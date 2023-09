22/09/2023 - 17:45

COMMUNIQUÉ SUR

LES RÉSULTATS SEMESTRIELS AU 30 JUIN 2023

Mesdames, Messieurs,

Nous vous informons que le conseil d'administration du 22 septembre 2023 a arrêté les comptes de la période close le 30 juin 2023 et vous les communiquons ci-après.

Les procédures d'audit sont en cours, le rapport du Commissaire aux comptes sera publié avec le rapport financier semestriel.

Soditech est une PME spécialisée dans l'intégration de sous-ensembles mécaniques, thermiques et électroniques dans les domaines du Spatial, de la Recherche et de la Défense. Depuis plus de 25 ans, Soditech propose aux plus grands industriels une offre globale permettant de prendre en charge les projets à partir des spécifications jusqu'à l'intégration.

Faits marquants de la période

La facturation, n'atteint pas le niveau attendu en raison des retards subis sur différents projets principalement dans les secteurs Défense et Spatial.

Perspectives d'avenir – Risques et incertitudes

Les perspectives d'avenir dépendent de la bonne réalisation des programmes et du respect des délais prévus.

Euronext Paris - Compartiment C

Etat de la situation financière

BILAN (en €) 30/06/2023 31/12/2022 ACTIF Notes Brut Amortissements Provisions Net Net ACTIF IMMOBILISE Concessions, brevets et droits similaires 149.583 124.767 24.817 14.860 Fonds commercial 2.276.497 787.845 1.488.652 1.488.652 Autres immobilisations incorporelles 20.248 - 20.248 13.823 Immobilisations incorporelles 2.446.328 912.612 1.533.717 1.517.335 Installations techniques, matériel et ouvrage industriels 1.171.881 156.380 1.015.501 148.225 Autres immobilisations corporelles 939.475 608.277 331.198 351.426 Immobilisations en cours 737.697 - 737.697 1.267.993 Immobilisations corporelles 2.849.053 764.657 2.084.396 1.767.644 Autres participations 61.810 - 61.810 61.810 Prêts - - - 1.600 Titres immobilisés 149.493 - 149.493 149.493 Autres immobilisations financières 118.600 - 118.600 118.600 Immobilisations financières 329.903 - 329.903 331.503 TOTAL ACTIF IMMOBILISE 3 5.625.285 1.677.269 3.948.016 3.616.482 ACTIF CIRCULANT Matières premières, approvisionnements 587.892 62.400 525.492 474.162 En cours de production de services - - - - Marchandises - - - - Avances et acomptes versés sur commandes - - - - Stocks et en-cours 587.892 62.400 525.492 474.162 Clients et comptes rattachés 759.747 - 759.747 809.150 Autres créances 408.056 - 408.056 422.245 Créances 1.167.803 - 1.167.803 1.231.395 Disponibilités 541.210 - 541.210 662.649 Charges constatées d'avance 147.742 - 147.742 72.490 TOTAL ACTIF CIRCULANT 4 2.444.647 (62.400) 2.382.247 2.440.696 Ecart de conversion actif - - - - TOTAL ACTIF 8.069.932 1.739.669 6.330.263 6.057.178

PASSIF (en €) Notes 30/06/2023 31/12/2022 Capital social ou individuel (Dont versé : 124.014) 124.014 124.014 Réserve légale 12.401 12.401 Autres réserves 395.041 395.041 Report à nouveau 1.663.377 1.371.558 RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) (105) 291.819 Subventions d'investissement 662.212 617.038 CAPITAUX PROPRES 5 2.856.940 2.811.871 Produit des émissions de titres participatifs - - Avances conditionnées - - AUTRES FONDS PROPRES - - Provisions pour risques - 3.406 PROVISIONS 6 - 3.406 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 1.433.709 1.642.981 Concours bancaires courants 1.254 1.827 Emprunts et dettes financières diverses 199.353 179.947 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 526.902 476.853 Dettes fiscales et sociales 801.022 710.445 Autres dettes 2.875 19.877 DETTES 7 2.965.115 3.031.930 Produits constatés d'avance 508.208 209.971 TOTAL PASSIF 6.330.263 6.057.178

COMPTE DE RESULTAT (en €) Notes 30/06/2023 31/12/2022 30/06/2022 Production vendue de Biens 1.789.435 3.786.629 2.346.304 Production vendue de Services 390.552 807.959 378.175 CHIFFRE D'AFFAIRES NET 2.179.987 4.594.588 2.724.479 Production stockée - (384.998) (384.998) Production immobilisée 398.087 846.003 436.791 Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges 2.429 83.170 72.573 Autres produits 5.277 24.531 2.190 TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 8 2.585.780 5.163.294 2.851.035 Achat de matières premières et d'autres approvisionnements 268.056 627.975 354.338 Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) (51.330) (55.345) 560 Autres achats et charges externes 671.438 1.342.412 710.507 Impôts, taxes et versements assimilés 34.317 62.394 31.967 Salaires et traitements 1.074.150 1.972.110 1.034.936 Charges sociales 446.317 846.834 479.205 Dotations aux amortissements 86.524 106.185 51.384 Dotations aux provisions 3.406 11.186 Autres charges 31.154 52.667 30.012 TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 9 2.560.626 5.021.038 2.704.095 RESULTAT D'EXPLOITATION 25.154 142.256 146.940 Produits financiers - 72 80 Charges financières 27.699 35.659 8.395 RESULTAT FINANCIER 10 (27.699) (35.587) (8.315) RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (2.545) 106.669 138.625 Produits exceptionnels 13.716 0 - Charges exceptionnelles 11.276 130.978 93.887 RESULTAT EXCEPTIONNEL 11 2.440 (130.978) (93.887) Impôts sur les bénéfices - (316.218) - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) 12 (105) 291.819 44.738

