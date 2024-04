26/04/2024 - 17:15

COMMUNIQUE

Mesdames, Messieurs,

La Direction de SODITECH vous informe de la publication du rapport financier annuel 2023.

Ce rapport comprend :

- le rapport de gestion incluant le rapport sur le gouvernement d'entreprise ;

- les états financiers sociaux ;

- les rapports du Commissaire aux comptes.

Il est également disponible sur le site de la société www.soditech.com

Soditech est une PME spécialisée dans l'intégration de sous-ensembles mécaniques, thermiques et électroniques dans les domaines du Spatial, de la Recherche et de la Défense. Depuis plus de 25 ans, Soditech propose aux plus grands industriels une offre globale permettant de prendre en charge les projets à partir des spécifications jusqu'à l'intégration.

L'inflation (augmentations des coûts d'achats et de la masse salariale) et les augmentations des taux d'intérêts et des coûts de l'énergie (167 k€ en 2023 contre 81 k€ en 2022) ont eu un fort impact sur les charges de l'exercice malgré les mesures d'aides mises en place.

L'exercice a également été marqué par d'importants décalages, de la part des clients, dans la mise en production des commandes ce qui a eu un impact négatif sur le chiffre d'affaires.

L'entreprise continue sa démarche de diversification de ses activités pour pallier la cyclicité et l'imprévisibilité des activités spatiales :

Plateaux d'opérateurs d'intégration sur site client ;

Amélioration des process de production, automatisation ;

Electronique embarquée.

Euronext Paris - Compartiment C

Code Isin : FR0000078321 / Code Mnémonique : SEC / Code Reuters : SDTC.PA / Code Bloomberg : SEC :

T +33 (0)4 92 19 48 00 • contact@soditech.com

Siège social : 5 rue des Allumettes • 13090 Aix-en-Provence • France

Établissement : 1 bis allée des Gabians • 06150 Cannes La Bocca • France

Établissement secondaire : 16, avenue de l'Europe • 31520 Ramonville Saint Agne • France

S.A. au capital de 124.014 € • RCS Aix-en-Provence 403 798 168 • APE 7112B • TVA intracommunautaire : FR 25 403 798 168

www.soditech.com