût de l'endettement financier net (2,2) (2,3) Autres produits et charges financiers 0,5 (0,1) Charge d'impôt (3,3) (4,9) RESULTAT NET 4,7 0,2

[1] EBITDA = résultat opérationnel courant + dotations nettes aux amortissements et provisions (hors IFRS 16)

[2] Obligations locatives de 19,0 M€ à plus d'un an et de 8,3 M€ à moins d'un an