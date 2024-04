05/04/2024 - 18:05

COMMUNIQUE SUR

LES RESULTATS ANNUELS 2023

Mesdames, Messieurs,

Nous vous informons que le conseil d'administration du 5 avril 2024 a arrêté les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et vous les communiquons ci-après.

Soditech est une PME spécialisée dans l'intégration de sous-ensembles mécaniques, thermiques et électroniques dans les domaines du Spatial, de la Recherche et de la Défense. Depuis plus de 25 ans, Soditech propose aux plus grands industriels une offre globale permettant de prendre en charge les projets à partir des spécifications jusqu'à l'intégration.

L'inflation (augmentations des coûts d'achats et de la masse salariale) et les augmentations des taux d'intérêts et des coûts de l'énergie ont eu un fort impact sur les charges de l'exercice malgré les mesures d'aides mises en place.

L'exercice a également été marqué par d'importants décalages, de la part des clients, dans la mise en production des commandes ce qui a eu un impact négatif sur le chiffre d'affaires.

L'entreprise continue sa démarche de diversification de ses activités pour pallier la cyclicité et l'imprévisibilité des activités spatiales :

Plateaux d'opérateurs d'intégration sur site client

Amélioration des process de production, automatisation

Electronique embarquée

Les procédures d'audit sont en cours, les rapports de certification seront publiés avec le rapport financier annuel qui sera diffusé le 30 avril 2024.

BILAN

ACTIF (en €) 31/12/2023 31/12/2022 Immobilisations incorporelles 1.544.042 1.517.335 Immobilisations corporelles 2.107.781 1.767.644 Immobilisations financières 329.903 331.503 TOTAL ACTIF IMMOBILISE 3.981.726 3.616.482 Stocks et en-cours 780.333 474.162 Créances 1.087.280 1.231.395 Disponibilités 292.461 662.649 Charges constatées d'avance 112.659 72.490 TOTAL ACTIF CIRCULANT 2.272.733 2.440.696 TOTAL ACTIF 6.254.459 6.057.178 PASSIF 31/12/2023 31/12/2022 Capitaux propres Capital social (Dont versé : 124.014) 124.014 124.014 Prime d'émission, de fusion, d'apport - - Réserve légale 12.401 12.401 Réserves statutaires ou contractuelles - - Autres réserves 395.041 395.041 Report à nouveau 1.663.377 1.371.558 RÉSULTAT DE L'EXERCICE 49.861 291.819 Subventions d'investissement 648.267 617.038 TOTAL CAPITAUX PROPRES 2.892.961 2.811.871 Provisions pour risques et charges - 3.406 PROVISIONS - 3.406 Dettes Dettes financières 1.617.035 1.824.755 Dettes d'exploitation 1.095.856 1.187.298 Autres dettes 3.293 19.877 Produits constatés d'avance 645.314 209.971 DETTES 3.361.498 3.241.901 TOTAL PASSIF 6.254.459 6.057.178

L'actif circulant représente 36% du total bilan contre 40% l'année précédente.

Les capitaux propres sont stables et représentent 46% du total bilan.

Le taux d'endettement (total dettes/total bilan) est identique à l'année 2022 et s'élève à 54%.

Le taux d'endettement financier (dettes financières/total bilan) a diminué, passant de 30% en 2022 à 26% en 2023.

COMPTE DE RESULTAT

COMPTE DE RESULTAT (en €) 31/12/2023 31/12/2022 Production vendue de Biens 3.763.064 3.786.629 Production vendue de Services 832.538 807.959 CHIFFRE D'AFFAIRES NET 4.595.602 4.594.588 Production stockée - (384.998) Production immobilisée 509.868 846.003 Subventions d'exploitation 8.140 - Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges 9.968 83.170 Autres produits 30.010 24.531 TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 5.153.588 5.163.294 Achat de matières premières et d'autres approvisionnements 1.043.254 627.975 Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) (313.794) (55.345) Autres achats et charges externes 1.306.321 1.342.412 Impôts, taxes et versements assimilés 81.039 62.394 Salaires et traitements 2.127.231 1.972.110 Charges sociales 879.234 846.834 Dotations aux amortissements et dépréciations 186.936 168.585 Dotations aux provisions - 3.406 Autres charges 59.399 52.667 TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 5.369.620 5.021.038 RESULTAT D'EXPLOITATION (216.032) 142.256 Produits financiers 182 72 Charges financières 66.465 35.659 RESULTAT FINANCIER (66.283) (35.587) RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (282.315) 106.669 Produits exceptionnels 27.660 0 Charges exceptionnelles 13.450 130.978 RESULTAT EXCEPTIONNEL 14.210 (130.978) Impôts sur les bénéfices (317.966) (316.128) BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charg es) 49.861 291.819

Euronext Paris - Compartiment C

Code Isin : FR0000078321 / Code Mnémonique : SEC / Code Reuters : SDTC.PA / Code Bloomberg : SEC : PP

T +33 (0)4 92 19 48 00 • contact@soditech.com

Siège social : 5 rue des Allumettes • 13090 Aix-en-Provence • France

Établissement : 1 bis allée des Gabians • 06150 Cannes La Bocca • France

Établissement secondaire : 16, avenue de l'Europe • 31520 Ramonville Saint Agne • France

S.A. au capital de 124.014 € • RCS Aix-en-Provence 403 798 168 • APE 7112B • TVA intracommunautaire : FR 25 403 798 168

www.soditech.com